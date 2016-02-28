Légúti akadály csecsemő- és gyermekkorban - Mi a teendő?

Csecsemő- és kisgyermekkorban a légúti akadály kialakulása a gyakori elsősegélynyújtűsi helyzetek közé tartozik. Az esetek egy részében étkezés közbeni félrenyelés, míg a másikban valamilyen tárgy (pl. játék) okozza a légút részleges vagy teljes elzáródását.

Légúti elzáródásra utaló tünetek

A tünetek többsége megegyezik a felnőtteknél kialakuló jelekkel, így a gyermek:

köhög,

nehezen kap levegőt,

nem tud hangot kiadni,

sípoló hangot ad légvételkor,

fuldoklik,

hangos, ziháló, szapora a légzése,

nehezített, halk a beszéde,

arca kékes, szürkéslila lehet,

torkához kap,

arca eltorzul,

eszméletét veszti.

Más esetekben, pl. csecsemőknél nem feltétlenül van egyértelmű jele a légúti akadálynak.

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Elsősegély légúti akadály esetén

Idegen test okozta légúti elzáródás esetén legtöbbször a gyermek fulladozni kezd, de még eszméleténél van. Ilyen esetben az elsősegélynyújtás lényege az akadály eltávolítására tett kísérlet. Amennyiben azonban a gyermek nincs eszméleténél, a legfontosabb a mentőhívás és az újraélesztés megkezdése, nem az idegen test eltávolításával kapcsolatos próbálkozás.

Légúti akadály eltávolítása csecsemőknél

1. Teremtse meg a biztonságot! Mindig csak olyan helyen kezdjen elsősegélynyújtást, ahol a sérült és az elsősegélynyújtó nincs veszélyben.

2. Ellenőrizze a gyermek reakcióképességét! Szólítsa meg, kíméletesen rázza meg a gyermeket. A csecsemők nem mindig adnak egyértelmű jelet, ezért első a reakcióképesség ellenőrzése, az általános betegvizsgálatnak megfelelően hangos megszólítás és bőringer (paskolja meg).

3. Kiáltson segítségért! Ideális esetben több elsősegélynyújtó van a helyszínen, így ha mentőhívás szükséges, akkor sem kell megszakítani az elsősegélynyújtást.

4. Biztassa köhögésre! Amennyiben a csecsemő magánál van, biztassa köhögésre, amennyiben ez lehetséges ilyen korban. Ha ez nem lehetséges vagy nem hatékony, térjen át a következő lépésre. Ha megoldható a fulladásveszély elhárítására tett lépések késedelme nélkül (van segítség, kéznél van a telefon), értesítsék a mentőket.

5. Háti ütés majd mellkasi lökés felváltva

Ha nem tud köhögni, vagy sikertelen a próbálkozás, továbbra is fullad, alkalmazzon hátbaütést, majd mellkasi lökést, váltakozva.

Fektesse a csecsemőt tenyerére vagy alkarjára, hasával lefelé, majd gyakoroljon legfeljebb 5 ütést lapockái közé!

Fektesse hátára és gyakoroljon legfeljebb 5 lökést a mellkasára! Ez a két hüvelykujj alkalmazásával történjen, miközben tenyerével és többi ujjával körbefogja a baba mellkasát.

Ezt a lépéssort addig folytassa, amíg a légút fel nem szabadul, vagy amíg a gyermek el nem veszíti eszméletét. Ha a légút felszabadult, ne alkalmazzon több ütést és lökést!

6. Ha sikertelen a beavatkozás és nem szabadulnak fel a légutak, hívjon mentőt (112)! Ha a gyermek elveszti az eszméletét, legkésőbb ilyenkor azonnal hívjon mentőt és kezdje meg az újraélesztést.

Légúti akadály eltávolítása gyermekeknél és kamaszoknál

1. Teremtse meg a biztonságot! Minden elsősegélynyújtási helyzetben az első lépés az, hogy biztonságos helyszínen történjen a segítségnyújtás.

2. Állapítsa meg, hogy eszméleténél van-e a gyermek! Kisgyermekkorban ezt könnyebb megítélni, mint csecsemőknél, de fontos gyorsan azonosítani a gyermek állapotát. Amennyiben nem reagál, nem működnek az önkéntelen reflexek, a mentőhívással és az újraélesztéssel folytassa az elsősegélynyújtást. Amennyiben eszméletén van a gyermek, akkor folytassa a lenti lépésekkel.

2. Kiáltson segítségért! Kérjen segítséget egy, a közelben tartózkodó felnőttől, aki szükség esetén tud segíteni a mentőhívásban vagy az újraélesztésben is.

3. Biztassa a gyermeket köhögésre! Az erőteljes köhögés sok esetben segít a légúti elzáródást okozó idegen test távozásában, így amíg lehetséges, próbálkozni kell. Ha a köhögés nem tűnik hatékonynak, a gyermek állapota romlik, a köhögés erőtlenebbé válik, térjen át a következő lépésre.

4. Alkalmazzon lapockaközti ütést, majd hasi lökést, váltakozva!

Amennyiben a köhögéssel nem távozott a légúti akadály, de a gyermek még eszméleténél van:

Mérjen legfeljebb 5 határozott, de nem túl erős ütést a lapockák közé. olyan testhelyzetet válasszon, amelyiket a testméret alapján a legjobban lehet kivitelezni. Történhet a combra fektetett helyzetben, ülve vagy állva, enyhén előre hajolva is.

Ezt követően alkalmazzon legfeljebb 5 hasi lökést (Heimlich-féle műfogást), a szegycsont alatti területre nyomást gyakorolva. Csecsemőkorban (1 éves kor alatt) a módszer nem alkalmazható, de kisgyermekkortól kezdődően ez hatékonyabb módszer, mint a mellkasi nyomás.

A két lépést alkalmazza váltakozva addig, amíg a légutak fel nem szabadulnak, vagy amíg el nem veszíti az eszméletét. Ha van segítség a helyszínen, ezalatt értesítse a mentőket. Eszméletvesztés esetén mindenképp azonnal mentőket kell hívni és át kell térni az újraélesztésre.

5. Minden légúti elzáródás esetén, még akkor is, ha sikeres volt a légutak felszabadítása, sürgős orvosi vizsgálat szükséges. Természetesen már korábbi mentőhívás szükséges, ha az eljárás sikertelen.

Újraélesztés

Amennyiben a légúti akadály eltávolítása nem sikerült és a gyermek elveszíti az eszméletét, legkésőbb ilyenkor haladéktalanul hívjon mentőt, majd kezdje el az újraélesztést. Gyermekek esetében ez mindig 5 befúvással kezdődjön, majd 30 mellkaskompresszióval folytatódjon!

Ebben a helyzetben akkor is szükséges az azonnali mentőhívás, ha az elsősegélynyújtó egyedül van. A mentőszolgálat operátora tud segíteni telefonos utasításokkal az újraélesztés hatékony kivitelezésében is.

Részletesen Tudnunk kell! Gyermekek újraélesztése

Mire figyeljen és mit ne tegyen?

A légúti akadály kézzel történő eltávolítása csak akkor javasolt, ha az elzáródást okozó tárgy vagy étel jól látható helyen van, két ujjal egyszerűen és biztonságosan eltávolítható. Legtöbbször nem ez a helyzet, az elzáródás mélyebben fekvő szakaszon alakult ki, a légcső kisebb mérete is nehezíti az eltávolítást. Éppen ezért ez a lépés legtöbbször sikertelen próbálkozás és felesleges időveszteséget jelentene az egyéb módszerek (köhögés, ütés és lökés) megkezdése előtt.

Mentőhívás mielőbb szükséges, ugyanakkor figyelni kell arra is, hogy a fulladásveszély elhárításának lépései ne szenvedjenek késedelmet. Ha a köhögés módszerével nem sikerül felszabadítani a légutakat, akkor két elsősegélynyújtó esetén a segítség mielőbb értesítse a mentőket, ugyanakkor egyedüli elsősegélynyújtó esetén inkább folytassa a légútfelszabadítást, amennyiben késedelmet okozna a mentőhívás. Ha a gyermek elveszíti az eszméletét, akkor azonban haladéktalan mentőhívás szükséges, egyedüli elsősegélynyújtó esetén is, ezt követően kezdje meg az újraélesztést.

Hogyan kerülhető el a gyermek légúti elzáródása?

Mivel a kisgyermekek gyakran úgy ismerkednek a világgal, hogy egyes tárgyakat a szájukba vesznek, náluk a leggyakoribb a félrenyelés. Ezért lenne fontos és hatékony a megelőzés.

Néhány dolog, amire érdemes odafigyelni:

Életkornak megfelelő ételek: kemény és darabos, könnyen félrenyelhető dolgok kerülése.

A puha, darabos ételeket is lehetőleg aprítsa fel!

A gyermeket szoktassa arra, hogy evés közben ne figyeljen másra.

A gyermek lehetőleg nyugodt körülmények között egyen (pl. autóban, az utcán ne).

Életkornak megfelelő játékok: az apró részekből álló játékok - pl. lego - a kisebbekre nézve nagyon veszélyesek lehetnek

Otthonában az apró tárgyakat tegye olyan helyre, ahol a gyermek nem éri el.

Vészhelyzetek megelőzése A kisgyermekek kíváncsiságuknál és életkoruknál fogva igen gyorsan és váratlanul bajba kerülhetnek. Bennük van a felfedezni vágyás késztetése, de a veszélyérzetük még nem alakult ki. Kisgyermekkori vészhelyzetek és megelőzésük

Forrás: WEBBeteg - Marsi Zoltán elsősegélyoktató és az ERC 2025-ös irányelvei alapján