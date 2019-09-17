Miért fáj az ágyékom?

szerző: Sohajda Fanni, fordító - WEBBeteg
lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos frissítve:

Ha az övvonal alatt fájdalmat érez, az valószínű ágyéki fájdalom lehet. Fontos, hogy a fájdalom oka kiderüljön, a háttérben ugyanis különböző, és eltérő súlyosságú problémák állhatnak - amelyek feltétlenül kezelést igényelnek - a lágyéksérvtől kezdve, a prosztatagyulladáson, hereduzzanaton, csípőproblémákon, veseköveken és vesemedence-gyulladáson át a hererákig.

Néhány probléma csak egy egyszerű kezelést igényel, azonban vannak komolyabb orvosi ellátást igénylő betegségek is.

Az ágyékfájdalom leggyakoribb oka izom-, kötőszöveti vagy ínprobléma. A rendszeresen sportoló férfiak körében gyakori az ágyéki fájdalom, amely sportolás után azonnal vagy rövid idő múlva jelentkezhet. A további sporttevékenység súlyosbíthatja a sérülést.

A pihenés, gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedése (aszpirin, ibuprofen vagy naproxen), rehabilitáció és erősítő gyakorlatok által kezelhető a probléma.

Mi más oka lehet?

Egyéb betegségek is okozhatnak ágyékfájdalmat, például:

1. Inguinalis hernia, vagyis lágyéksérv: A hasfali izomgyengeség következtében a meggyengült szakaszon a zsigeri szervek (belek) kitüremkednek. Ekkor kis duzzanat tapintható vagy látható. A duzzanatot a hasűri nyomásfokozódás (köhögés) fokozza. Veszélye a sérvkizáródás, amely az adott bélszakasz elhalásával, súlyos állapottal jár, azonnali sebészeti teendőt, műtétet igényel.

A sérvkizáródás tünetei a következők lehetnek:

  • hirtelen, erős fájdalom
  • bélműködés leállása
  • hányinger, hányás

A sérvkizáródás életveszélyes vészhelyzet.

2. Prostatitis, ami egy fertőzés a prosztatában: A fájdalom mellett nehéz lehet a vizelés is.

Keresse fel orvosát! Általában antibiotikum kezelés szükséges.

Az epididymitis a mellékhere gyulladása. Oka ritkábban sérülések, tuberkulózis, gyakrabban a húgycső kankós gyulladásának tovaterjedése, vagy egyéb szexuális úton terjedő kórokozók. A mellékhere gümős (tuberkulotikus) gyulladása apró köles vagy babnyi, keményebb, kissé fájdalmas göbökkel kezdődik, melyek önként támadnak a tuberkulózisra hajlamos betegnél; igen lassan fejlődnek nagyobbra, pirosodnak, fájdalmasak lesznek, később megpuhulnak, esetleg a szomszédjaikkal összefolynak és kitörnek.

A jelek és tünetek a következők lehetnek:

  • lágyéktáji fájdalom, érzékenység
  • láz
  • sürgető vizelési inger

3. Orchitis: Egy vagy mindkét here duzzanata. Néha a mumpsz vírus váltja ki. Ez termékenységi problémákat okozhat.

4. Hererák: A legtöbb esetben ez a hererák fájdalommentes csomót okoz a herében. De néha fájdalmas. Ha korán felfedezik, teljes mértékben gyógyítható.

5. Csípőproblémák: Néha az ízületi gyulladásból eredő csípőfájdalom kisugározhat az ágyékra is. Általában lassan múlik el, és rosszabbodik, amikor ül. Fizikoterápiával és gyulladásgátló gyógyszerekkel kezelik. Szükség lehet műtétre is, ha a fentiek nem hatásosak.

6. Vesekövek: ezek kisméretű kristályok, amelyek a vesében képződnek, és elakadhatnak a húgycsőben. Erős fájdalom jelentkezhet.

Ha a kő nagy és nem tud magától kijutni, műtétre lesz szükség.

7. Vesemedence-gyulladás: Ez általában akkor fordul elő, ha bakteriális fertőzés éri a húgyhólyagot és átterjed a vesékre is. A tünetek közé tartozhat a láz, az ágyékfájdalom, a gyakori vizelés és a véres vizelet. A bakteriális fertőzés leggyakoribb kórokozója az Escherichia coli. A vesemedence-gyulladást antibiotikumokkal kezelik.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Forduljon orvoshoz mielőbb, ha az alábbiakat vagy azok valamelyikét észleli:

  • nem múló fájdalom
  • duzzanat vagy csomó a herékben
  • ágyéktáji fájdalom
  • véres vizelet

Ha hirtelen fellépő, intenzív fájdalmat tapasztal, sürgősen menjen orvoshoz!

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Sohajda Fanni, fordító; Why Does Your Groin Hurt? Causes, Symptoms, and Relief (WebMD)
Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos

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