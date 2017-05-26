Mi okozhat szúró fájdalmat?

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg
lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos frissítve:

A fájdalom mindig egy figyelmeztető jel, ami valamilyen veszélyre hívja fel a figyelmet. A szúró fájdalom kísérhet sérülést, mozgásszervi elváltozást, belgyógyászati betegséget, akár életveszélyes állapot kísérője is lehet. Nézzük meg, mi állhat a hátterében!

A fájdalom nagyon sok formában jelentkezhet, minden formája figyelmeztetés az agynak, hogy a test valamely pontján nincs rendben valami, ezért mindig komolyan kell venni.

Szúró fájdalom 2 fő formában jelentkezhet

A szúró fájdalom is – minden fájdalomhoz hasonlóan – lehet krónikus vagy akut. Ám többnyire az utóbbi eset (akut fájdalom) áll fenn, azaz váratlanul jelentkezik éles fájdalomként egy-egy mozdulatra, majd elmúlik (ugyanakkor ismétlődően visszatérhet). Az akut fájdalom hirtelen jelentkezik és szinte minden esetben szervi eltérésre utal.

A krónikus fájdalom jelentkezhet rendszeres időközönként, de folyamatosan is fennállhat. A krónikus fájdalom oka nem mindig testi eredetű, néhány esetben pszichés betegség, depresszió is állhat a háttérben, épp ezért nem mindig sikerül azonnal felfedezni az okokat. Sok esetben az idegsejtek funkcionális zavara okozza a problémát.

A szúró fájdalom leggyakoribb okai

A szúró vagy égő jellegű fájdalom – függetlenül attól, hogy akut vagy krónikus – többnyire testi zavar, sérülés vagy betegség jele, amely veszélyes elváltozásra hívhatja fel a figyelmet a szervezetben.

Égési sérülések, vágott sebek kísérője lehet a hirtelen jelentkező (akut) égő, szúró fájdalom, melynek a hátterében álló betegség többnyire pontosan diagnosztizálható, és orvosi kezeléssel gyógyítható.

A betegségek között gyakoriak a szíveredetűek (angina pectoris, szívinfarktus stb.), az emésztőszervi (nyombélfekély, vakbélgyulladás), légzőszervi (légmell, tüdőgyulladás) és nőgyógyászati (petefészekgyulladás) okok.

Az esetek jelentős részében valamilyen mozgásszervi elváltozás jelentkezik tipikusan éles, szúró fájdalomként, amikor egy-egy mozdulat hatására lép fel a fájdalomérzet. Ezek közt a leggyakoribb okok az alábbiak lehetnek:

Kezelési szempontok

Az akut fájdalom rendszerint könnyen felismerhető, a hátterében álló betegség egyszerűen diagnosztizálható és célzottan kezelhető. A fájdalom helye utal a betegségre is.

Ha a fájdalom minimum három hónapig fennáll, akkor krónikus fájdalomról beszélünk. A krónikus fájdalom kezelésében hatásosnak bizonyul a progresszív izomlazítás, az autogén tréning és a hipnoterápia is.

Az orvos előírása szerint gyógyszeres kezelésre is szükség lehet. Fájdalomcsillapítók a patikákban recept nélkül is kaphatók, de figyeljen oda az adagolásra, mivel a hozzászokás veszélye fennállhat egyes szereknél.

Tovább A szúró fájdalom lehetséges belső szervi okai

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Bak Marianna, biológus szakfordító; symptomat.de
Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos

Frissítve: 2026.09.30. 15:33, Megjelent: 2017.05.26. 13:11
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Fájdalom téma

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Puskás Réka

Dr. Puskás Réka

Reumatológus, manuálterapeuta

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Nagy Tamás Gergely

Dr. Nagy Tamás Gergely

Pszichoterapeuta, Neurológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Cukorfüggőség
Cukorfüggőség

Valóban függőséget okoz a cukor?
Gyermekjog
Gyermekjog

Milyen jogai vannak a gyermeknek a kórházban?
A botox alkalmazása az orvostudományban - Számos betegség terápiájának része
A botox alkalmazása az orvostudományban - Számos betegség terápiájának része WEBBeteg - Dr. Sztankovics Dániel, biológus
Az osteoporosisos fájdalom kezelésének módszerei
Az osteoporosisos fájdalom kezelésének módszerei WEBBeteg - Cs. K., fordító
Miért fáj az ágyékom?
Miért fáj az ágyékom? WEBBeteg - Sohajda Fanni, fordító
A fibromialgia kezelése
A fibromialgia kezelése 27 Sellő Mozgásszervi Terápiás Centrum - Dr. Puskás Réka, reumatológus
Hólyagfájdalom szindróma - Tünetek, okok és kivizsgálás
Hólyagfájdalom szindróma - Tünetek, okok és kivizsgálás WEBBeteg - Cs. K., fordító
Lumbágó - Hogyan előzheti meg és mit tehet ellene?
Lumbágó - Hogyan előzheti meg és mit tehet ellene? WEBBeteg - Dr. Bessenyei Mónika, neurológus