Mi a baj a fogyókúrával?

A fogyókúrák többsége hamis illúziókat kelt, a diéta befejezése után aztán jön a meglepetés: a fogyókúrára vállalkozók rövid idő alatt eredeti súlyuknál is több kilóval bírnak.

Ön tudta? Kalóriaszegény étrend mellett szervezetünk az energiát hasznosító izmokat is lebontja, de a diéta abbahagyását követően csak a zsírt építi vissza.

A fogyókúrák 95 százaléka azért nem sikeres, mert a diéta lassítja az anyagcserét. Az emberek úgy tekintenek rá, mint átmeneti önsanyargatásra, ami hetekig, esetleg hónapokig tart, majd az elért eredmény után folytatják korábbi életvitelüket. Szigorú étrendi megszorításokat alkalmaznak, rossz esetben ráadásul egyoldalúan is táplálkoznak, esetleg átmenetileg - akár igen megerőltető - sportot is bevállalnak, majd ismét visszatérnek az ismert házi koszthoz, és a kényszerből vállalt, sok esetben semmilyen örömet sem okozó sportot is, megkönnyebbülve abbahagyják.

Aztán jön a meglepetés: rövid idő alatt eredeti súlyuknál is több kilóval bírnak. Ezt hívják jojó hatásnak. Ennek oka, hogy a szigorú diéta miatt a szervezet védekezni kezd, csökkenti az alapanyagcserét, így kevesebb energia bevitele is elegendő lesz. A diéta abbahagyása után, a továbbra is lassú anyagcsere mellett a zsír raktározása még hatékonyabb lesz. Ráadásul a kalóriaszegény étrend mellett szervezetünk nemcsak a zsírt, hanem az izmokat is lebontja, de a diéta abbahagyását követően csak a zsírt építi vissza. Ez mindenképp a rendszeres és tartós testmozgás mellett szól.

Fogyókúra helyett életmódváltás

A tartós fogyás egyetlen igazán hatásos módszere tehát az életmódváltás. A siker titka, ha az egész család változtat nemcsak étkezési szokásain, de életvitelén is. Ez különösen a gyermekek számára fontos, akiknél egy életre megalapozhatjuk az egészséges étkezést, megszerettethetjük a mozgást.

Az étkezés módja is számít! Sokat segít, ha mindig megadjuk az étkezés módját. Terített asztal mellett, társaságban kevésbé habzsolunk. Ne hagyjuk az evésről elterelni a figyelmünket, azaz ne olvassunk, tévézzünk étkezés alatt, mert ismert tény, hogy így az elégségesnél nagyobb mennyiséget fogyasztunk akaratlanul is. Próbáljunk az étkezésre, az evés örömeire, ízekre koncentrálni, alaposan rágjuk meg az ételt! Így jut idő az agyunknak arra, hogy észlelje a jóllakottságot, mielőtt degeszre tömnénk magunkat. Alapos rágással az emésztés is jobb hatásfokkal történik, már a szájüregben elkezdődik a folyamat.

Jó szem előtt tartani Confucius mondását, mely szerint a "Reggeli a legjobb barátod, az ebéd a jó szomszédod, a vacsora a legrosszabb ellenséged." Azaz a szervezetünk működésének, energia igényének napszaki ritmusa van. A legtöbb energiára a nap kezdéséhez van szükség, éjszakára a jelentős kalóriabevitel kifejezetten ártalmas. Megnehezíti az éjszakai alvást, és legnagyobb része zsír formájában elraktározódik az ínségesebb időkre.

Részesítsük előnyben a zöldségféléket, teljes kiőrlésű gabonaféléket, olajos magvakat, gyümölcsöket, húsok közül a halat, illetve a fehér húsokat. Több mint 100 éve, dr. John Harvey Kellog indította útjára a müzlis reggelit, ami a mai napig az egyik legegészségesebb reggeli eledel, magas rost és alacsony zsír tartalma miatt. Az olajos magvak számos ásványi anyagot, rostot, vitamint tartalmaznak, védik szívünk egészségét, kis mennyiségben segítik az ideális testsúly megtartását is.

Ha tehetjük, heti 1-2 nap együnk halat, édességek helyett inkább több gyümölcsöt fogyasszunk! A helyes táplálkozás ugyanakkor azonban nem jelenti egyetlen élelmiszer, ételféleség tilalmát sem, de mennyiségi korlátozást feltétlenül jelent.

Ha fogyni szeretnénk, akkor különösen fontos, hogy épp csak éhségünket csillapítsuk, inkább gyakran együnk keveset, és különösen az esti órákban tartózkodjunk a nagy mennyiségű, kalóriadús étkektől.

Érdemes minden esetben elkerülni a teltségérzést, inkább csak kellemes jólakottság-érzésre törekedjünk. A napi utolsó étkezést érdemes este 5-7 óra között megejteni, órákkal a lefekvés tervezett ideje előtt. Így alvásunkat sem zavarja a telt gyomor, és kisebb a zsírlerakódás esélye is.

A sport szerepe

Az életmódváltás egyik legfontosabb része a rendszeres testmozgás beiktatása, napi fél-egy óra, de legalább heti háromszor egy óra feltétlenül szükséges egészségünk megőrzése céljából. Nem kell nagyon megerőltető sportot választani, a lényeg, hogy élvezzük a mozgást. Ha van kedvünk és módunk, próbáljunk ki minél több mozgásformát, váltogassuk azokat.

A legegyszerűbb (és ingyen van) a rendszeres, tempós séta, esetleg futás, túrázás. Ha csak néhány megállót gyalog megyünk, vagy lift helyett néhány emeletet lépcsőzünk, már sokat tettünk az egészségünkért. Az úszás, kerékpározás ízületkímélő, könnyen elsajátítható, sok örömet okozó sportok.

A csapatsportoknak - például foci, kosárlabda - közösségépítő hatásuk külön kiemelendő. Társas táncok tanulásával szinte észrevétlen sikereket érhetünk el mind kondíciónk javítása, mind pár- és baráti kapcsolataink terén. Nekem higgyék el, fiatalít!

A legfontosabb azonban, hogy örömmel, ne kényszerből sportoljunk, így könnyen mindennapjaink nélkülözhetetlen elemévé válik a mozgás, ami - bármily hihetetlen - komolyan tud hiányozni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Dinya Zoltán, pszichiáter