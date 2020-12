Mire figyeljünk inhalálás esetén? Mit kell tudni az inhalációs terápiákról?

A magas ásványi sótartalma miatt - az ivókúra mellett - orvosok is javasolják a Salvus vizet inhalációs céllal is. Ez az alkáli, hidrogén karbonátos, kloridos, brómos, jodidos gyógyvíz igen magas oldott anyagtartalmával kiváló nyákoldó hatású. Hörgőgyulladásos kisgyerekek szobájában is érdemes porlasztani.