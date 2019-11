A kontaktlencse ápolása: szabályok és tanácsok

A fénytörési hibákat szemüveggel, kontaktlencsével, lézerrel és műtéttel is meg lehet oldani. Manapság a lágy kontaktlencsék a legelterjedtebbek, a félkemény és kemény lencsék háttérbe szorultak.

A kontaktlencse kiküszöböli a szemüvegviselés kényelmetlenségeit, a keret zavaró hatását, túl erős dioptria vagy nagy dioptriakülönbség okozta torzítást. A lágy lencsék magas víztartalmúak, jó oxigénáteresztő képességűek, kényelmesek, ezért könnyen megszokhatóak.

Az egészséges ápolás részeként egyszerű lépéseket kell minden reggel és este elvégezni.

A lencse ápolásának szabályai

A kontaktlencse ápolása két fő részből áll: tisztítás és fertőtlenítés-tárolás. Ma már olyan többfunkciós oldatok vannak forgalomban, amelyekkel egy lépésben végezhetjük el az ápolást. A felületi tisztító és fehérjeoldó hatásuk gyengébb, ezért bizonyos esetekben kiegészítő ápolásra (enzimes tisztítás, fehérjeoldás) van szükség a multifunkcionális oldatok mellett.

Az oldatok használata elkerülhető a naponta eldobható és a 30 napos, kiterjesztett viselésű lencse esetén. A tárolókat havonta cserélni kell. A lágy lencsék sokkal gondosabb ápolást igényelnek a felrakódások, szakadékonyságuk miatt.

Tárolás során a lencséket mindig nedvesen kell tartani. Viselés nélkül hosszabb ideig való tárolás esetén az ápolófolyadék tartalmazzon nem elbomló fertőtlenítőszert, amit legalább 2-3 naponta cserélünk.

A lencsékhez csak tiszta kézzel szabad nyúlni.

Fontos tudni Fertőzésveszély miatt tilos a lencsét vagy a lencsetartót csapvízzel, sóoldattal tisztítani, öblíteni.

Néhány praktikus tanács

A lencsét sminkelés előtt kell beilleszteni, a smink eltávolítást pedig a lencse kivétele után végezzük! Így a különböző krémek, olajok, festékszemcsék, még ha be is kerülnek a szemrésbe, nem rakódnak fel a kontaktlencsére. Külön figyelmet igényel a hajlakk használata is.

Tartalék szemüveget kontaktlencse mellett is szükséges csináltatni, mivel bármikor adódhat olyan helyzet, amikor nem viselhető a lencse.

Nyaraláskor - uszoda, tengerpart, szauna - úszószemüveg, búvárszemüveg viselése javasolt. Az ápolási, higiénés szabályok betartására különösen figyelni kell. Kényelmes megoldást nyújthat a napi eldobható lágy lencsék használata.

A lencsék kihordási ideje a felbontástól számított felhasználhatósági ideje.

Ön tudta? Utazásra, kontrollvizsgálatokra érdemes kis kiszerelésű ápolófolyadékot, lencsetartót, szemüveget is vinni.

A viselés időtartama

Általában a napi viselés (12-14 óra) a legelterjedtebb. Még panaszmentesség esetén is kerülni kell a napi 16 órát meghaladó viselést. A szokásos viselési időt le kell rövidíteni, ha huzamosabb ideig nem viselte a lencsét, vagy hosszabb időn át poros, száraz, meleg helyen tartózkodik.

A kiterjesztett viselés azt jelenti, hogy a speciális lencsét éjszakára sem kell levenni. Típustól függően akár egy hónapig is folyamatosan viselhető.

A napi eldobható lencsék alkalmi viselése főleg sportolásnál, szórakozásnál ajánlott.

A kontaktlencse cseréje

Szükséges cserélni a lencsét a kihordási idő lejártával - még szabad szemmel az épnek, tisztának tűnő lencsét is.

Feltétlenül cseréljünk lencsét, ha az megsérül, elszakad vagy elszennyeződik, vagy ha a szem fertőző betegsége miatt távolítottuk el a kontaktlencsét, illetve ha a látásélesség miatt erősebb dioptriaértékű lencsére van szükség.

Kiknek nem ajánlott?

Kifejezett szárazszembetegség, szemhéjszél betegsége, szaruhártya érzéketlensége, szemzáródási rendellenesség fennállása esetén nem ajánlott, vagy helyi kezelést (szemcsepp, szemkenőcs) igénylő egyéb szemészeti betegség esetén sem. Végül azoknak sem, akik nem tudják biztonságosan behelyezni és eltávolítani, megfelelően ápolni a kontaktlencsét.

Fontos tudni Ha nem tudja biztonságban behelyezni, eltávolítani vagy megfelelően ápolni a kontaktlencsét, inkább maradjon a szemüveg használata mellett.

A kontaktlencse veszélyei

Mivel a lencse közvetlenül hozzáér a szemhez, több komplikációt, gyulladásos betegséget okozhat és tarthat fenn.

Ha panaszok - homályos látás, szemszúródás, égő érzés, irritáció, könnyezés - jelentkeznek, a kontaktlencsét azonnal ki kell venni, és ellenőrizni kell a lencse épségét, tisztaságát.

Néha csak illesztési hiba, véletlen kifordulás okoz átmeneti tüneteket, öblítést, tisztítást, fertőtlenítést követően meg kell próbálni újra beilleszteni.

Ha a panaszok továbbra is fennállnak, akkor minél hamarabb szemész szakorvost kell felkeresni - akár ügyeletben is. A panaszokat okozhatja többek között a lencse vagy a szaruhártya sérülése, idegentest feltapadása, gyulladás, esetleg fertőzés.

A kontaktlencsét, a lencsetartót és az ápolófolyadékot tilos tovább használni a visszafertőzés veszélye miatt, a kontaktlencsét pedig a gyulladás fennállása alatt nem szabad viselni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Papp Júlia, szemész