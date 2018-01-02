A helyes orrcsepphasználat - Tanácsok az ép nyálkahártyáért

Néhány életmódtanács betartásával sokat tehet légutai nyálkahártyája épségének megőrzéséért. Mire figyeljen, ha mégis orrcsepphez kell folyamodnia? Hogyan fordulhat a visszájára ezen készítmények túlzott használata?

A téli, tavaszi náthás időszakban gyakran nyúlunk recept nélkül is kapható orrcseppekhez, melyek a náthát, influenzát kísérő orrlégzési panaszokat, füldugulásérzést hatékonyan csökkentik.

Sokszor azonban nem tartjuk be az ajánlott dózist (naponta az előírtnál több alkalommal, és gyakran az előírtnál több cseppet alkalmazunk), vagy a javasolt 5 napnál, 1 hétnél tovább alkalmazzuk e szereket.

Ilyenkor az orrnyálkahártya sérül. Az orrunkat száraznak érezzük, égő fájdalom jelentkezhet, és gyakran az orrlégzési panasz megmarad vagy fokozódik. Ilyenkor úgynevezett orrcseppfüggőség alakulhat ki.

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Mit tehetünk ilyen esetben?

Az első lépés az orrcsepp elhagyása. Majd az orrnyálkahártya gyógyulásának elősegítése.

A nyálkahártya állapotának megóvására, regenerációjának elősegítésére alkalmas összetevőket tartalmazó orrcseppek használata javasolt.

Sokat segítenek a megfelelően megválasztott vitaminkészítmények, melyek A- és E-vitamin-tartalmúak.

Életmódtanácsok az egészséges orrnyálkahártya érdekében

A megfelelő páratartalmú helyiségben tartózkodás. A száraz levegő nem tesz jót az orrnyálkahártyának.

Az optimális hőmérsékletű helyiség . A túl meleg helyiség sem kedvező. A legjobb a 18-20 Celsius-fokos szoba.

. A túl meleg helyiség sem kedvező. A legjobb a 18-20 Celsius-fokos szoba. Mozgás a szabadban. Friss levegőn a séta is megteszi. Napi 1 óra mozgás a szabadban, nem csak az orrnyálkahártyájának tesz majd jót.

Az irritáció kerülése. A dohányzás teljes elhagyása! A passzív dohányzás is ártalmas! Mindenféle füst, gőz belélegzését mellőzze. Az irritatív anyagokét is. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a háztartásban is rengeteg irritatív gőz, pára van jelen: vízkőoldó, klórtartalmú-, hypoklorit tartalmú fertőtlenítő szerek, ecet, tömény alkoholok stb. Forró gőzök belélegzése is ártalmas, ilyen a tésztafőzéskor arcunkba csapódó gőz, a túl forró leves, a sütő ajtajának lehajtásakor felcsapó meleg levegő. Ezeket, illetve a nagy forgalmú utak mentén jelenlévő szmog, füst irritáló, savas kémhatását is igyekezzen kerülni, bár ez sokszor a mai világban szinte lehetetlen.

Inhalálás . Főleg a kamillás gőz jó hatású. De ne legyen forró! A szaunázás, gőzfürdőzés nem alkalmas erre, sőt! Az inhalálás során az illóolajok használatát kerülje. Igen jó hatású a sós inhalálás.

Megfelelő táplálkozás. A megfelelően összeállított vitamindús, nyomelemeket tartalmazó, alacsony zsírtartalmú, omega-3-zsírsavakat tartalmazó étrend, a sejtosztódásra hatva nagyban segíti a nyálkahártya-regenerációt. Ezen kívül kevesen gondolnak arra, hogy a csípős, túl fűszeres ételek az orrnyálkahártyát is igénybe veszik. Tehát a túl forró, a csípős, fűszeres ételek fogyasztását (legalábbis amíg az orra helyre jön) inkább mellőzze.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Piros Zsuzsanna, fül-orr-gégész