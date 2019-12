Gyakran nem könnyű megállapítani, mi okoz égő érzést a nyelven. Számos ok szóba jöhet. Az érzészavar hátterében egészen egyszerű okok, de komolyabb betegségek is állhatnak.

Gyakori tünet lehet az égő érzés, ha a szájüreg és a nyelv nyálkahártyáját valami ingerli, illetve bizonyos anyagok allergiás reakciót, gyulladást váltanak ki.

Milyen betegségek tünete lehet az égő nyelv?

Égő érzés gyakran kísér hematológiai megbetegedéseket. De akár önálló betegség a burning-mouth szindróma – ahogy a neve is mutatja (égő száj) – fő tünete is lehet.

Egyéb betegségek, amelyek egyik tünete lehet égő érzés a nyelvben:

B-vitamin hiány

Vashiány

Cukorbetegség

Gastrooesophagealis reflux (GERD)

Fertőzések és vérszegénység (különösen a B 12 -vitamin-hiányos anémia, Hunter-glossitis)

-vitamin-hiányos anémia, Hunter-glossitis) Sjögren-szindróma: a betegség túl kevés nyáltermeléssel jár, aminek a száj kiszáradása és égő érzés a következménye.

Különböző betegségek kezelésének következtében is kialakulhat a nyelv érzészavara; lehet gyógyszeres kezelés, idegrendszeri ok miatt, vagy sugárterápia mellékhatása is.

Mivel sok változó korban lévő nőt érint a probléma, sokan úgy gondolják, hogy a hormonális hatások is szerepet játszanak a kellemetlen, égő szájüregi érzés kialakulásában, ezt az összefüggést azonban még nem bizonyították.

Mechanikai hatás és allergia

Az éles fogszélek, a fogszuvasodás, a fogkő, a kiálló, csikaró tömések, a hegyes koronaperemek, a fogszabályzó vagy a fém fogtömések irritálhatják, felsérthetik a nyelvet és a szájnyálkahártyát, és az idegen anyagok allergiás reakciót is kiválthatnak.

Égő érzést okozhat az olyan szájnyálkahártya-gyulladással járó betegség is, mint a gingivitis.

Néhány embernél bizonyos élelmiszerekkel, anyagokkal való közvetlen kontaktus is kiválthatja a kellemetlen érzést, például a fahéj, a dohány vagy egyes fémek: nikkel, higany.

Pszichés okok

A nyelvégésben a pszichés tényezőknek is jelentős szerepe van. A depressziónak, a kedvetlenségnek testi tünetei is lehetnek. Ezek közé tartozik például a fejfájás, az étvágytalanság és az égő nyelv érzése is. Az olyan komoly betegségektől való fokozott félelem, mint a rák, szintén okozhat égő érzést a nyelvben, illetve a szájban.

A pszichés stressz fogcsikorgatást is okozhat, ami az állkapcsok és az egész rágásban résztvevő rendszer hibás működéséhez vezethet, érzészavart, égő érzést okozva ezzel a nyálkahártyán.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; onmeda.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos