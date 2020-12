A kézmosás fontos: Hogyan mossuk helyesen?

A rendszeres kézmosással csökkenthetjük az olyan fertőző betegségek esélyét, mint amilyen a nátha, az influenza és a hasmenés. Nem elég azonban a rendszeres kézmosás. Nagyon sokan nem használnak szappant, vagy túl rövid ideg mossák a kezüket.

Nap mint nap ezer dolgot érintünk meg kezeinkkel: ajtókilincseket, a számítógép billentyűzetét, telefont, a WC-ülőkét, pénzt és az arcunkat, kezet rázunk másokkal, és a kezünket tesszük a szánk elé, ha tüsszentünk vagy köhögünk. Keveseknek jut eszébe, hogy így mennyi kórokozó kerül a kezünkre, és milyen sokat tovább lehet adni.

Statisztikák szerint minden ember óránként átlagosan hatszor érinti meg az orrát. Kezünk egy négyzetcentiméterén akár 10 millió baktérium is nyüzsöghet, legtöbbjük azonban ártalmatlan.

Rendszeres szappanos kézmosással számos betegség megelőzhető lenne. Gyakori hiba, hogy a kézmosást sokan túl gyorsan letudják. Nem is kevesen csak öt másodpercig szappanozzák a kezüket és utána gyorsan leöblítik, nem beszélve arról, hogy még kevesebben törlik szárazra kézmosás után, ami pedig további problémákat vet fel, például gombásodást, télen a bőr kiszáradását, kirepedezését. Öt másodperc nem elég ahhoz, hogy a kezeink tiszták legyenek. A kézmosás optimális időtartama 30 másodperc. De a kézmosást sem kell túlzásba vinni! Túl sokáig nem célszerű kezet mosni, és nem is szabad többször a kelleténél! Egyik véglet sem jó! Ha folyton úgy érzi, hogy kezet kell mosnia, kényszeressé is válhat ez a hétköznapi cselekvés. Ha meg akarja találni az egyensúlyt, fogadja meg a következő tanácsokat!

Előbb nedvesítse be a kezét hideg vagy meleg vízzel, majd szappanozza be!

Mosson kezet minden étkezés előtt!

Mosson kezet mielőtt és miután fertőző betegségben szenvedő emberekkel érintkezik, mihelyt lehetősége nyílik rá. pl. kézfogás, betegápolás stb.

Mosson kezet sebkezelés előtt és után.

Mosson kezet a WC használata után (figyeljen oda a gyerekekre is!).

Mosson kezet a kisbaba pelenkájának cseréje előtt és után.

Mosson kezet orrfújás után.

Mosson kezet köhögés, tüsszentés után, ha szája elé tette a kezét.

Mosson kezet állatsimogatás, valamint kézből etetés után.

Szemét, szeméttároló érintése után is kezet kell mosni.

Ha Ön a beteg, náthás, influenzás vagy más fertőző betegségben szenved, a környezetében élők érdekében mosson kezet! Keze helyett köhögéskor, tüsszentéskor zsebkendőt tegyen a szája elé! Igyekezzen minél kevesebbet az arcához nyúlni! Így csökkentheti az esélyét annak, hogy saját maga megfertőződjön, és hogy átadja másoknak a betegséget.

