Hideg lábak: mi az oka és mit tehet ellene?

Az őszi-téli időszaknak is megvannak a szépségei, de némi kellemetlenséggel is járhat. Szervezetünknek a hideg nagy megterhelést jelent, nemcsak a légzőszerveknek, hanem a keringési rendszernek is. Főleg a nőkre jellemző, hogy jéghidegre is le tud hűlni a lábuk.

Ha hűvös időben például fürdés után mezítláb tartózkodik a lakásban, mielőtt ágyba bújna, vagy gyakran szellőztet, esetleg sokáig ül egy helyben, könnyen lehűlhet a lába. A takaró alatt pedig nagyon nehezen és sokára tud újra felmelegedni.

Miért elsősorban a nők problémája?

Tízből nyolc nő megtapasztalta már életében, milyen érzés az, ha jéghideg a lába, ezzel szemben a férfiaknál ez alig fordul elő. Mi lehet ennek az oka? A férfiak ebből a szempontból előnyben vannak a nőkkel szemben, mert testükben nagyobb az izom aránya (kb. 40 %), mint nőknél. Az izommozgás energiát igényel és hőtermeléssel jár. A női szervezetben az izom aránya csupán 25 százalék körüli, ezért mozgással kevesebb hőt tudnak termelni.

Mivel a szervezet fő feladata, hogy a létfontosságú szerveket védje, és megfelelő hőmérsékletet biztosítson számukra (36-37 oC), ha a belső szerveink védve vannak, szervezetünk csak akkor fordít energiát a végtagok, az orr és a fülek felmelegítésére.

A szervezet hőmegoszlásáért főként az erek felelősek. Ezek szállítják a vért a szervekbe, testrészekbe. Az erek a test perifériáin összeszűkülnek, hogy a létfontosságú szerveknek jusson elegendő hő. Meleget a környezetünkből is tudunk felvenni, illetve ha az erek kitágulnak, belülről is melegedhetünk.

A hideg ellen nagyon jó védelmet nyújt a kesztyű, a sapka és a meleg harisnya, illetve zokni. Ezek azonban főleg a megelőzés eszközei, mert ha valakinek már lehűlt a lába, ha zoknit vesz fel, akkor sem fog gyorsan és teljesen felmelegedni. Jobb módszer, ha a vérkeringést próbálja meg újra lendületbe hozni, például egy meleg vizes palackkal, egy meleg lábfürdővel, vagy masszázzsal serkentheti a vérkeringést. Kipróbálhatja a patikákban kapható thermotasakokat is, ezek általában nyolc órán át tartják a hőt, egyszer használatosak.

Keringési zavarok következménye is lehet a hideg láb

Rendszerint a hideg ujjak és lábak hátterében nem kell komoly okokat keresni. Vannak azonban kivételek, például artériás keringési zavar velejárói is lehetnek hideg végtagok. Az érfalon kialakult lerakódások annyira beszűkíthetik az ereket, hogy a vér nem tud akadálytalanul áramlani. Főleg azoknál merülhet fel a gyanúja ennek a betegségnek, aki egész évben, nem csak a hideg évszakokban, a hideg végtagok problémájával küzd. Ha Ön is ezt tapasztalja, forduljon orvoshoz, hogy kiderítsék, milyen betegség húzódik meg a tünetek hátterében!

Egyfajta keringési zavar a Raynaud-szindróma is. Figyelje meg, mit tapasztal, ha kint tartózkodik a hidegben, és mit érez hazaérve a melegbe! A végtagjai előbb fehérek és érzéketlenek, majd kékesek lesznek és fájnak, ha újra megindul a vérkeringés? A Raynaud-szindróma az ujjakban és a lábfejekben futó artériákat túlérzékennyé teszi a hideggel és a stresszel szemben. Érbetegségek és gyógyszerek is szerepet játszhatnak a szindróma kialakulásában. Mivel hosszú távon a Raynaud-szindróma az erek károsodásával jár, szövetelhaláshoz vezethet, ezért a betegség feltétlenül orvosi kezelést igényel. Ha ezeket a tüneteket tapasztalja, mindenképp forduljon orvoshoz, hogy elvégezhessék a szükséges vizsgálatokat, és ha bebizonyosodik, hogy komoly betegségről van szó, mihamarabb kezelhessék azt.

Mivel a betegség egyik kiváltója a stressz is lehet, a melegítés (kesztyű és a meleg - de nem forró - vízben való kézmosás vagy lábfürdő) mellett a relaxációs technikák is jót tesznek. Az autogén tréning segítségével jó eredményeket lehet elérni. A kezelés alapját leginkább egyes keringésjavító szerek, pl. a pentoxifyllin hatóanyagú készítmények jelentik. Mindemellett fontos tanács, hogy feltétlenül hagyja abba a dohányzást!

Megelőzés

Az ereket nagyon jól edzi a váltófürdő vagy a szaunázás. De éppoly jól megfelelnek erre a célra a lábujj- és ujjgyakorlatok is. Körözzön a lábfejével, majd hajtsa be és egyenesítse ki a lábujjait! Ez a gyakorlat javítja a vérkeringést.

Megfelelő táplálkozással is támogathatja az erek egészséges működését. A saláta, a kávé és a szénsavtartalmú italok hűtik a szervezetet. A forró leves, a meleg italok és a csípős ételek serkentik a vérkeringést. A chili, a gyömbér és a bors javítja az anyagcserét. Belülről melegít a meleg tea is.

További tippek

Ne viseljen túl szűk cipőt! A zokni se legyen túl szoros, különben zavarja a vérkeringést, és a lábak lehűlnek.

Vegyen lábfürdőt! Körülbelül 33 o C-os meleg vízzel kezdje, két percenkét adjon hozzá ennél melegebb vizet, míg a víz hőmérséklete el nem éri a 40 o C-ot.

Talpmasszázs: A gyengéd masszázs javítja a vérkeringést. Használhat vérkeringést serkentő krémeket is.

Lábfejgyakorlatok: Mozgassa a lábfejeit körkörösen az óramutató járásával megegyező irányba! Próbáljon meg a lábujjaival megfogni egy kis törülközőt, szorítsa meg, majd engedje el, ismételje néhányszor a gyakorlatot!

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos