Erősítse immunrendszerét sporttal télen-nyáron!

A sport nemcsak vonalainknak tesz jót, hanem erősíti immunrendszerünket is. A fizikai aktivitás lendületbe hozza a keringési rendszert, a szív mozgás közben több vért pumpál. Sportolni minden évszakban érdemes!

A mozgáshiány és a túledzés is ártalmas

A fokozott vérkeringés hatására az immunsejtek is nagyobb erővel lendülnek támadásba a kórokozókkal szemben. A sportnak emellett stresszoldó szerepe is van. A tartós stressz gyengíti az immunrendszert. Ha rendszeresen sportol, erősítheti az ellenállóképességét, ám legyen óvatos! A túlzásba vitt mennyiségű és/vagy megerőltető, túl intenzív sport gyengítheti is az immunrendszert! Köztudott például, hogy az élsportolók sokkal fogékonyabbak a fertőzésekre. Aki túl sokat követel testétől, az ahelyett, hogy oldaná a stresszt, stresszhelyzetet alakít ki.

Érdemes a szabadban edzeni!

A szabadban való mozgás kétszer olyan hatékony, mintha edzőteremben edzene. Például egy szabadban tett séta felébreszti életkedvünket és immunrendszerünket is. A friss, főként hűvösebb levegő serkenti a vérkeringést. A fűtött helyiségek levegője árt a légutak nyálkahártyájának. A rosszul szellőzött helyiségekben a kórokozók könnyebben megtelepednek a légutakban. A szabadban télen is jólesik fellélegezni.

Fontos a megfelelő öltözet!

A szabadban való testmozgáshoz öltözzön fel megfelelően, rétegesen, légáteresztő anyagból készült alsó öltözetet viseljen. Óvja kezeit is a hidegtől!

A hideg lábak problémájával küzdők (nem csak a hideg hónapokban jelenthet gondot!) hajlamosabbak a megfázásra, mivel a testfelszíni kis vérerek összehúzódnak, a vérkeringés és így az immunsejtek működése is lelassul, a vírusok és baktériumok pedig gyorsan elszaporodhatnak.

Nem csak télen, nyáron is meg lehet fázni!

Sokan tapasztalták, hogy amikor végre eljön a nyári szabadság, nyaralás ideje (vagy akár a téli szünet), akkor támadja meg szervezetüket valamilyen betegség. Ennek hátterében az állhat, hogy legtöbben a várva várt szabadság előtt a munkahelyükön még igyekeznek elintézni minden fontos teendőt, nagy a nyomás, fokozódik a stressz. A kórokozók könnyen megtámadják a legyengült szervezetet, és a tünetek pont akkor jelentkeznek, amikor elkezdődik a szabadság.

A probléma másik oka lehet a klímaberendezések használata is, ezek ugyanis kiszárítják az orrnyálkahártyát, amin így a náthavírusok könnyebben el tudnak szaporodni.

Ha meg van fázva, ne sportoljon!

A megfázás első jeleit észlelve – bármely évszakról legyen is szó –, szüneteltetni kell a sportos aktivitást! Inkább túl sokat pihenjen, mint túl keveset! A vírusok és az egyéb kórokozók kihasználják az immunrendszer gyengülését és a vérárammal szétterjednek az egész szervezetben. Veszélyes, ha elérik a szívet, a vesét vagy az idegrendszert. Sportos aktivitással az immunrendszert ilyen esetben szükségtelenül gyengítené, ezért kímélje magát, amíg teljesen meg nem gyógyul! Egészséges emberek esetében ez a folyamat gyorsan lezajlik, azonban erős, vagy három nap alatt nem szűnő panaszok, fejfájás, fülfájás, arcfájdalom, gennyes köpet, hőemelkedés, láz, illetve ezek bármelyikének észlelése esetén feltétlenül forduljon orvoshoz! Nagyon fontos az elegendő alvás és az egészséges táplálkozás, annak érdekében, hogy minél hamarabb meggyógyuljon!

Az erős immunrendszer mindig jól jön!

Míg télen főleg a légúti kórokozókkal, nyáron elsősorban az emésztőrendszeri panaszokat okozó vírusfertőzésekkel kell számolnunk, amelyek többsége az alapvető higiéniás szabályok betartásával elkerülhető, ám sosem árt, ha a sporttal is támogatjuk ellenállóképességünket.

A nyári melegben szabad-e sportolni?

Sport közben mindig oda kell figyelni a megfelelő folyadékpótlásra, különösen igaz ez a nyári melegben!

Hőségben egyáltalán ne sportoljon, hiszen a mozgás plusz megterhelést jelentene az amúgy is rendkívüli kihívások elé állított szervezet számára.

Nyáron a kánikulai napokon kívül is csak reggel vagy kora este szabad sportolni, de biztonsága érdekében mindenképp nappali fényviszonyok mellett!

Ha a szabadban sportol, viseljen a fejhez jól rögzíthető sportnapszemüveget!

Bőrét védje magas faktorszámú fényvédő készítménnyel, mellyel legalább két óránként újra és újra kenje be bőrét a folyamatos védelem biztosítása érdekében! Napvédő készítmény alkalmazása mellett se tartózkodjon a napon túl sokat, 11 és 16 óra között pedig egyáltalán ne menjen közvetlen napfényre!

A sport közben átnedvesedett ruházatot, illetve a nedves fürdőruhát minél hamarabb cserélje le!

