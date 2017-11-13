A jódhiány és tünetei

Jódhiány manapság ritkán fordul elő, súlyos esetben pajzsmirigy-alulműködéshez vezethet, aminek tipikus tünetei közé tartozik a fáradékonyság, a koncentrálási nehézségek és a fázékonyság. Hogyan befolyásolhatja a jódhiány a pajzsmirigy működését és milyen panaszokat okozhat még?

A jódozott konyhasó fogyasztásának elterjedésével az utóbbi években Magyarországon jelentősen csökkent a jódhiányban szenvedők száma. Azonban ritkán így is előfordulhat a hiányállapot, mely sokszor a pajzsmirigy megnagyobbodásával jár.

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A jódhiány hatása a pajzsmirigyre

A pillangó formájú pajzsmirigy a gégefedő előtt helyezkedik el, és pajzsmirigyhormonokat (T3, T4) termel. A pajzsmirigynek a hormontermeléshez jódra van szüksége. Jód hiányában megnagyobbodhat, strúma alakulhat ki. A pajzsmirigy megnagyobbodhat anélkül, hogy a hormontermelésre bármilyen hatással lenne, de az is előfordulhat, hogy több vagy kevesebb hormont termel a kelleténél.

A betegség kezdetén a pajzsmirigy-megnagyobbodás még csak ultrahanggal mutatható ki. A betegség következő fázisában már kitapintható a megnagyobbodott pajzsmirigy, de szabad szemmel még nem lehet látni semmilyen elváltozást, súlyos esetben viszont a megnagyobbodott pajzsmirigy már szemmel látható.

A napi jódszükséglet életkoronként változik 1 éves kor alatt napi 50 mikrogramm;

napi 50 mikrogramm; 1-6 éves kor közöt t napi 90 mikrogramm;

t napi 90 mikrogramm; 7-12 éves kor között napi 120 mikrogramm

napi 120 mikrogramm felnőttkorban napi 150 mikrogramm

napi 150 mikrogramm terhesség és szoptatás idején napi 200 mikrogramm a szervezet igénye.

A jódhiány tünetei

A nagyon ritkán előforduló extrém jódhiány pajzsmirigy-alulműködéshez vezet, ami többnyire lappangó betegség, így kezdetben semmilyen panaszt nem okoz. A súlyos pajzsmirigy-alulműködés a következő tünetekkel jár:

Fáradtság, fáradékonyság

Kedvetlenség

Gyerekeknél növekedési- és fejlődési zavarok

Fokozott alvásigény

Koncentrációzavarok

Fázékonyság

Hízás

Az érintettek aktivitása csökken, figyelmüket nehezen tudják összpontosítani feladataikra, teendőikre. A betegek bőre kiszárad, hűvös és száraz lesz, a bőr alatti szövetekben a fokozott folyadékfelhalmozódás következtében a bőr tésztaszerű tapintású. A hangszalagok megduzzadása miatt a hang rekedté, a beszéd nehezen érthetővé, fátyolossá válhat. Jellemző lehet a székrekedés, a vér lipidszintjeinek emelkedése és pszichiátriai problémák jelentkezése is.

A jódozott konyhasó használata általában elegendő a jódhiány okozta pajzsmirigybetegségek megelőzéséhez. Azonban, ha azok már kialakultak, akkor nagyon fontos a mielőbbi szakorvosi kezelés. A betegséggel endokrinológiai szakrendelésen foglalkoznak. Panasz esetén érdemes először háziorvosához fordulni, hiszen a fent említett tünetek közül sok háterében számos más betegség is állhat. Ne állítson fel a tünetei alapján öndiagnózist, hiszen csak orvosi vizsgálatokkal dönthető el, hogy valóban jódhiány áll-e a panaszai mögött. A túl sok konyhasó használata, valamint az indokolatlan jódbevitel túladagoláshoz vezethet és számos egészségügyi probléma forrása lehet (pl. emeli a vérnyomást, vagy pajzsmirigy-gyulladás esetén fokozza a gyulladásos folyamatot).

A magzati fejlődés elmaradása

A jód nélkülözhetetlen az agy méhen belüli fejlődéséhez, a jódhiány a mentális károsodások egyik legfontosabb megelőzhető oka. Az enyhébb jódhiány a várandós nőknél nem jár panaszokkal, de befolyásolja a születendő gyermekeik intelligenciáját. Egy tanulmány szerint ha az anyai pajzsmirigy alulműködik, a gyermek 10-15 ponttal gyengébben teljesít az IQ teszteken.

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Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; Onmeda.de