Természetes, hogy ébredés után hétköznapokon is jólesik még kicsit elrévedezni az ágyban, ugyanakkor ilyenkor nem jó az utolsó pillanatra hagyni a szokásos reggeli készülődést, mert annak kapkodás lehet a vége. Ahhoz, hogy felpezsdítsük vérkeringésünket és lendületesen kezdjük a napot, érdemes rutinunk részévé tenni a reggeli tornát.

Háton hintázás

Nem kell azonnal felkelnie az ágyból, az első gyakorlatok ott is végezhetők. Feküdjön kényelmesen a hátán, húzza a térdeit a mellkasához és kulcsolja át karjaival a lábait. Hintázzon lassú mozdulatokkal balra-jobbra tízszer, majd előre-hátra is tízszer. Ez a gyakorlat nemcsak segít ellazítani a hátát, de nagyon finom módja annak, hogy éberebb állapotba kerüljön.

Biciklizés fekvő helyzetben

Továbbra is maradhat hanyatt fekvő helyzetben. A kezeit helyezze kényelmesen maga mellé. Feszítse meg a hasizmait, és emelje fel mindkét lábát úgy, hogy a combja és a lábszára derékszöget zárjon be, lábfejeit nyújtsa előre, majd kezdjen el bicikliző mozdulatokat tenni a levegőben. Végezze a gyakorlatot tízszer előre, majd tízszer hátra. Ez lendületbe hozza a vérkeringést, valamint edzi a lábakat és a hasizmokat.

„Almaszüret”

Üljön fel és nyújtózkodjon meg alaposan! Nyújtsa ki a karját minden irányba, mintha almát akarna szedni egy fáról. Ez nyújtja és lazítja az izmokat. Ha jólesik, ásítozhat is közben, így még több friss oxigén jut a tüdejébe.

Lendületes ugrások

A következő lépésben hagyja el az ágyat. Nyissa ki az ablakot és engedje be a friss reggeli levegőt a szobába. Álljon egyenesen, majd hajlítsa hátra a jobb lábát. Felsőtestével picit dőljön előre, karjait enyhén hajlítsa be, mint futás közben tenné, rugaszkodjon el a bal lábával és érkezzen a jobb lábára. Majd ugorjon rögtön vissza a bal lábára érkezve. Ismételje meg a gyakorlatot négyszer. Évszaktól és időjárástól függően zárja be az ablakot a gyakorlat befejeztével, vagy hagyja nyitva akár a teljes reggeli torna idejére.

Fitt lábak

A lábak hátsó izmainak és a lábujjaknak a felpezsdítésére végezzen nyújtó gyakorlatot. Üljön le a talajra és párhuzamosan nyújtsa előre a lábait. Egyenes háttal hajoljon előre addig, amíg ezt fájdalom nélkül meg tudja tenni. Ideális esetben meg tudja érinteni vagy át tudja fogni a lábujjait, és ha ez megvan, finoman kissé húzza őket felsőteste irányába. Tartsa ezt a pozíciót kb. 15 másodpercig.

Nyak és váll ellazítása

Elsősorban azoknál, akik oldalt vagy hason fekve alszanak, fordul elő, hogy reggel panaszaik vannak a nyakuk és válluk területén. Egy egyszerű gyakorlat segít ellazítani ezt a területet és nyújtani a karokat.

Álljon fel egyenes tartásban, nyújtsa felfelé a karjait, majd a jobbat hajlítsa be úgy, hogy tenyerével a nyakát érintse, és óvatosan tolja lefelé a kezét a bal lapockája irányába. A másik kezével segítse ezt a mozdulatot a jobb könyökét finoman balra húzva. Tartsa ezt a pozíciót kb. 15 másodpercig, majd isméteje meg a másik oldallal is.

Helyben futás, ugrálás

Fusson, illetve szökdécseljen helyben, a karjait is mozgassa át megfelelően a futó vagy ugráló mozdulatoknak. 10 magas térdemelést kövessen 10 sarokemelés. Ez a gyakorlat jó kedvre hangol és a maradék fáradtságot is elűzi. Hallgathat közben zenét is, ha kedve van hozzá.

Ha másra nincs idő: egy kis torna fogmosás közben

Ha már alig maradt ideje és nagy sietségben van, akkor fogmosás közben is beiktathat egy kis tornát. Arra figyeljen oda, hogy a talaj legyen száraz és csúszásmentes, mielőtt elkezdené ezeket a gyakorlatokat végezni, hogy elkerülje a baleseteket! Tegye csípőre azt a kezét, amiben nem a fogkefét tartja, helyezze a testsúlyát a csípőre tett kezével azonos oldali lábára. Feszítse meg a farizmát és emelje fel a másik lábát lassan, óvatosan, nyújtva oldalra, majd tegye vissza le a talajra. Ismételje meg a gyakorlatot hússzor az egyik, majd a másik lábával. Ez a torna nagyon jól edzi a farizmokat.

WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Morgengymnastik (Gesundheit)