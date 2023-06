Kiket kedvelnek legjobban a szúnyogok egy új kutatás szerint?

A jó idő beköszöntével kezdetét veszi a szúnyogszezon is. Ezek a kellemetlen vérszívók sokunk életét megkeserítik (beleértve az állatokét is). De miért van az, hogy míg egyesek megússzák néhány csípéssel, addig mások igazi „szúnyogmágnesek”?

A Rockefeller Egyetem kutatói is erre a kérdésre keresték a választ, amikor a szúnyogok viselkedését kezdték tanulmányozni. Korábban bizonyos vércsoportokra, a vércukorszintre, a fokhagyma és a banán fogyasztására fogták a szúnyogok kiemelt lelkesedését, míg egyes elméletek szerint a nők és a gyerekek a kedvelt célpontok. A kutatók most arra a felfedezésre jutottak, hogy a bőrből származó zsírsavak olyan bódító illatot hozhatnak létre, amelynek a szúnyogok nem tudnak ellenállni. Amennyiben valakinek nagy mennyiségű ilyen fajta zsírsav található a bőrén, akkor az nagy valószínűséggel a szúnyogok kedvencévé válhat.

Hogyan tesztelték a szúnyogok preferenciáját?

A három évig tartó kísérletben a 8 résztvevő által viselt nejlonharisnyákat vizsgáltak. Kettesével, mindenféle párosításban, többször tesztelték a ruhadarabokat: szúnyogokkal teli, két csőre osztott kamrába tettek egy-egy harisnyát, majd megfigyelték, hogy a rovarok melyik részbe repültek szívesebben. Az egyik alanyt különösen szívesen választották a vérszívók: százszor vonzóbbnak találták, mint a legkevésbé kedvelt résztvevőt. A kísérletet többször megismételve is ugyanez az eredmény született, amely a tesztelés szempontjából mindenképpen sikerként volt elkönyvelhető.

Kiket kedvelnek leginkább a szúnyogok?

A kísérleti alanyokat vonzóképességük szerint magas és alacsony kategóriákba sorolták. Ezután a tudósok elemezni kezdték a résztvevők bőrén található faggyút (a bőr hidratálásáért felelős zsírszerű anyag). Közel 50-féle vegyület vizsgálata után felfedezték, hogy a szúnyogok legkedveltebb célpontjai nagyobb mennyiségben választanak ki bőrükön karbonsavakat, mint a kevésbé vonzó alanyok. Ezek az anyagok a bőr faggyúmirigyeiben termelődnek és a baktériumok ezeket használják fel az egyedi emberi testszag előállításához. Az eredmények megerősítése érdekében a kutatásba további résztvevőket vontak be. A tapasztalatok azt mutatták a vizsgált időszak során, hogy ha valaki "szúnyogmágnes" volt, akkor a későbbiekben is az maradt. Ez tehát stabil tulajdonságnak tűnik.

A szúnyogoknak vérre van szükségük a szaporodáshoz

A tudósok még ennél is tovább merészkedtek. Kíváncsiak voltak, hogy lehetséges-e olyan szúnyogokat kitenyészeteni, amelyek figyelmen kívül hagyják az embert. Korábbi kutatásokból már ismert, hogy a vérszívók kétféle szagreceptorral érzékelik az áldozatukat. A kutatók csalódottan tapasztalták, hogy akár az egyik, akár mindkét receptor hiánya nem vezetett az emberek utáni érdeklődés elvesztéséhez. Ennek magyarázata az, hogy nőstény szúnyognak életben maradásához és szaporodásához vérre van szüksége, és ennek megtalálását összetett biológiai rendszer biztosítja. Ami azt jelenti, hogy sajnos továbbra is a szúnyogok célpontjai maradunk.

További vizsgálatok vannak tervben

A bőrünk illatának manipulálása egy következő kísérlet témája lehet: a kevésbé vonzó alanyok bőréről származó faggyút – mintegy természetes rovarriasztóként – használhatnák a szúnyogok által leginkább kedvelt személyek bőrén. Ezek a kutatások azonban még váratnak magukra.

A tudósok reménykednek, hogy ezek az eredmények és a jövőbeni vizsgálatok hozzásegítenek számos veszélyes, szúnyogok által terjesztett betegség (mint amilyen például a malária vagy a kutyák szívférgessége) elleni védekezéshez is.

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: Why some people are mosquito magnets (Science Daily)