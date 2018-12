Tévhitek és tények a megfázásról

Mi is tulajdonképpen a megfázás? Mi okozza ezt a betegséget, és hogyan terjed? Annak ellenére, hogy nagyon gyakori problémáról van szó, számos megfázással kapcsolatos tévhit kering a köztudatban. Melyek ezek, és mik a valódi tények?

A megfázást a hideg okozza

A hideg nem közvetlen ok. A megfázást vírusok okozzák. A hideg gyengíti az immunrendszert, így hideg időben nagyobb valószínűséggel okoznak megfázást a vírusok.

Az influenza és a megfázás ugyanaz

Tévedés! Noha a két betegség hasonló tüneteket okoz, a lefolyásuk és súlyosságuk különböző. Az influenza ugyanis sokkal súlyosabb betegség, mint a megfázás vagy a nátha. Legyengült immunrendszerű embereknél és azoknál a pácienseknél, akiknek valamilyen alapbetegségük van, akár halálos kimenetelű is lehet. Azt is fontos tudni, hogy megfelelő kezelés nélkül az egyszerű megfázásnak is lehetnek súlyos szövődményei!

Hirdetés

Az influenza elleni védőoltás nem véd a megfázástól, ezért nem lehet hatékony az influenza ellen sem

A megfázás lehetséges szövődményei Egy egyszerű megfázással az ember nem szalad a háziorvoshoz, de ha a tünetek kb. négy nap alatt nem enyhülnek mindenképp ajánlott az orvosi kontroll, mert komoly szövődmények léphetnek fel.



A megfázás lehetséges szövődményei

Tévedés! Az influenza elleni védekezésnek egyetlen biztos módja az influenza elleni védőoltás beadatása. A megfázást különféle kórokozók okozzák, az influenzát viszont influenzavírusok. Az influenza elleni védőoltás tehát nem véd meg a megfázástól, az influenzával szemben viszont hatásos védelmet nyújt, ezért mindenképp érdemes beadatni! Szintén ajánlott a tüdőgyulladás elleni védőoltás beadatása, hiszen a tüdőgyulladás az influenza, vagy elhúzódó, kezeletlen megfázás szövődménye is lehet.

A stressz nem betegít meg

Tévedés! A stressz hatására termelődő stresszhormonok, mint például a kortizol, hatására az immunrendszer hatékonysága csökken. Ennek következtében szervezetünk kevésbé lesz ellenálló a megfázással és az influenzával szemben.

A C-vitamin véd a megfázástól

Ez sem igaz! Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a C-vitaminnak csak minimális hatása van a megfázás kockázatának csökkentésére és a betegség lefolyására. Az tény, hogy a C-vitamin fontos szerepet tölt be szervezetünkben, és ha szervezetünk nincs kellően ellátva ezzel a létfontosságú vitaminnal, gyengül az immunrendszerünk. A szükséges mennyiséget azonban normál esetben kiegyensúlyozott táplálkozással pótolni tudjuk, vitaminkészítmények szedésére csak orvosi javaslatra vagy hiánybetegség esetén lehet szükség. Ha a normál vitaminszint biztosított, nincs szükség vitaminkészítmények szedésére. A megfelelő C-vitamin szintre tehát szükség van ahhoz, hogy immunrendszerünk optimálisan működjön, de a szükségesnél több vitamin szedésével nem tudjuk fokozni a normál esetben jól működő ellenállóképességünket. Illetve ahhoz, hogy elkerüljük a megfázást, nem elegendő, ha csupán C-vitaminháztartásunkra figyelünk oda.

Ha valaki meg van fázva, nyugodtan csókolózhat

Tévedés! Mivel elnevezése ellenére a megfázást is fertőzőképes vírusok okozzák, amelyek cseppfertőzéssel terjednek, csókolózás útján igen gyorsan megfertőzik a másik felet, a kockázat tehát igen magas.

A megfázás antibiotikumokkal kezelhető

A megfázást majdnem minden esetben vírusok okozzák, az antibiotikumok viszont a baktériumok által okozott fertőzések kezelésében hatékonyak. Antibiotikumokkal tehát a megfázás nem kezelhető, kivéve abban az esetben, ha bakteriális felülfertőzés alakul ki. Ennek megállapítása azonban az orvos feladata, ezért ha megfázott, és három napnál tovább tartó panaszai vannak, feltétlenül forduljon orvoshoz, csecsemők és gyerekek esetében viszont megfázásos tünetek esetén azonnal orvoshoz kell fordulni!

Megfázás mellett szabad sportolni

Tévedés! A sport további megterhelést jelent a beteg szervezetnek! Tilos tehát ilyenkor sportolni, ellenben fontos a sok pihenés!

Megfázás esetén jót tesz a szaunázás!

Tévedés! A szaunában lévő magas hőmérséklet megterheli a szervezetet, megfázás esetén ártalmas a szaunázás.

A meleg sör enyhíti a megfázás okozta panaszokat

Ez nem igaz! Sőt az alkohol a cigarettához hasonlóan súlyosbítja a panaszokat.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; berliner-zeitung.de

Lektorálta: Dr. Osikóczki Orsolya, háziorvos