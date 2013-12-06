Égő nyelv - Mi okozhatja?
Gyakran nem könnyű megállapítani, mi okoz égő érzést a nyelven. Számos ok szóba jöhet. Az érzészavar hátterében egészen egyszerű okok, de komolyabb betegségek is állhatnak, ezek közül a leggyakoribbakat vesszük sorra cikkünkben.
A leggyakoribb okok: mechanikai hatások és allergiás reakciók
Gyakori tünet lehet az égő érzés, ha a szájüreg és a nyelv nyálkahártyáját valami ingerli, illetve bizonyos anyagok allergiás reakciót, gyulladást váltanak ki.
Az éles fogszélek, a fogkő, a kiálló, csikaró tömések, a hegyes koronaperemek, a fogszabályzó vagy a fém fogtömések irritálhatják, felsérthetik a nyelvet és a szájnyálkahártyát, és az idegen anyagok allergiás reakciót is kiválthatnak.
Néhány embernél bizonyos élelmiszerekkel, anyagokkal való közvetlen kontaktus is kiválthatja a kellemetlen érzést, például a fahéj, a szegfűszeg vagy nem meglepő módon a csípőspaprika, továbbá a dohány, de egyes fémek, pl. nikkel, higany is.
Milyen betegségek tünete lehet az égő nyelv?
Égő érzést okozhat az olyan szájnyálkahártya-gyulladással járó betegség is, mint a gingivitis, azaz a fogínygyulladás.
Akár önálló betegség, a burning-mouth szindróma (glossodynia) – ahogy a neve is mutatja (égő száj) – fő tünete is lehet az égő érzés a nyelvben.
Égő érzés gyakran kísér hematológiai megbetegedéseket.
Egyéb betegségek, amelyek egyik tünete lehet égő érzés a nyelvben:
- B-vitamin-hiány (köztük a folsavé)
- Vashiány
- Cukorbetegség
- Gastrooesophagealis reflux (GERD)
- Májat és epét érintő fertőzések
- Sclerosis multiplex
- Fibromialgia
- Köszvény
- Cöliákia
- Colitis ulcerosa
- Vérszegénység (különösen a B12-vitamin-hiányos anémia, Hunter-glossitis)
- Sjögren-szindróma: a betegség túl kevés nyáltermeléssel jár, aminek a száj kiszáradása és égő érzés a következménye
- Idegrendszeri problémák
- Pajzsmirigyműködés zavarai
- Hodgkin-limfóma
- Cisztás fibrózis (mucoviscidosis)
- AIDS
- Lichen planus
- Térképnyelv
- Különböző betegségek kezelésének következtében is kialakulhat a nyelv érzészavara; lehet bizonyos gyógyszerek (pl. béta-blokkolók) vagy sugárterápia mellékhatása is.
Mivel sok változókorban lévő nőt érint a probléma, sokan úgy gondolják, hogy a hormonális hatások (ösztrogén- és progeszteronszint eltolódása) is szerepet játszanak a kellemetlen, égő szájüregi érzés kialakulásában, ezt az összefüggést azonban még nem bizonyították.
Pszichés betegséget is kísérhet
A nyelvégésben pszichés tényezőknek is jelentős szerepe lehet. A depressziónak, az örömtelenségnek testi tünetei is lehetnek. Ezek közé tartozik például a fejfájás, az étvágytalanság és az égő nyelv érzése is.
A nyelvben észlelt égő érzés skizofréniában sem ritka.
Az olyan komoly betegségektől való fokozott félelem, mint a rák, szintén okozhat égő érzést a nyelvben, illetve a szájban.
A pszichés stressz fogcsikorgatást is okozhat, ami az állkapcsok és az egész rágásban részt vevő rendszer hibás működéséhez vezethet, akár érzészavart, égő érzést okozva ezzel a nyálkahártyán.
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Forrás: WEBBeteg
Bak Marianna, biológus szakfordító; onmeda.de, Glossodynie (DocCheck Flexikon), Zungenbrennen - mögliche Grunderkrankungen (HNO)