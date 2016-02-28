Légúti akadály csecsemő- és gyermekkorban - Mi a teendő?
Csecsemő- és kisgyermekkorban a légúti akadály kialakulása a gyakori elsősegélynyújtűsi helyzetek közé tartozik. Az esetek egy részében étkezés közbeni félrenyelés, míg a másikban valamilyen tárgy (pl. játék) okozza a légút részleges vagy teljes elzáródását.
Légúti elzáródásra utaló tünetek
A tünetek többsége megegyezik a felnőtteknél kialakuló jelekkel, így a gyermek:
- köhög,
- nehezen kap levegőt,
- nem tud hangot kiadni,
- sípoló hangot ad légvételkor,
- fuldoklik,
- hangos, ziháló, szapora a légzése,
- nehezített, halk a beszéde,
- arca kékes, szürkéslila lehet,
- torkához kap,
- arca eltorzul,
- eszméletét veszti.
Más esetekben, pl. csecsemőknél nem feltétlenül van egyértelmű jele a légúti akadálynak.
Elsősegély légúti akadály esetén
Idegen test okozta légúti elzáródás esetén legtöbbször a gyermek fulladozni kezd, de még eszméleténél van. Ilyen esetben az elsősegélynyújtás lényege az akadály eltávolítására tett kísérlet. Amennyiben azonban a gyermek nincs eszméleténél, a legfontosabb a mentőhívás és az újraélesztés megkezdése, nem az idegen test eltávolításával kapcsolatos próbálkozás.
Légúti akadály eltávolítása csecsemőknél
1. Teremtse meg a biztonságot! Mindig csak olyan helyen kezdjen elsősegélynyújtást, ahol a sérült és az elsősegélynyújtó nincs veszélyben.
2. Ellenőrizze a gyermek reakcióképességét! Szólítsa meg, kíméletesen rázza meg a gyermeket. A csecsemők nem mindig adnak egyértelmű jelet, ezért első a reakcióképesség ellenőrzése, az általános betegvizsgálatnak megfelelően hangos megszólítás és bőringer (paskolja meg).
3. Kiáltson segítségért! Ideális esetben több elsősegélynyújtó van a helyszínen, így ha mentőhívás szükséges, akkor sem kell megszakítani az elsősegélynyújtást.
4. Biztassa köhögésre! Amennyiben a csecsemő magánál van, biztassa köhögésre, amennyiben ez lehetséges ilyen korban. Ha ez nem lehetséges vagy nem hatékony, térjen át a következő lépésre. Ha megoldható a fulladásveszély elhárítására tett lépések késedelme nélkül (van segítség, kéznél van a telefon), értesítsék a mentőket.
5. Háti ütés majd mellkasi lökés felváltva
Ha nem tud köhögni, vagy sikertelen a próbálkozás, továbbra is fullad, alkalmazzon hátbaütést, majd mellkasi lökést, váltakozva.
- Fektesse a csecsemőt tenyerére vagy alkarjára, hasával lefelé, majd gyakoroljon legfeljebb 5 ütést lapockái közé!
- Fektesse hátára és gyakoroljon legfeljebb 5 lökést a mellkasára! Ez a két hüvelykujj alkalmazásával történjen, miközben tenyerével és többi ujjával körbefogja a baba mellkasát.
Ezt a lépéssort addig folytassa, amíg a légút fel nem szabadul, vagy amíg a gyermek el nem veszíti eszméletét. Ha a légút felszabadult, ne alkalmazzon több ütést és lökést!
6. Ha sikertelen a beavatkozás és nem szabadulnak fel a légutak, hívjon mentőt (112)! Ha a gyermek elveszti az eszméletét, legkésőbb ilyenkor azonnal hívjon mentőt és kezdje meg az újraélesztést.
Légúti akadály eltávolítása gyermekeknél és kamaszoknál
1. Teremtse meg a biztonságot! Minden elsősegélynyújtási helyzetben az első lépés az, hogy biztonságos helyszínen történjen a segítségnyújtás.
2. Állapítsa meg, hogy eszméleténél van-e a gyermek! Kisgyermekkorban ezt könnyebb megítélni, mint csecsemőknél, de fontos gyorsan azonosítani a gyermek állapotát. Amennyiben nem reagál, nem működnek az önkéntelen reflexek, a mentőhívással és az újraélesztéssel folytassa az elsősegélynyújtást. Amennyiben eszméletén van a gyermek, akkor folytassa a lenti lépésekkel.
2. Kiáltson segítségért! Kérjen segítséget egy, a közelben tartózkodó felnőttől, aki szükség esetén tud segíteni a mentőhívásban vagy az újraélesztésben is.
3. Biztassa a gyermeket köhögésre! Az erőteljes köhögés sok esetben segít a légúti elzáródást okozó idegen test távozásában, így amíg lehetséges, próbálkozni kell. Ha a köhögés nem tűnik hatékonynak, a gyermek állapota romlik, a köhögés erőtlenebbé válik, térjen át a következő lépésre.
4. Alkalmazzon lapockaközti ütést, majd hasi lökést, váltakozva!
Amennyiben a köhögéssel nem távozott a légúti akadály, de a gyermek még eszméleténél van:
- Mérjen legfeljebb 5 határozott, de nem túl erős ütést a lapockák közé. olyan testhelyzetet válasszon, amelyiket a testméret alapján a legjobban lehet kivitelezni. Történhet a combra fektetett helyzetben, ülve vagy állva, enyhén előre hajolva is.
- Ezt követően alkalmazzon legfeljebb 5 hasi lökést (Heimlich-féle műfogást), a szegycsont alatti területre nyomást gyakorolva. Csecsemőkorban (1 éves kor alatt) a módszer nem alkalmazható, de kisgyermekkortól kezdődően ez hatékonyabb módszer, mint a mellkasi nyomás.
A két lépést alkalmazza váltakozva addig, amíg a légutak fel nem szabadulnak, vagy amíg el nem veszíti az eszméletét. Ha van segítség a helyszínen, ezalatt értesítse a mentőket. Eszméletvesztés esetén mindenképp azonnal mentőket kell hívni és át kell térni az újraélesztésre.
5. Minden légúti elzáródás esetén, még akkor is, ha sikeres volt a légutak felszabadítása, sürgős orvosi vizsgálat szükséges. Természetesen már korábbi mentőhívás szükséges, ha az eljárás sikertelen.
Újraélesztés
Amennyiben a légúti akadály eltávolítása nem sikerült és a gyermek elveszíti az eszméletét, legkésőbb ilyenkor haladéktalanul hívjon mentőt, majd kezdje el az újraélesztést. Gyermekek esetében ez mindig 5 befúvással kezdődjön, majd 30 mellkaskompresszióval folytatódjon!
Ebben a helyzetben akkor is szükséges az azonnali mentőhívás, ha az elsősegélynyújtó egyedül van. A mentőszolgálat operátora tud segíteni telefonos utasításokkal az újraélesztés hatékony kivitelezésében is.
Részletesen Tudnunk kell! Gyermekek újraélesztése
Mire figyeljen és mit ne tegyen?
A légúti akadály kézzel történő eltávolítása csak akkor javasolt, ha az elzáródást okozó tárgy vagy étel jól látható helyen van, két ujjal egyszerűen és biztonságosan eltávolítható. Legtöbbször nem ez a helyzet, az elzáródás mélyebben fekvő szakaszon alakult ki, a légcső kisebb mérete is nehezíti az eltávolítást. Éppen ezért ez a lépés legtöbbször sikertelen próbálkozás és felesleges időveszteséget jelentene az egyéb módszerek (köhögés, ütés és lökés) megkezdése előtt.
Mentőhívás mielőbb szükséges, ugyanakkor figyelni kell arra is, hogy a fulladásveszély elhárításának lépései ne szenvedjenek késedelmet. Ha a köhögés módszerével nem sikerül felszabadítani a légutakat, akkor két elsősegélynyújtó esetén a segítség mielőbb értesítse a mentőket, ugyanakkor egyedüli elsősegélynyújtó esetén inkább folytassa a légútfelszabadítást, amennyiben késedelmet okozna a mentőhívás. Ha a gyermek elveszíti az eszméletét, akkor azonban haladéktalan mentőhívás szükséges, egyedüli elsősegélynyújtó esetén is, ezt követően kezdje meg az újraélesztést.
Hogyan kerülhető el a gyermek légúti elzáródása?
Mivel a kisgyermekek gyakran úgy ismerkednek a világgal, hogy egyes tárgyakat a szájukba vesznek, náluk a leggyakoribb a félrenyelés. Ezért lenne fontos és hatékony a megelőzés.
Néhány dolog, amire érdemes odafigyelni:
- Életkornak megfelelő ételek: kemény és darabos, könnyen félrenyelhető dolgok kerülése.
- A puha, darabos ételeket is lehetőleg aprítsa fel!
- A gyermeket szoktassa arra, hogy evés közben ne figyeljen másra.
- A gyermek lehetőleg nyugodt körülmények között egyen (pl. autóban, az utcán ne).
- Életkornak megfelelő játékok: az apró részekből álló játékok - pl. lego - a kisebbekre nézve nagyon veszélyesek lehetnek
- Otthonában az apró tárgyakat tegye olyan helyre, ahol a gyermek nem éri el.
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Forrás: WEBBeteg - Marsi Zoltán elsősegélyoktató és az ERC 2025-ös irányelvei alapján