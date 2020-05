Miért fontos, hogy kezeljük a száraz orrnyálkahártyát?

Az orr és az orrjáratok az elsődleges védelmi vonalat jelentik a fertőzésekkel szemben. Számos kórokozó és idegen anyag próbál bejutni a szervezetbe az orron át, és az orrváladék az, ami csapdaként funkcionál a behatoló mikroorganizmusok ellen. Abban az esetben azonban, ha az orrjáratok kiszáradnak, a védelem is lecsökken. Az orrnyálkahártya kiszáradása tehát kerülendő.

Mi vezethet orrszárazsághoz?

Számos olyan tényező lehet, ami száraz orrnyálkahártyát okozhat, többek között ide tartoznak a környezeti tényezők, az influenza, valamint egyes gyógyszerek alkalmazása.

A téli időszakban a fűtött helyiségek nem kedveznek a nyálkahártyáink egészségének, hiszen a túlságosan száraz levegő azok kiszáradását okozhatja. A külső nedvességtartalom éppen annyira fontos, mint a belső hidratáció: ha nem iszunk elegendő folyadékot, annak dehidratáció, vagyis kiszáradás lehet a következménye, amely a nyálkahártyákra is hatással van.

Hirdetés

A száraz orrnyálkahártya számos kellemetlen tünetet okozhat repedések és sérülések az orr nyálkahártyáján

súlyos viszketés az orrban

duzzanat és orrvérzés (ritka esetekben)

az orrjáratok összeszűkülése (egyes esetekben)

Abban az esetben, ha súlyos tüneteket tapasztal, például az extrém orr- vagy torokszárazság miatt jelentkező nyelési vagy légzési problémákat, azonnal keresse fel orvosát!

A legtöbb ember az influenzát vagy a náthát az orrfolyással társítja, pedig a légutakban jelen lévő vírusok és baktériumok akár az orrnyálkahártya kiszáradását is okozhatják. Ha náthával vagy allergiával küzdünk, hajlamosak lehetünk gyakrabban használni az orrdugulás elleni készítményeket a kelleténél panaszok gyors enyhítésére. Ez is növelheti az orrnyálkahártya kiszáradásának esélyét, ráadásul a hozzászokás veszélye is fennáll, ezért soha nem szabad ezeket a szereket az előírtnál nagyobb mennyiségben vagy hosszabb ideig alkalmazni!

A különböző felső légúti fertőzéseken kívül egy másik egészségügyi állapot is okozhat orrszárazságot: a magas vérnyomás. Mivel az orrszárazság egy háttérben meghúzódó egészségügyi probléma tünete is lehet, érdemes orvoshoz fordulni vele még akkor is, ha csak kisebb problémának tűnik.

Olvasson tovább! A magas vérnyomás tünetei

A száraz orrnyálkahártya leggyakoribb oka azonban az orr túl gyakori fújása (okozza azt akár megfázás, akár allergia).

Súlyos tünet-e az orrszárazság?

Bár az orrszárazság miatt általában nem aggódunk, jó, ha tudjuk, hogy egészségügyi komplikációkhoz vezethet. Azon kívül, hogy fájdalmas és kellemetlen lehet, az orrszárazság ritkán súlyos. Az orr nyálkahártyája és az alatta lévő terület rendkívül érzékeny. A túlzott szárazság és irritáció a bőr repedését okozhatja, amely orrfújás közben vagy után fellépő orrvérzéssel társulhat.

Ha több mint 10 napja száraz az orrnyálkahártyája vagy a fertőzés olyan tüneteit tapasztalja, mint a láz, a nem szűnő orrvérzés és gyengeség, mielőbb keresse fel orvosát!

Mit tegyünk, ha száraz az orrunk?

A száraz orrnyálkahártya hatékony kezelése érdekében elengedhetetlen a probléma pontos okainak feltárása. Bár maga az állapot és a tünetek is enyhíthetők házi praktikák segítségével, nagyon fontos, hogy először konzultáljon orvosával, így elkerülheti, hogy olyan módszert alkalmazzon, ami tovább szárítja az orrjáratokat.

Használjunk párásítókat a száraz levegőjű helyiségekben. A környezet nedvességtartalmának növelése hatékony kezelési mód lehet. Fontos azonban, hogy a párásító rendszeresen tisztítva legyen, ellenkező esetben allergiát és fertőzéseket okozhat, ami tovább súlyosbíthatja a problémát.

Olvasson tovább! Optimális hőmérséklet, páratartalom a lakásban

Természetes megoldás a panaszok ellen, a sóoldatos orrspray. A legtöbb drogériában és gyógyszertárban is megtalálhatók a tengervizet vagy sóoldatot tartalmazó készítmények. A só természetes antibakteriális ágens, és segít leküzdeni az orrjáratokban esetlegesen megbúvó baktérium telepeket. A sóoldatot gargalizálásra is használhatja, hogy enyhítse a torok kellemetlen tüneteit.

Szaunázás. Nagyon hatásos kezelési módszer az orrszárazság tüneteinek enyhítésére, de csak rövid ideig hat. A szauna gőze és páratartalma természetes nedvesítőszer, mely enyhíti a száraz orrnyálkahártya kellemetlen tüneteit. Ne felejtsen el sok folyadékot fogyasztani, mely fokozza az orrjáratok hidratáltságát.

Olvasson tovább! A szaunázás kockázatai - Milyen betegségek esetén vigyázzunk?

Kerüljük el a kiszáradást! A legjobb módja annak, hogy megszabaduljon az orrszárazságtól, ha odafigyel a megfelelő hidratációra: elsősorban elegendő folyadékfogyasztással, másodsorban pedig magas víztartalmú ételekkel (pl. levesekkel, gyümölcsökkel) tehet a dehidratáció ellen. Ha Ön is orrszárazsággal küzd, érdemes elkerülni azokat az élelmiszereket, amelyek vizet vonnak el a szervezettől (pl. koffein, alkohol).

A száraz orrnyálkahártya gyakran okoz légzési problémákat, valamint az irritáció állandó forrásává válhat. Ha a házi praktikák nem segítenek, vagy az orrnyálkahártya olyan száraz, hogy vérzik, forduljon orvoshoz!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; yogawiz, healthline

Lektorálta: Dr. Osikóczki Orsolya, háziorvos