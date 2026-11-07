Táplálkozási tanácsok nyelvrákos betegeknek

A nyelvrákkal küzdő betegeknek a táplálkozás terén sok nehézséggel kell szembenézniük. A betegség kiterjedtségétől és a kapott kezeléstől függően fájdalom, rágási és nyelési panaszok, az ízérzékelés megváltozása nehezítheti az étkezést.

Mindeközben nagyon fontos, hogy a betegek szervezete elegendő energiához és tápanyaghoz jusson, hogy nehogy alultápláltság alakuljon ki náluk, mert az nagymértékben hátráltatná a gyógyulásukat.

Mely élelmiszerek illeszthetők be leginkább az étrendbe és mik azok, amiket jobb kerülni? Cikkünkben ehhez igyekszünk útmutatót adni.

A puha ételeket részesítse előnyben

A puha ételek, mint például a burgonyapüré, a rántotta vagy a krémlevesek alig igényelnek rágást. Ez különösen hasznos lehet, ha a nyelv mozgathatósága műtétet követően korlátozott, például ha a nyelv egy részét eltávolították. Ha nyelési zavarok állnak fenn, orvosa vagy logopédus tud tanácsot adni arra vonatkozóan, milyen ételek fogyaszthatók.

Hirdetés

A csípős és savanyú ételeket kerülje!

A szájnyálkahártya a tumor miatt vagy a kezelések következtében (sugár- vagy kemoterápia) gyulladt és rendkívül érzékeny lehet. A csípős fűszerek és a savas élelmiszerek, mint például a citrusfélék vagy a paradicsom fokozhatják a fájdalmat. Ezekhez hasonlóan a ropogós, morzsálódó és forró ételek is növelhetik a fájdalmat, ezért ugyancsak kerülendők.

A száraz ételeket érdemes megnedvesíteni

Maga a betegség vagy a kezelés szájszárazságot okozhat. Ha nem termelődik elegendő nyál, a rágás és a nyelés is nehezebb. A szószokkal való tálalás, a pürésítés és a pácolás szaftosabbá, puhábbá teheti a keményebb, illetve száraz ételeket, ezzel megkönnyítve az elfogyasztásukat. Ebben az evés közbeni rendszeres, kis kortyokban történő folyadékpótlás is segíthet.

A megváltozott ízérzékeléséhez igazítsa az ételeket!

Magától a betegségtől vagy a kezeléstől az ízérzékelés megváltozhat. Néhány étel íze például fémessé, keserűvé vagy kevésbé intenzívvé válhat, mint korábban megszokott volt. Segíthet, ha különböző élelmiszereket és különféle ételkészítési módokat kipróbál, és az ételek fűszerezését is egyéni, új ízléséhez igazítja.

Kis étkezések

A nyelvrák kísérőtüneteként jelentkező fájdalom, étvágytalanság és nyelési panaszok miatt a betegek csak keveset tudnak egyszerre enni. Így a több kis étkezés a nap folyamán elosztva gyakran könnyebbséget jelent, szemben a napi háromszori kiadósabb étkezéssel. A főétkezések közt tápanyagban gazdag köztes étkezésekkel elérhető az energiaszükséglet biztosítása.

Elegendő fehérjebevitel

A daganattal küzdő betegeknek különösen fontos a fehérjebevitelre odafigyelniük, mivel a betegség az izomtömeg fokozott leépülésével és ezáltal nagyobb proteinigénnyel jár. Mindez a nyelvrákra is érvényes. Jó fehérjeforrás például a tojás, a joghurt, a túró, a halak és a hüvelyesek, amennyiben a betegek ezeket meg tudják rágni és le tudják nyelni. Ha az étrenddel a fehérjeigény nem fedezhető, akkor az ételek kezelőorvosi javaslatra fehérjeporral dúsíthatók vagy tápszerrel kiegészíthetők.

Kalóriaszükséglet biztosítása

A nyelvrákkal járó fájdalom, nyelési panaszok és étvágytalanság miatt előfordulhat, hogy a beteg túl keveset eszik és akaratlanul veszít a testsúlyából. Ennek megelőzése érdekében érdemes az ételeket például olajjal, vajjal vagy tejszínnel dúsítani. Így azok energiadúsabbak lesznek, anélkül, hogy nagyobb adagokat kellene fogyasztani. Tartós táplálkozási probléma mellett speciális, magas kalóriatartalmú tápszerek fogyasztása lehet indokolt.

Vegyen igénybe szakmai segítséget!

Ha az érintettek nem tudnak eleget enni vagy inni, a mielőbbi táplálkozási tanácsadás rendkívül fontos. Nyelési panaszok esetén logopédus tanácsai segíthetnek és átmenetileg szondán keresztüli táplálás is szükségessé válhat. Személyre szabott táplálásterápiával megelőzhető a hiányállapotok kialakulása.

Tovább

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Ernährung bei Zungenkrebs: 8 Tipps für Betroffene (Onmeda)