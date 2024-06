A fekete ribizli – Egy sokoldalú gyógynövény

A fekete ribizli levele, termése és magja is rendelkezik terápiás értékkel. A növényt a népgyógyászat régóta alkalmazza, és mára több előnyös hatását is sikerült tudományos vizsgálatoknak igazolnia.

A ribiszkefélék családján (Grossulariaceae) belül a ribizli (vagy népies nevén ribiszke) (Ribes) nemzetségbe tartozó két legismertebb faj a vörös ribiszke, más néven kerti ribiszke (Ribes rubrum) és a fekete ribizli vagy fekete ribiszke (Ribes nigrum). De a nemzetség képviselője az egres (büszke, pöszméte, köszméte) (Ribes uva-crispa) is. Mindhárom növény bokros növekedésű, termésük álbogyó, érési szezonjuk kb. június második – július első felére esik. A gyümölcsök fogyaszthatók önmagukban, de készülhet belőlük kompót, dzsem, lekvár vagy szörp, illetve gyümölcslevesek kedvelt összetevői is.

Cikkünkben részletesen elsősorban a fekete ribizlivel foglalkozunk.

Néhány szóban a fekete ribizli legfőbb hatásait kutató vizsgálatokról

A levél gyulladásgátló hatását in vivo és in vitro vizsgálatok igazolják, ennek alapján reumás panaszok kiegészítő kezelésére ajánlják. Vérnyomáscsökkentő, vizelethajtó és sóürítő hatását is tudományosan igazolták. A fekete ribizli terméskivonatának perifériás érrendszerre gyakorolt vazorelaxáns hatását humán vizsgálatokban is tanulmányozták, és megállapították, hogy a terméskivonatot kapott alanyoknál a perifériás véráramlás növekszik a placebót kapott alanyokhoz képest. Humán vizsgálatokkal sikerült bizonyítani, hogy a rodopszin regenerálása és a kapillárisok támogatása révén a termésben lévő antocianin-glikozidok képesek lehetnek a látási funkciókat javítani. Tudományos vizsgálatokkal igazolták, hogy a magban található zsírsavak is rendelkeznek gyulladásgátló hatással, a kezelt ízületi gyulladásban szenvedő csoportban csökkent az ízületi fájdalom és merevség.

A fekete ribizli 3 drogjában (levél, termés, mag) található hatóanyagok és mikrotápanyagok

A fekete ribizli levelét hagyományosan reumás panaszok kiegészítő kezelésére és enyhe húgyúti fertőzés tüneteinek csillapítására, illetve érelmeszesedés megelőzésére ajánlják. Terápiás alkalmazása vizelethajtó, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatásán alapul. Olyan fontos vegyületek találhatóak benne, mint például flavonoidok, illóolajok, antociánok.

A gyümölcsének fogyasztása pedig olyan értékes összetevői miatt egészséges, mint a C-vitamin, B-vitaminok, csersav, rostok, antociánok, valamint ásványi anyagok. Utóbbiak közül a kálium található meg benne nagyobb mennyiségben, de vasat is tartalmaz. Mindez egyébként a vörös ribiszke termésére is igaz. A fekete ribizlit a népgyógyászati tapasztalatok alapján meghűléses megbetegedések esetén a szervezet állapotának javítására ajánlják. Az antociánok antioxidáns hatással is rendelkeznek. A gyümölcs kivonatát tartalmazó készítményeket magas vérnyomásban, magas koleszterinszint esetén, illetve az éles látás megőrzésére javasolják, valamint vaspótlársa vashiányos vérszegénységben.

A fekete ribizli magjában gamma-linolénsav található, ami egy többszörösen telítetlen omega-6-zsírsav, amely gyulladáscsökkentő tulajdonsága révén pozitív hatással lehet a bőrre. Emiatt ajánlják a magból préselt olaj alkalmazását például endogén ekcémában szenvedőknek.

Felhasználásának módjai

A fekete ribizli gyógynövényként növényi résztől függően tea, oldat, ital, olaj, kapszula vagy tabletta formában alkalmazható.

Hazánkban a fekete ribizli levelének és termésének kivonatát tartalmazó készítmények gyógytermékek és étrend-kiegészítők, a magját, illetve olaját tartalmazók pedig étrend-kiegészítők formájában vannak forgalomban, a Magyarországon nyilvántartásba vett termékek megtalálhatók az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet honlapján.

Tea készítéséhez 2-4 g (megfelel 2-4 teáskanálnak) szárított és felaprított levelet kb. 150 ml forró vízzel kell leönteni, majd 10 perc múlva leszűrni. Fogyasztás előtt hagyjuk langyosra hűlni. Ha filteres teánk van, az elkészítésére vonatkozóan kövessük a dobozon található utasításokat.

A tea készülhet hidegáztatással is, ez esetben az előbb említett mennyiségekben a levelet hideg vízzel öntjük le, állni hagyjuk kb. 2 órán át, majd lassan melegítjük fel együtt iható hőmérsékletűre, végül leszűrjük és fogyasztjuk.

1-1 csésze tea enyhe húgyúti fertőzésben a húgyutak átöblítésére, vagy reumatikus ízületi fájdalom esetén naponta 1-3 alkalommal fogyasztható.

Naponta nem ajánlott 6 grammnál több levélből készült teát fogyasztani.

A húgyúti panaszok enyhítésére érdemes más gyógynövényekből (pl. aranyvessző virágos hajtás, csalánlevél, nyírfalevél) készült teával kombinálni. Ha azonban húgyúti panaszai 1 napon belül nem enyhülnek, feltétlenül keresse fel orvosát!

A feketeribizli-levél kész teakeverékek összetevőjeként is forgalomban van.

A termésből kinyert feketeribizli-préslé, mely nem tartalmaz hozzáadott cukrot, vízzel hígítva meghűléses panaszok esetén fogyasztható a szervezet támogatására, illetve a lábadozási időszakban ugyanerre a célra. Az immunrendszer megfelelő működéséhez C-vitaminra is szükség van, az ideális C-vitamin-szint fenntartásáról többek között ezért is gondoskodnunk kell, e célból is érdemes a szezonjában fekete ribizlit fogyasztani, illetve akár cukrozatlan gyümölcslé formájában is időnként étrendünkbe iktatni.

Az endogén ekcémában szenvedők bőrének állapotára jó hatással lehet a feketeribizlimag-olaj vagy az azt tartalmazó kapszula rendszeres fogyasztása, mielőtt azonban ezeket szedni kezdené, feltétlenül beszéljen kezelőorvosával!

Lehetnek mellékhatásai?

A fekete ribizli három drogjának nem ismertek mellékhatásai.

Étrend-kiegészítők formájában szedve azonban ritkán előfordulhatnak olyan mellékhatások, mint laza széklet, enyhe hasmenés és puffadás.

Amiket figyelembe kell venni a feketeribizli-készítmények alkalmazása kapcsán

Bármilyen panaszra és/vagy céllal is alkalmazza a fekete ribizli drogját tartalmazó készítményeket, tanácsos előbb egyeztetnie kezelőorvosával. Ha pedig a használat mellett rövid időn belül nem tapasztal javulást, esetleg rosszabbodnak tünetei, feltétlenül forduljon mielőbb orvosához!

Ha a húgyutak átöblítése végett fogyaszt feketeribizlilevél-teát, akkor ügyeljen a bőséges folyadékbevitelre (minimum 2 liter/nap) a nap folyamán több részletre elosztva. A legjobb a szükséges folyadékmennyiséget víz, cukrozatlan gyümölcstea, híg levesek formájában pótolni.

Ha húgyúti panaszai 1 napon belül nem javulnak, vagy esetleg rosszabbodnak, láz, vizeltürítéskor görcsök jelentkeznek és/vagy vér jelenik meg a vizeletében, feltétlenül és haladéktalanul forduljon orvoshoz!

Szív- vagy veseműködési zavar, - elégtelenség esetén a feketeribizli-készítmények fogyasztása ellenjavallt.

Várandósság alatt, szoptatási időszakban, illetve gyerekek esetében az alkalmazhatóságról (és adagolásról) kérje ki orvosa véleményét! Ugyanis a fekete ribizli drogjainak hatásai nem ismertek ezekben a csoportokban, mivel nem történtek erre vonatkozó vizsgálatok.

Az endogén ekcémás betegek szintén kérdezzék meg kezelőorvosukat, mielőtt alkalmazni kezdenék a fekteribizlimag-olajat.

Érdemes tudni, hogy nagy mennyiségű fekete ribizli gyümölcsként történő fogyasztása esetenként sötétre színezheti a székletet.

Hogyan juthatunk hozzá?

Fekete ribizlit otthon a kertünkben is termeszthetünk, de a gyümölcsöt a piacon is megvásárolhatjuk, cukrozatlan gyümölcsleveket az élelmiszerüzletek, áruházak is kínálnak.

Préslevet, szárított levelet, teákat, illetve egyéb gyógytermékeket és étrend-kiegészítőket pedig a gyógyszertárakban vagy herbáriákban, esetleg drogériákban vásárolhatunk.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító



