B2-vitamin (riboflavin) - Miért fontos és miben található?

A B2-vitamin, más néven riboflavin, egy vízoldékony, könnyen felszívódó vitamin, mely nélkülözhetetlen az emberi szervezet normál működéséhez. A vitaminszükséglet változatos táplálkozással könnyen biztosítható, legnagyobb mennyiségben állati eredetű élelmiszerek tartalmazzák (tejtermékek, tojás, máj).

A B 2 -vitamin szerepe az emberi szervezetben

A ribloflavin, azaz a B 2 -vitamin részt vesz a szervezet anyagcsere folyamataiban, szükséges az idegrendszer, a bőr, nyálkahártyák, vérképzés normál működéséhez Szükséges számos élettani funkció fenntartásához, a megfelelő B 2 -vitamin-szint kedvező hatásai a következők:

hozzájárul a szervezet energiatermelő funkcióihoz, hat a szervezet növekedésére

fontos szerepe a bőr és a nyálkahártyák növekedése, normál állapotának fenntartása

szükséges az idegrendszer normál működésének fenntartásához, a látáshoz is

bár nem antioxidáns, közvetve részt vesz az oxidatív stresszel szembeni védelmben

hozzájárul a vas normál anyagcseréjéhez, a vörösvérsejtek normál állapotának fenntartásához, segít elkerülni a vérszegénységet, csökkenti a fáradtságot

A B 2 -vitamin hiánya esetén fellépő tünetek ritkák, de előfordulhat fáradékonyság, szédülés, szemérzékenység. Súlyos hiányállapota az ariboflavinosis, ami nyálkahártya-gyulladásokban (szájnyálkahártya, ajak, nyelv, akár nemi szervek), hámló és viszkető bőrgyulladásban (dermatitis) nyilvánulhat meg, szempanaszok (égő érzés, könnyezés, gyulladás) fordulhatnak elő.

Régi elnevezése a G-vitamin A riboflavin 1932 óta ismert, ekkor izolálták élesztőgombából. Azonosításakor a vitaminok jelölését követve először G-vitaminnak nevezték el, későbbi vizsgálata során állapították meg, hogy szerkezetileg és funkciójában is a B-vitaminok közé tartozik. Ekkor nevezték át B 2 -vitaminnak. Bár olykor napjainkban is előfordul a G-vitamin kifejezés, a táplálkozástudomány nem használja, szakmailag elavult fogalomnak számít. A később felfedezett vitaminok közül sem kapta más vegyület ezt a jelölést.

Hirdetés

Ajánlott B 2 -vitamin-bevitel

A B 2 -vitamin táplálkozással vihető be az emberi szervezetbe, a különböző élelmiszerekben szabad formájában vagy fehérjéhez kötve is megtalálhatóak. A szervezet 2-6 hétig raktározza a fehérjeellátottság függvényében, de idővel a veséken keresztül kiürül, tehát rendszeresen pótolni kell.

Az ajánlott riboflavinbevitel, ami fedezi egy egészséges felnőtt szükségletét, napi 1,6 mg, ennél terhesség és szoptatás időszakában érdemes többet bevinni. Gyermekkorban az életkor függvényében 0,4-1,4 mg/nap között növekszik az ajánlott mennyiség, 15 éves kortól már a felnőttekre vonatkozó érték az érvényes. Néhány gyógyszer rendszeres szedése (pl. antidepresszívumok), alkoholizmus és traumák során nagyobb a szervezet igénye erre a vitaminra.

A B2-vitamin ajánlott napi mennyisége gyermekeknek 7-12 hónapos korban 0,4 mg/nap, 1-3 év között 0,6 mg/nap, 4-6 év között 0,7 mg/nap, 7-10 év között 1 mg/nap, 11-14 év között 1,4 mg/nap

felnőtteknek és 15 év feletti kapamaszoknak általánosan 1,6 mg/nap, férfiak és nők esetében is

kismamák számára 1,9 mg/nap, szoptató anyukáknak pedig 2 mg/nap az ajánlott beviteli mennyiség

Hogyan pótolható a riboflavin?

A B 2 -vitamin fő forrásai:

a tej és tejtermékek (sajtok, joghurt, kefir)

tojás

máj (marha, sertés)

halak és húsok (marha, sertés, csirke)

élesztő

Jelentős mennyiségben található B 2 -vitamin gombafélékben, mandulában, illetve megtalálható más növényi táplálékokban is: teljes kiőrlésű bagonák, hüvelyesek, spenót, sóska stb. Az egyes élelmiszerek jellemző riboflavin-tartalma megtalálható a WEBBeteg Tápanyagtartalom adatbázisában is.

Érdemes a tejet átlátszatlan üvegben tárolni, mivel fény hatására bomlik a riboflavin.

Felszívódását segíti a B 6 -vitamin (piridoxin), a B 3 -vitamin (niacin) és a C-vitamin.

Túladagolása nem ismert, mérgezést nem okoz, felső beviteli határt nem is határoztak meg a B 2 -vitamin bevitelére, a felesleges mennyiség kiürül a szervezetből. Extrém magas (az ajánlott mennyiséget közel százszorosan meghaladó) bevitel mellett esetleg enyhe bőrtünetek (viszketés, zsibbadás, égő érzés) és emésztőszervi panaszok (puffadás, hasmenés) jelentkezhetnek. Ez táplálkozással nem fordulhat elő, kizárólag étrend-kiegészítők túlzott használatával.

Lásd még A B-vitaminok és hiánytüneteik

Forrás: WEBBeteg

Szakértőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember

Ajánlások forrása: European Food Safety Authority