Egyszerű, otthoni módszerek torokfájás ellen

A torokfájás lehet a megfázás és vírusfertőzés jele, a hangszálak megerőltetésének következménye, vagy valamilyen komoly bakteriális fertőzés eredménye is. A következő otthon is alkalmazható módszerekkel enyhíthető a kaparó, égető torokfájás.

Mikor alkalmazhatóak az otthoni gyógymódok torokfájásra?

Sokan azonnal orvoshoz fordulnak torokfájás esetén, pedig sokszor a doktor sem tud jobbat mondani a régi, jól bevált módszereknél. A torokfájás leggyakrabban ugyanis felső légúti vírusos fertőzéshez kapcsolódik, ami ellen sem specifikus antivirális szerek, sem antibiotikumok nem alkalmazhatók. Ebben az esetben érdemes pihenéssel, mézes teával, tüneti kezelésre szolgáló készítményekkel felgyorsítani a gyógyulást.

Nem érdemes azonban otthoni gyógymódokkal próbálkozni, hanem orvoshoz kell fordulni, ha

a torokfájáshoz egyéb súlyos tünetek is társulnak (pl. magas láz, nehézlégzés, nyelési nehézség, kiütések),

ha arcüreg- vagy fülfájás is tapasztalható,

a torok fehér lepedékes vagy gennyes,

a házi praktikák és a vény nélküli kapható gyógyszerek használata mellett súlyosbodnak a tünetek, vagy

nem múlnak el a panaszok egy héten belül.

Ezekben az esetekben fontos az orvosi vizsgálat és más kezelési mód alkalmazása. A néhány nap óta fennálló, más súlyos panaszokkal nem járó esetekben ugyanakkor sokat segíthetnek a tünetek enyhítésében és a gyógyulás megkönnyítésében az alábbi házi gyógymódok is. Különösen fontosak ezen torokfájásra ajánlott gyógymódok várandósság esetén, mivel ilyenkor a legtöbb gyógyszer alkalmazása ellenjavallt.

Hirdetés

Sós vizes gargarizálás

Számos tanulmány bebizonyította már, hogy a napi többszöri, sós vízzel történő öblögetés megnyugtatja a gyulladt nyálkahártyát, eltávolíthatja a gyógyulást akadályozó toroklepedéket és vele a kórokozókat, így csökkenthetjük a torok gyulladását.

Az orvosok a kívánt hatás eléréséhez általában azt javasolják, hogy egy pohár enyhén meleg vízben oldjon fel a beteg egy teáskanálnyi sót. Ezt követően gargarizálja el szép lassan a pohárnyi sós vizet, és ügyeljen arra, hogy öblögetés közben ne nyeljen le egy kortyot se a folyadékból. Annak, akinek túl sós lenne a folyadék, tehet bele egy kis mézet is, de ebben az esetben fontos, hogy gargarizálás után köpje ki a „koktélt”.

Méz

A méz régóta alkalmazott és bevált módja a torokfájás és a köhögés kezelésének is. Kedvező hatását számos klinikai kutatás is alátámasztotta. Alkalmazható önmagában vagy teában feloldva is. Figyelem, csecsemőknek 1 éves kor alatt nem adható méz!

Tea

Egy csésze meleg teával azonnali nyugtató hatást érhet el fájó torkánál. A gyógyteák mellett előnyös a fekete, a fehér és a zöld tea fogyasztása is. Ezek olyan antioxidánsokat tartalmaznak ugyanis, amelyek segítenek az immunrendszer megerősítésében és a fertőzések leküzdésében. A különböző kezelési módok hatásának maximalizálása érdekében javasolható a gyógyteák fogyasztása (lásd lentebb) és a tea mézzel történő édesítése.

Folyadékfogyasztás

Folyamatos folyadékpótlással megőrizhetjük nyálkahártyánk nedvességét és segíthetjük szervezetünket a megfázás elleni harcban. Elsősorban vizet érdemes fogyasztani, de valami kevésbé cukros ital – mint például 100 százalékos gyümölcslevek, vagy mézes tea – is megteszi a hatását. Amikor az ember megfelelő mennyiségű folyadékot fogyaszt, akkor a vizelete világossárga színű.

Tyúkhúsleves

Nagyanyáink jól bevált módszere megfázásra, torokfájásra a húsleves. A húslevesben található sónak gyulladáscsökkentő, nyálkahártya-nyugtató hatása van, továbbá olyan alapvető tápanyagokat is juttatunk szervezetünkbe, amelyek segítenek legyőzni a fertőzéseket.

Gyógynövények

Az alábbi gyógynövények - tea, csepp formájában történő - alkalmazásának előnyös hatásáról állnak rendelkezésre adatok:

kamilla

borsosmenta

hársfavirág

görögszéna

mályvacukor-gyökér

édesgyökér

bodza

A torokfájásra ajánlható gyógynövények mellett alkalmazhatóak a megfázás, fertőző betegségek esetén ajánlott olyan gyógynövények is, mint a gyömbér, zsálya, echinacea, továbbá minden magas vitamintartalmú gyümölcs.

A fűszernövények közül ajánlott fertőzéses betegségek kezelésében a fokhagyma. A csípős paprika ugyanakkor pár átmenetileg elnyomhatja a fájdalmat, valójában fokozhatja a gyulladást és nem segíti a kórokozók elleni küzdelmet sem, torokgyulladás esetén inkább mellőzzük.

Lásd még Gyógynövények helyes alkalmazása

Pihenés

Nem a leggyorsabb, de hosszútávon az egyik leghatásosabb gyógyító módszer a fertőzések elleni küzdelemben. A legtöbb torokfájás valamilyen vírusnak köszönhető, amit hosszútávon sok pihenéssel tud legyőzni szervezetünk.

Inhalálás

Míg a száraz és hideg levegő kedvez a kórokozóknak, a meleg, párás levegő és a gőz belélegzése segíti a torokfájás elleni küzdelmet. Az inhaláláshoz öntsön forró, gőzölgő vizet egy tálba, majd fölé hajolva fedje le fejét egy ruhával vagy törölközővel. Az inhalálás legalább 10-15 percig tartson, és közben figyeljen arra, hogy az orrán és száján keresztül is vegyen levegőt, így a gőz jobban át tudja járni a légutakat. Egyes orvosi vélemények szerint alternatívaként megfelel erre a célra a meleg fürdő és a forró zuhany is.

Recept nélkül kapható gyógyszerek

Gyulladáscsökkentők

Az egyik legkézenfekvőbb kezelési mód a legtöbb háztartásban megtalálható, fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő gyógyszerek (ibuprofen, paracetamol) alkalmazása. Ezek a készítmények csökkentik a torok fájdalmát, gyulladáscsökkentő hatásuk révén a torok duzzanatát, valamint a torokfájáshoz esetleg társuló lázat is. Mindazonáltal ezen nemszteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek a tüneti kezelés részei, magára a fertőzésre nem hatnak.

Fontos tudni Ne szedjen több azonos hatóanyagú, vagy azonos hatástani csoportba tartozó gyógyszert egyidejűleg, mert a kedvezőtlen mellékhatások fokozódhatnak, ezért még a vény nélküli gyógyszerek esetében is kérdezze meg gyógyszerészt, hogy mely készítményeket szedheti együtt!

Torokcukorkák, szopogató tabletták

A torokfájás elleni cukorkák serkentik a nyáltermelődést, így segítenek nedvesen tartani a torkot, ami segíti a gyógyulást. Érdemes hűsítő hatású – mint például mentolos vagy eukaliptuszos – terméket választani, amik nem gyógyítják meg a torkot és a megfázás tüneteit sem enyhítik, viszont ideiglenesen tompíthatják a fájdalmat. Ezen cukorkáknál nagyobb hatékonyságúak a gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő hatóanyagot tartalmazó szopogató tabletták. Mivel ezek gyógyszernek minősülő készítmények, ezeknél is fontos a betegtájékoztatóban előírt adagolás követése.

Miket kerüljön torokfájás esetén?

Néhány torokirritáló hatású környezeti tényező súlyosbítja a torokfájással járó panaszokat vagy a fájdalmat okozó megbetegedést. Kerülje el az alábbiakat:

száraz levegő,

dohányzás (beleértve a passzív dohányzást is),

légszennyezés,

légúti allergének (pollen, penész vagy háziállatszőr),

vegyi anyagok (pl. háztartási tisztítószerek) gőzei,

alkohol,

savas ételek vagy italok (citrusfélék, paradicsom vagy szénsavas italok),

száraz és kemény ételek (perec, chips),

túlzottan fűszeres ételek.

(WEBBeteg összeállítás; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos)