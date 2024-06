A nyálkahártyák szerepe és egészségük megőrzése

Nyálkahártyáink feladata, bőrünkéhez hasonlóan, megakadályozni, hogy a környezetünkből káros anyagok jussnak szervezetünkbe. Védelmi vonalat képeznek a kórokozókkal szemben is. Mindezek miatt fontos épségüket és zavartalan működésüket megőrizni, máskülönben könnyebben megbetegedhetünk.

Természetesen az ép nyálkahártya sem képes minden kórokozót és káros anyagot feltartóztatni, de jelentősen csökkenti annak esélyét, hogy ezek a szervezetünkbe kerüljenek és betegségeket okozzanak. Ha például az orrnyálkahártya károsodott, akkor a náthavírusok könnyebben megbetegíthetnek, ha a hörgők nyálkahártyája sérül, boronchitis alakul ki, ha a gyomor nyálkahártyája gyullad be, gasztritiszről beszélünk, ha pedig a hüvely nyálkahártyája szárad ki, annak nagyon gyorsan hüvelygyulladás lehet a következménye.

Mi is tulajdonképpen a nyálkahártya?

A nyálkahártya, más néven mukóza (mucosa) az a védőréteg, amely az üreges szervek (mint pl. az orrüreg, a légutak, a szájüreg, a teljes emésztőrendszer és a nemi szervek) belső felületét borítja. A nyálkahártyák tehát határfelületet képeznek szervezetünkben, jellegzetességük, hogy saját maguk által termelt váladék (nyálka) tartja őket nedvesen, melyek mindegyikéra specifikus pH-érték jellemző, a különféle rendeltetésüknek megfelelően. Az emberi szervezetben a nyálkahártyák összfelülete 600 m2-t tesz ki.

Hirdetés

Mi a nyálkahártyák feladata?

Barrierfunkció: Elsődleges szerepük a kórokozókkal szembeni védelem. Természetesen síkos felületükkel mechanikai akadályt képeznek a szervek belsejében, így védve a szervezetet a baktériumok és vírusok behatolásától. Ez a csúszós bevonat különféle káros anyagok számára is megnehezíti a szervezetbe jutást.

Az optimális pH fenntartása: a nyálkahártyák egyik fő feladata a megfelelő pH-értékű környezet biztosítása. Ez a különböző szervekben eltérő, specifikus és nagyon sokféle. Például a gyomor pH-ja savas, hogy segítse az emésztést. A bélcsatornában uralkodó kémhatás ezzel szemben inkább bázikus. Mivel a pH-érték a kórokozókkal szembeni védekezésben nagy szerepet játszik, rendkívül fontos az optimális értéken tartása. A nyálkahártyák specifikus mikroflórával rendelkeznek, amelyek egyensúlyának fenntartása is összefügg a pH-értékkel.

Transzportfolyamatokhoz felület biztosítása: több nyálkahártyatípushoz is kapcsolódnak transzportfehérjék, amelyek bizonyos molekulák meghatározott irányba történő átjutását segítik rajta. Ez teszi lehetővé a reszorpciós (felszívódás) és szekréciós (kiválasztás) folyamatokat.

Immunglobulinok termelése: az immunglobulinok az immunrendszer fontos elmei, a nyálkahártya bizonyos sejtjei is termelnek ilyeneket, elsősorban immunglobulin A-t, ami a fertőzések elleni védelmet szolgálja a nyálkahártyák felületein.

Ép nyálkahártya nélkül nincs jó közérzet sem

Amellett, hogy az előzőekben ismertetett funkciójukat akadálytalanul elláthassák, általános jó közérzetünk érdekében is elengedhetetlen, hogy megőrizzük nyálkahártyáink épségét. Ez könnyen belátható, ha például a száraz szem, a kiszáradt torok vagy a hüvelyszárazság kellemetlen velejáróira gondolunk. A káros környezeti hatások, mint pl. a növényvédőszerek, nehézfémek, dohányfüst, károsítják a nyálkahártyát, valamint bizonyos gyógyszerek, a rohanó életmód, a stressz és a pszichés terhelés, a helytelen táplálkozás, az alkoholfogyasztás, a mikrotápanyagok hiánya, a túl sok cukor bevitele, az alváshiány, valamint a száraz levegő is gyengítik. A nyálkahártyák kiszáradhatnak hormonális hatásra (pl. menopauza vagy némelyik fogamzásgátló tabletta szedése következtében), továbbá sugárterápia mellékhatásaként is elfordulhat ez a panasz. A kötőhártya pedig, ami a szemek erekkel sűrűn átszőtt nyálkahártyája, a hosszas képernyőhasználat, kontaktlencse-viselés, klímaberendezéstől vagy éppen fűtéstől száraz levegő következtében veszítheti el gyorsan természetes nedvességét. Ezen tényezőknek vagy némelyiküknek többé-kevésbé szinte mindannyian ki vagyunk téve.

Ha a szemszárazság kezeletlen marad, annak a szaruhártya károsodása lehet a következménye.

A szájnyálkahártya kiszáradása miatt sérül a fogzománc és a fogíny, fogszuvasodás is kialakulhat.

A hüvelyszárazság, amellett, hogy fájdalmas lehet, főleg közösüléskor és vizeletürítéskor, állandó kellemetlen érzéssel is járhat, és fokozottan hajlamosít nőgyógyászati és urológiai fertőzésekre.

Általánosságban elmondható bármely nyálkahártyáról, hogy a kiszáradásuk esetén fokozottan ki vannak téve a fertőzések veszélyének (különösen a bakteriális, de gombás és vírusos fertőzéseknek is).

Mit tehet nyálkahártyái épségének megőrzése érdekében?

Igyon elegendő folyadékot! A nap folyamán elosztva igyon meg mindennap 2-3 liter folyadékot, lehetőleg tiszta víz, esetleg cukrozatlan gyümölcstea formájában.

Kerülje a kávé- és az alkoholfogyasztást, ezek ugyanis vizet vonnak el a szervezettől!

Ne dohányozzon!

Párásítson! Ügyeljen rá, hogy a lakótérben a levegő ne legyen száraz, hogy a légutak és a szem nyálkahártyája ne száradhasson ki. Szellőztessen rendszeresen, szükség esetén párásíton! Az ideális légnedvesség-tartalom 40-60% közötti.

Szükség esetén használhat hidratáló szájspray-t

Mozogjon rendszeresen a friss levegőn!

Orröblítés/inhalálás - A sós vízzel történő orröblítés vagy inhalálás is segíthet megelőzni vagy enyhíteni a kiszáradt orrnyálkahártya okozta panaszokat.

Kerülje a képernyők (számítógép, okostelefon stb.) hosszas nézését, tartson közben szüneteket, tudatosan pislogjon sokat! Ne hajoljon túl közel a képernyőhöz! Viseljen monitorszemüveget! Használjon nedvesség-, szükség esetén lipidfázispótló szemcseppet, műkönnyet, szemkenőcsöt!

Hüvelyszárazság esetén, illetve annak elkerülése végett ne használjon tampont, helyette egészségügyi betétet válasszon. Viseljen pamut alsóneműt. Az intim területeken ne használjon illatosított tisztálkodószert, helyette ajánlott a gyógyszertárban kapható hidrofil nemionos mosakodószer alkalmazása. Használjon kifejezetten az intim területekre kifejlesztett hidratáló hatású, hialuronsavat tartalmazó krémet, kenőcsöt. Alkalmazzon időnként kúraszerűen hüvelyi probiotikumot, ezekből ma már nemcsak a hüvelybe helyezhető kúpok, tabletták és gélek/krémek kaphatók, hanem szájon át szedhető kapszulák is elérhetőek.

Gondoskodjon szervezete mikrotápanyagokkal való ellátásáról: A cink (forrásai pl. olajos magvak, hüvelyes növények, kakaó, tej, tojás, hagyma, torma, halak), a szelén (megtalálható pl. a salátafélékben, a fokhagymában, a teljes kiőrlésű gabonafélékben, a tojásban, a halakban és a hüvelyes növényekben), a biotin, más néven B 7 - vagy H-vitamin (többek között tejtermékek, banán, spenót és más zöldségfélék, dió, tojássárgája, belsőségek tartalmazzák), a C-vitamin (elsődleges forrásai a citrusfélék, a csipkebogyó, a paprika, a káposzta, a fekete ribizli, a homoktövis, de szinte valamennyi növényi élelmiszerben megtalálható) és az U-vitamin (pl. a fejes káposztában, kelkáposztában, kelbimbóban, brokkoliban, paradicsomban, zellerben és a karalábéban van jelen nagyobb mennyiségben), valamint az antivirális hatású másodlagos növényi anyagok (pl. polifenolok, flavonoidok, melyeknek szinte minden növényi eredetű élelmiszerben előfordulnak különböző típusaik) erősítik a nyálkahártyát, javítják védőfunkcióját.

Ha a panasz(ok) 1 hétnél tovább fennáll(nak), forduljon orvoshoz! A legtöbb esetben a száraz nyálkahártya okozta tünetek otthon is jól kezelhetők akár vény nélkül kapható készítményekkel is, mégis fontos, hogy a tünetek okát feltárják azért, hogy biztosan megfelelő kezelésben részesülhessen, máskülönben egy nem jól megválasztott készítménnyel csak elodázza a problémát, ami így nemcsak nem fog elmúlni, hanem akár szövődményekhez is vezethet.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Schleimhaut – unsere Schutzbarriere (Schwabe Austria), Fact-Update: Schleimhaut (Nutropia Pharma), Trockene Schleimhäute? Unsere Empfehlungen (Pharma Medica)