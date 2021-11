Sportolhatok, ha megfáztam vagy náthás vagyok?

Sportolhatunk akkor is, ha épp meg vagyunk fázva? Milyen mozgásforma árt ilyenkor az egészségnek? A legfontosabb szabály, hogy lázas betegen tilos sportolni! Ha elhatározta, hogy rendszeresen sportolni fog, és igyekszik is ehhez tartani magát, a lehető legrosszabbkor jöhet a megfázás. Mi ilyenkor a teendő? A betegséggel mit sem törődve folytatni az edzést vagy inkább a meleg takaró alatt pihenni?

A lázas, vírusfertőzéstől ágynak esett beteg ne sportoljon!

Ha elég erősnek érzi magát hozzá, akkor egy ártalmatlan nátha nem akadálya a sport folytatásának. Általában azonban nem árt az óvatosság! A sport elősegíti a vírusok szervezetben való terjedését, így azok legrosszabb esetben a szívet is megfertőzhetik. Az immunrendszer nem képes felvenni a harcot a kórokozókkal szemben, gyulladásos folyamatok indulnak be, szívizomgyulladás (myocarditis) alakulhat ki, mely akár halálos kimenetelű betegség is lehet.

A vírusfertőzés következtében az immunrendszer fokozott működésbe kezd, aki ilyenkor sportol, dupla stresszhatásnak teszi ki szervezetét. Azt is hozzá kell tennünk, hogy az egészséges szervezet számára az erőnlétnek megfelelő sport nem jelent stresszt. De a legyengült és beteg szervezet kíméletet igényel.

Meddig kell szüneteltetni az edzést?

A lázzal járó betegségekből való felgyógyulás hosszabb pihentetést igényel. Ha csak enyhe megfázása volt, akkor a tünetek megszűnés után már sportolhat. A lázas betegségek minimum egy hét kihagyást igényelnek. Kétséges esetben kérje ki orvosa véleményét! Arra is figyeljen, hogy ne kezdjen el azonnal teljes erőbedobással edzeni a betegség után! Figyeljen oda testére, és terhelhetőségének megfelelően fokozatos térjen vissza megszokott tempójához!

Létezik olyan enyhe légúti betegség, amely mellett nem jelent veszélyt a sport?

Vizsgálatok szerint egy egyszerű nátha, (amit nem kísér sem torokfájás, sem köhögés, sem láz) nem ok a sport szüneteltetésére. Ez azonban szintén általános kijelentés, ha nem érzi jól magát, inkább ne sportoljon! Ilyen enyhe betegségek esetében sokszor jót tesz egy séta a friss levegőn.

Vannak olyan sportágak, amelyeket enyhe nátha esetén jobban tolerál a szervezet?

Ha nem lázas, akkor enyhe nátha mellett a séta és a nordic walking terheli meg legkevésbé a szervezetet. Ne törekedjen maximális teljesítményre, és figyeljen oda az évszaknak megfelelő öltözködésre is! Extrém hőmérsékleti feltételek mellett – mindegy, hogy túl hideg vagy túl meleg van -, ne sportoljon, kerülje a testi megterhelést, mert azzal csak fölöslegesen terhelné immunrendszerét!

A betegséget „ki lehet izzadni”?

A nem túl megerőltető mozgás jót tesz az ellenállóképességnek. Ha viszont a megterhelés fokozódik, és a sportoló izzadni kezd, nagyon könnyen megfázhat, akár tüdőgyulladást is kaphat, ha már amúgy is beteg, tetézni fogja a bajt, és nagyon súlyos következménye is lehet! Nem baj az, ha a lázas beteg izzad, épp ellenkezőleg, de kizárólag a meleg takaró alatt! Tartsa be orvosa utasításait és ügyeljen a kellő folyadékpótlásra!

Az alapszabály: figyeljen magára!

Ha levertnek, fáradtnak érzi magát, ne sportoljon! Nagyon fontos: Lázasan ne sportoljon! Ha a tünetei nagyon enyhék, nem kell lemondania a mozgásról, csak az intenzitást csökkentse!

