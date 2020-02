A leggyakoribb daganatok első tünetei

Magyarországon a halálozási okok második helyén a daganatos megbetegedések állnak. Évente több mint 70 ezer új daganatos beteget fedeznek fel. A leggyakoribb és a legpusztítóbb daganat még mindig a tüdőrák. Férfiaknál a prosztata és a fej-nyak rákos betegségei, míg nőknél a vastagbélrák, a tüdőrák, valamint az emlőrák száma mutat némi emelkedést. Jelnyelvi verzió

A daganatos betegségeknél különösen fontos a megelőzés, a rendszeresen elvégzett ön- és szűrővizsgálatok, valamint a megfelelő életmód sokat segíthet a daganatok megelőzésében, illetve korai felfedezésében, azaz nagymértékben javítják a gyógyulási esélyeket! Mindezek mellett fontos odafigyelni testünk jelzéseire, és ha bármilyen - daganatra specifikus - figyelmeztető tünetet észlelünk, akkor haladéktalanul orvoshoz fordulni!

Milyen specifikus, jellegzetes figyelmeztető tünetek jelentkezhetnek a különböző daganattípusok esetében?

Bőrdaganatok

Ha a festékes anyajegyek színe, mérete, formája megváltozik vagy 35 év felett új festékes foltok jelennek meg, illetve vérzés, nem gyógyuló sebek, fekélyek esetén mindenképpen minél előbb keressünk fel egy bőrgyógyász szakorvost.

Mellrák, emlődaganat

Emlődaganat

Korai, jellegzetes tünet lehet a leggyakrabban önvizsgálat során felfedezett különálló, nem nyomás érzékeny, nem körülhatárolt, tömött vagy kifejezetten kemény tapintatú, nem elmozdítható csomó illetve a bimbó váladékozása. A daganat fölött a bőr behúzódhat, illetve véres váladékozást is észlelhetünk. Az esetek egy részében az emlő mérete is megváltozhat: ödémássá, fájdalmassá válhat, valamint megnagyobbodott nyirokcsomók jelenhetnek meg az emlő környéki, a hónaljárokban található nyirokrégiókban.

Fül-orr-gége daganatok

Egyik jellegzetes tünet lehet az állandó vagy visszatérő illetve fokozódó rekedtség. A nyakon kemény tapintatú csomó(k) jelenhetnek meg, illetve nyeléskor fülbe sugárzó fájdalom is kialakulhat. Jellegzetes panasz lehet az idegentest- vagy gombócérzés, később, amikor a daganat növekszik, fulladásérzés is felléphet, főként fekvő helyzetben, illetve a nyelés is nehezítetté válik. Gyakran a véres köpet az első figyelmeztető jel.

Hasnyálmirigy-daganat

Az emésztőrendszer harmadik leggyakoribb rosszindulatú daganata. Jelentős fogyással, gyengeségérzéssel, puffadással, zsírszéklet megjelenésével járhat. A kezdeti bizonytalan hasi fájdalom, később erősödik, övszerűvé válik. Később sárgaság is kialakulhat.

Heredaganatok

Napjainkban az egyik legsikeresebben gyógyítható rák. Eleinte a herében tapintható fájdalmatlan, tömött göb hívhatja fel a figyelmet, ami később fájdalmassá válik. Sok esetben a here megnagyobbodik, mivel a herezacskóban folyadék szaporodik fel. Ha a daganat hormont termel, a mellek megnagyobbodhatnak. A fájdalom gyakran a deréktájékon jelentkezik. Ha előrehaladott a folyamat, a lágyékon tapintható nyirokcsomók jelennek meg.

Hólyagdaganat

A leggyakoribb specifikus tünet a vérvizelés, véres vizelet lehet. Előfordulhat még gyakori vizelés, vizelési nehézségek valamint kezelésre nem reagáló húgyúti fertőzések is a daganat első tüneteként. Gyakran az ismeretlen okból kialakult étvágytalanság, fogyás, vérszegénység hátterében is ez a rák állhat.

Májdaganat

A májban gyakrabban fordulnak elő más daganatok áttétei, mint elsődlegesek. A rosszindulatú májdaganatok gyakran lázzal, fogyással, májmegnagyobbodással, sárgasággal járnak. Nyomásérzékenység lehet a bordaív alatt, esetenként a tumor is tapinthatóvá válik.

Méhnyakrák

Ez a ráktípus gyakrabban fordul elő azokban a nőkben, akik fiatal korban kezdték a nemi életet, akik gyakran váltogatják partnerüket, vagy többször szültek. Azonban sokáig nem okoz panaszt, ezért fontos hangsúlyozni a nőgyógyászati rákszűrés fontosságát a korai felismerésben. Előrehaladott stádiumban a daganat bővebb folyással vagy vérzéssel jelentkezik. Gyakori panasz a derék-, kismedencei fájdalom, illetve az alsó végtagok ödémája.

Pajzsmirigydaganatok

Korai tünetek közzé tartozik a nyak-, fül- és tarkótáji fájdalom, nyelési nehezítettség. Megtévesztő tünet lehet a rekedtség. A nyaki nyirokcsomók megnagyobbodhatnak. Durva, egyenetlen felszínű, nagyobb pajzsmirigy tapinthatóvá válik.

Petefészekrák

Klinikailag tünetszegény, sokféle daganatos megbetegedést utánozhat. Alhasi feszülést, fájdalmat okozhat. Később puffadás, fogyás, gyengeség és rendellenes vérzés jelentkezik.

Prosztata (dülmirigy) rák

Jellegzetes tünete lehet a gyakori vizelés, a vizeletürítés zavara, véres vizelet. A folyamat kiterjedt lehet, ha már részleges vagy teljes vizeletelakadást, illetve csontfájdalmat okoz.

Tüdőrák

A tüdőrákban szenvedők gyakran teljesen tünet és panaszmentesek, a specifikus tünetek egy része a daganat mellkason belüli elhelyezkedéséből adódik (köhögés, mellkasi fájdalom) vagy a rosszindulatú folyamatra jellemző általános tünetek (gyengeség, étvágytalanság, fogyás) is előfordulhatnak. A köhögés, mint tünet lehet állandó, kínzó, ugató, illetve ingerköhögés. A köpet ilyenkor vércsíkos vagy véres lehet. Gyakori tünet a mellkasi fájdalom, nehézlégzés, fulladás. A tüdőcsúcsban elhelyezkedő daganatok vállfájdalmat, szemtüneteket okozhatnak, míg az agyi áttét specifikus tünete lehet fejfájás, szédülés, látászavar, hányás, ill. a különböző görcsöket okozó rosszullétek.

Vastag- és végbélrák

Mindig gondolni kell rá, ha az eddigi székelési szokás megváltozik, ha szorulás és hasmenés váltakozik, ha fájdalmassá, nehezítetté válik a székürítés. A széklet mennyiségében, állagában is változás léphet fel, sokszor friss vagy alvadékos vér, illetve nyák található benne. Ezek a tünetek sokszor összetéveszthetőek az aranyér okozta tünetekkel. Később hasi diszkomfort érzés, görcsös fájdalom jelentkezhet. Emellett gyakori a fogyás, vérszegénység, sápadtság, mint általános tünet. Amennyiben a felsorolt tünetek közül csak egy is előfordul, érdemes szakorvoshoz fordulni.

Vesedaganat

Kezdeti stádiumban ritkán okoz jellegzetes tüneteket. Leginkább hasi, deréktáji panaszok miatt keresnek fel szakembert, és így véletlenül fedezik fel a daganatot. Ha előrehaladott a folyamat, vérvizelés, deréktájon jelentkező tompa vagy görcsös fájdalom észlelhető. Nem ritka, hogy tapinthatóvá válik a daganat. Kísérő panaszok lehetnek a láz hidegrázással, a fogyás, hasi puffadás, hányás és a hirtelen jelentkező magas vérnyomás.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lajtos Melinda

Lektorálta: Dr. Balázs Anna, onkomplex.hu