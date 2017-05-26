A fájdalom mindig egy figyelmeztető jel, ami valamilyen veszélyre hívja fel a figyelmet. A szúró fájdalom kísérhet sérülést, mozgásszervi elváltozást, belgyógyászati betegséget, akár életveszélyes állapot kísérője is lehet. Nézzük meg, mi állhat a hátterében!

A fájdalom nagyon sok formában jelentkezhet, minden formája figyelmeztetés az agynak, hogy a test valamely pontján nincs rendben valami, ezért mindig komolyan kell venni.

Szúró fájdalom 2 fő formában jelentkezhet

A szúró fájdalom is – minden fájdalomhoz hasonlóan – lehet krónikus vagy akut. Ám többnyire az utóbbi eset (akut fájdalom) áll fenn, azaz váratlanul jelentkezik éles fájdalomként egy-egy mozdulatra, majd elmúlik (ugyanakkor ismétlődően visszatérhet). Az akut fájdalom hirtelen jelentkezik és szinte minden esetben szervi eltérésre utal.

A krónikus fájdalom jelentkezhet rendszeres időközönként, de folyamatosan is fennállhat. A krónikus fájdalom oka nem mindig testi eredetű, néhány esetben pszichés betegség, depresszió is állhat a háttérben, épp ezért nem mindig sikerül azonnal felfedezni az okokat. Sok esetben az idegsejtek funkcionális zavara okozza a problémát.

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A szúró fájdalom leggyakoribb okai

A szúró vagy égő jellegű fájdalom – függetlenül attól, hogy akut vagy krónikus – többnyire testi zavar, sérülés vagy betegség jele, amely veszélyes elváltozásra hívhatja fel a figyelmet a szervezetben.

Égési sérülések, vágott sebek kísérője lehet a hirtelen jelentkező (akut) égő, szúró fájdalom, melynek a hátterében álló betegség többnyire pontosan diagnosztizálható, és orvosi kezeléssel gyógyítható.

A betegségek között gyakoriak a szíveredetűek (angina pectoris, szívinfarktus stb.), az emésztőszervi (nyombélfekély, vakbélgyulladás), légzőszervi (légmell, tüdőgyulladás) és nőgyógyászati (petefészekgyulladás) okok.

Az esetek jelentős részében valamilyen mozgásszervi elváltozás jelentkezik tipikusan éles, szúró fájdalomként, amikor egy-egy mozdulat hatására lép fel a fájdalomérzet. Ezek közt a leggyakoribb okok az alábbiak lehetnek:

Kezelési szempontok

Az akut fájdalom rendszerint könnyen felismerhető, a hátterében álló betegség egyszerűen diagnosztizálható és célzottan kezelhető. A fájdalom helye utal a betegségre is.

Ha a fájdalom minimum három hónapig fennáll, akkor krónikus fájdalomról beszélünk. A krónikus fájdalom kezelésében hatásosnak bizonyul a progresszív izomlazítás, az autogén tréning és a hipnoterápia is.

Az orvos előírása szerint gyógyszeres kezelésre is szükség lehet. Fájdalomcsillapítók a patikákban recept nélkül is kaphatók, de figyeljen oda az adagolásra, mivel a hozzászokás veszélye fennállhat egyes szereknél.

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Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; symptomat.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos