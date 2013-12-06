Égő nyelv - Mi okozhatja?

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg
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Gyakran nem könnyű megállapítani, mi okoz égő érzést a nyelven. Számos ok szóba jöhet. Az érzészavar hátterében egészen egyszerű okok, de komolyabb betegségek is állhatnak, ezek közül a leggyakoribbakat vesszük sorra cikkünkben.

A leggyakoribb okok: mechanikai hatások és allergiás reakciók

Gyakori tünet lehet az égő érzés, ha a szájüreg és a nyelv nyálkahártyáját valami ingerli, illetve bizonyos anyagok allergiás reakciót, gyulladást váltanak ki.

Az éles fogszélek, a fogkő, a kiálló, csikaró tömések, a hegyes koronaperemek, a fogszabályzó vagy a fém fogtömések irritálhatják, felsérthetik a nyelvet és a szájnyálkahártyát, és az idegen anyagok allergiás reakciót is kiválthatnak.

Néhány embernél bizonyos élelmiszerekkel, anyagokkal való közvetlen kontaktus is kiválthatja a kellemetlen érzést, például a fahéj, a szegfűszeg vagy nem meglepő módon a csípőspaprika, továbbá a dohány, de egyes fémek, pl. nikkel, higany is.

Milyen betegségek tünete lehet az égő nyelv?

Égő érzést okozhat az olyan szájnyálkahártya-gyulladással járó betegség is, mint a gingivitis, azaz a fogínygyulladás.

Akár önálló betegség, a burning-mouth szindróma (glossodynia) – ahogy a neve is mutatja (égő száj) – fő tünete is lehet az égő érzés a nyelvben.

Égő érzés gyakran kísér hematológiai megbetegedéseket.

Egyéb betegségek, amelyek egyik tünete lehet égő érzés a nyelvben:

Mivel sok változókorban lévő nőt érint a probléma, sokan úgy gondolják, hogy a hormonális hatások (ösztrogén- és progeszteronszint eltolódása) is szerepet játszanak a kellemetlen, égő szájüregi érzés kialakulásában, ezt az összefüggést azonban még nem bizonyították.

Pszichés betegséget is kísérhet

A nyelvégésben pszichés tényezőknek is jelentős szerepe lehet. A depressziónak, az örömtelenségnek testi tünetei is lehetnek. Ezek közé tartozik például a fejfájás, az étvágytalanság és az égő nyelv érzése is.

A nyelvben észlelt égő érzés skizofréniában sem ritka.

Az olyan komoly betegségektől való fokozott félelem, mint a rák, szintén okozhat égő érzést a nyelvben, illetve a szájban.

A pszichés stressz fogcsikorgatást is okozhat, ami az állkapcsok és az egész rágásban részt vevő rendszer hibás működéséhez vezethet, akár érzészavart, égő érzést okozva ezzel a nyálkahártyán.

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Bak Marianna, biológus szakfordító; onmeda.de, Glossodynie (DocCheck Flexikon), Zungenbrennen - mögliche Grunderkrankungen (HNO)

Frissítve: 2026.11.02. 15:45, Megjelent: 2013.12.06. 15:45
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Nyelv téma, Fájdalom téma

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