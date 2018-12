Kétrészes sorozatunkkal szeretnénk mindenki számára egy rövid, de átfogó tájékoztatást adni a száraz szem betegségéről és annak kezeléséről, kiemelt figyelmet fordítva a műkönnyekre mint a kezelés alapját jelentő, elterjedt készítményekre.

A téma cikkei 2/1 A száraz szem tünetei, okai és kivizsgálása

2/2 A száraz szem kezelése - Műkönnyek és egyéb megoldások

Korábbi cikkünkben összefoglaltuk a száraz szemről érdemes tudnivalókat és a könnyfilm legfontosabb feladatait, rétegeit. Jelen írásban a száraz szem egyik legfontosabb kezelési módjáról, a műkönnyek használatáról írunk bővebben. Habár a száraz szem tünetei jelentős mértékben csökkenhetnek a kezelés hatására, általában a száraz szem nem gyógyítható maradandóan, teljes mértékben.(1)

Műkönnyek

A műkönnyek célja – a kialakult panaszok csökkentése mellett – a sérült könnyfilm és annak koncentrációjának visszaállításával a kötő- és szaruhártya sejtjeinek helyreállítása. A műkönnyek fő alkotórésze a víz, de tartalmaznak még elektrolitokat (nátrium, kálium, bikarbonát), felületi feszültséget csökkentő összetevőket és egy vagy több viszkózus komponenst, polimert is. A műkönnyek, szemcseppek viszkozitásnövelő hatóanyagai nagy molekulasúlyú polimerek, melyek helyreállítják a könnyfilm struktúráját. Ilyenek például a metil-cellulóz, hipromellóz, hidroxi-propil-metilcellulóz vagy dextrán. Ezek segítségével a műkönny összetétele lehet hígabb, vizesebb vagy viszkózusabb is.

Egyre több műkönnyben találunk különböző tápanyagokat és vitaminokat (glükóz, A-vitamin, C-vitamin, B-vitaminok), melyek az epithelsejtek regenerációjához szükségesek. A műkönnyekben vannak még sótartalmat és kémhatást szabályozó összetevők. A szemcseppekben használt tartósítószerek felelősek a rossz tolerancia és a toxikus epithelopathia kialakulásáért. A szemészeti készítmények leggyakoribb tartósítószere a benzalkónium-klorid. Hátránya, hogy tartós alkalmazás során károsítja a szemfelszínt, mert felszakítja az epithelsejtek közötti kapcsolatokat.

A műkönnyek hátránya, hogy rövid ideig hatnak, és a megfelelő hatás eléréséhez gyakran kell csepegtetni. Ezt próbálják kiküszöbölni a mucinhoz hasonló viszkozitású tulajdonsággal rendelkező anyagokkal.

A műkönnyeket csoportosíthatjuk fő összetevők és tartósítószer tartalmuk alapján. Ennek a cikknek nem feladata részletesen ismertetni ezen tulajdonságokat, ezért itt hivatkoznánk a Dr. Oláh Gábor és munkatársai által készített jelentős mértékű kutatásra, melyet a Gyógyszerészet c. folyóiratban közöltek.(2,3)

A fő összetevőkalapján a következő 6 csoportot ismerjük:

Szintetikus és félszintetikus polimerek – elsősorban a könny mucin és vizes rétegének pótlására alkalmasak. Természetes polimerek – elsősorban a könny mucinrétegének helyreállítására alkalmasak. Becseppentést követően gélesedő hatóanyagok – szem felszínével érintkezve gélesednek, majd pislogás hatására feltöltik azokat a területeket, a nem megfelelően nedvesített területeket. Szaruhártya regeneráló aktív hatóanyagok – sejtvédő vagy sejtregenerációt elősegítő anyagokat tartalmaznak. Érösszehúzók – a vörös szem tüneteit enyhíti, de műkönnyként való alkalmazásuk abszolút ellenjavallt! Lipidfázis pótlók – a lipidréteget pótolja, leginkább Meibom-mirigy diszfunkció esetén.

Tartósítószer tartalmuk alapján a következő 4 csoportot ismerjük:

Kvaterner ammónium vegyület (cetrimid, benzalkónium-klorid) tartalmú – károsítják a szaruhártya barrier funkcióját, neurotoxikusak és a szem szárazságát is fokozzák, csak rövidtávon használhatóak, valamint kontaktlencse viselés során tilos alkalmazni! Polikvaterneramin tartalmú – csökkent a toxicitása a benzalkónium-kloridhoz képest, kontaktlencse viselés során tilos alkalmazni! Rövid időn belül lebomló tartósítószert tartalmazó –a szembe kerülve rövid időn belül lebomlanak inert összetevőkre, kontaktlencse viseléskor is használható! Tartósítószer mentes– csak egy adagos kiszerelésben felelhetnek meg a mikrobiológiai elvárásoknak, drága ár, kevés készítmény, alkalmazásuk veszélytelen!

Személyre szabott módon nem mindenkinél hatásos egy-egy műkönny, ezért érdemes többféle készítményt is kipróbálni a könnypótlás legoptimálisabb formájának megtalálásához.

Meibom-mirigy diszfunkció - A csökkent lipidtermelődés kezelése

A Meibom-mirigy-diszfunkció (MGD) szemhéjszéli betegség, mely során a mirigyek működése megváltozik, a könnyfilm lipidtartalma csökken, instabillá válik, fokozott könnypárolgást okozva. Gyakran erős könnyezésre panaszkodnak az emberek, mivel szemünk – válaszként – fokozottan termeli a könnyet. A panaszok többsége reggelente jelentkezik. Amennyiben a lipidréteg zavara áll fenn a lipidfázist pótló műkönnyek alkalmazása javasolt. Mindamellett szóba jön a szemhéj-higiénia betartása, a melegítés (például infravörös lámpa, forró levegő, melegíthető maszkok használatával) és a finom szemhéjmasszázs is, amivel a lipid felszabadítását segíthetjük. Szükség esetén antibiotikumos kezelés és omega-3-pótlással is megpróbálkozhatunk.(4)

Árpa, szemhéjgyulladás

Amennyiben a száraz szem tünetei mellett árpa vagy szemhéjgyulladás is kialakul, akkor valószínűleg a könnyfilm lipidrétegét termelő Meibom-mirigyek funkciózavara állhat a háttérben. Ez esetben is érdemes a lipidfázist pótló készítmények közül választani. Természetesen az árpát és a szemhéjgyulladást is szükséges kezelnünk más készítménnyel. (Erősen gyulladt szemnél szteroidos és nem szteroidos gyulladásgátló hatóanyagot tartalmazó cseppek is ajánlottak.) Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kozmetikumok is elzárhatják a könnymirigyek kivezető nyílásait, így a szemhéj higiéniájára is kiemelt figyelmet kell fordítani!

Kontaktlencse-viselők

Mind a száraz szem betegség fennállása esetén, mind egészséges egyéneknél kiemelt figyelmet érdemel a kontaktlencse viselése. Viselésének hátránya, hogy kevesebb oxigént enged a szaruhártya felszínéhez, a helytelen behelyezés, a lencse sérülése/elcsúszása, valamint a túlhordás miatt pedig gyakrabban alakulhatnak ki szaruhártya sérülések és fertőzések. Kontaktlencse viselés során a tartósítószer-mentes és a lebomló tartósítószert tartalmazó készítmények javasoltak. Nagyon fontos, hogy gélek/kenőcsök alkalmazása kontaktlencse viselése során nem javasoltak!

Napszakok

Nagyon fontos, hogy milyen napszakban jelennek meg a száraz szemre utaló panaszok. A reggeli szemszárazság a könnytermelés defektusára utal, ilyenkor érdemes egy gélesedő vagy nagyobb viszkozitású cseppet (esetleg gélt) lefekvés előtt alkalmazni. A napközbeni szemszárazság esetén valószínűleg valamilyen környezeti hatás vagy tevékenység pl.: kevés pislogás, huzatos, klimatizált térben való tartózkodás, bizonyos foglalkozások, monitor előtti munkavégzés okozhatja a tüneteket. Ekkor érdemes szünetet tartani, esetleg a könnyfilm vizes rétegének pótlására alkalmas műkönnyet használni. Az esti órákban jelentkező panaszokra is a korábban leírtak jellemzőek, kiegészítve a fáradtság, valamint a Meibom-mirigy diszfunkció következtében tapasztalt panaszokkal. Utóbbi esetekben lipidfázist pótló műkönnyeket használjunk.

Kenőcsök

Középsúlyos/súlyos esetekben, amikor gyakori könnypótlásra van szükség, nedvesítő szemkenőcsök alkalmazására is sor kerülhet. Jól síkosítják a szemet, képesek kiváltani a szemcseppeket. Leginkább lefekvés előtti használat javasolt, mivel a kenőcsök hátránya, hogy kisebb-nagyobb mértékben rontják a látást, egyenetlen réteget képeznek a cornea felszínén és csökkentik a könnyfilm stabilitását, ezért kedvező hatásukat csak csukva tartott szem mellett fejtik ki. Ezekben az esetekben a szintetikus és félszintetikus polimerek és a szaruhártya regeneráló aktív anyagot tartalmazó csoportból választhatunk.

Könnypontdugók és egyéb megoldások

Igen súlyos esetekben a könnypontok ideiglenes vagy végleges elzárása jöhet szóba, így akadályozván meg a fokozott könnyvesztést. Műanyag vagy szilikondugót helyezve a könnypontok nyílásába nagyobb volumenű könny maradhat a szemfelszínen. Manapság egyre gyakrabban használják ezt a módszert. A terápiás lágy kontaktlencse vagy az oldalról zárt szemüveg használata pedig a könny párolgását csökkentheti. Nagyon ritkán, extrém súlyos esetben, a szemrést beszűkítő műtét is szóba jöhet a párolgás jelentősebb csökkentésére.

Gyermekek

Gyermekek esetében a legfontosabb szabályozást az egyes műkönnyek betegtájékoztatói tartalmazzák. Legtöbb esetben a „gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó” figyelmeztetés szerepel a leírásokban, ám számos műkönny alkalmazható gyermekeknél is. Gyermekeknél a száraz szem betegség tünetei súlyosabbak lehetnek, negatívabban élik meg panaszaikat, mint a felnőttek. Nagyon fontos a mihamarabbi diagnózis felállítása és a kiváltó ok kezelése, megszüntetése. A legnagyobb kihívást azonban éppen a diagnózis felállítása jelenti, mivel a vizsgálatok kivitelezése olykor nem egyszerű feladat. Ilyen esetekben akár altatásban végzett vizsgálatokra is szükség lehet. A leggyakrabban előforduló problémát a Meibom-mirigy diszfunkció következtében a könnyfilm gyors elpárolgása okozza. (Fentebb bővebben kifejtettük a lehetséges kezelési módszereket.) Gyermekekben ugyancsak gyakran előfordulnak szemhéjgyulladások és a Herpes simplex okozta fertőzések. Ezekben az esetekben érdemes gyermekszemész szakorvossal felvenni a kapcsolatot.(5)

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Cserháti Zoltán, szemész rezidens