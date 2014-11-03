Sport minden életkorban - Idősebbeknek is

Legyen szó kocogásról, gyaloglásról, kerékpározásról vagy úszásról, a rendszeres edzés segít a fiatalosság és aktivitás megőrzésében, a mindennapok részévé tett testmozgás időskorban is kifizetődő. Tapasztalja meg Ön is a sport egészségre gyakorolt jótékony hatását!

Mielőtt belefogna

Az edzés megkezdése előtt – különösen akkor, ha egészségügyi problémái vannak – orvosi vizsgálatok elvégzése szükséges. Ha egy új sportágat akar kipróbálni, akkor is kérje ki orvosa véleményét! Az, aki hosszabb-rövidebb ideje rendszeresen edz, ismeri a sport pozitív hatásait.

A rendszeres sportolás előnyei

A sport erősíti az immunrendszert, valamint a szívet és a keringési rendszert, és javítja a kedélyállapotot. A fogyni vágyók számára további nagy előnye, hogy segítségével könnyebben meg lehet szabadulni a plusz kilóktól, és a normál testsúly könnyebben megtartható. A rendszeresen sportolók esetében a szervezet energiafelhasználása nemcsak sport közben, hanem nyugalmi időszakban is fokozódik. Annak, aki pozitív testképpel rendelkezik, az önbizalma is növekszik. A rendszeres testmozgás pozitív befolyást gyakorol az olyan krónikus betegségekre is, mint a cukorbetegség, a csontritkulás, az ízületi porckopás vagy épp a hátfájás panasza.

Sport időskorban is!

A rendszeres edzés segít időskorban is megőrizni a jó erőnlétet, az aktivitást. A rendszeresen sportoló idős emberek esetében kisebb az elesés kockázata is.

Edzés terv szerint

Naponta sportoljon vagy elég hetente egyszer? A legjobb a kettő között: azaz célszerű hetente háromszor-négyszer, egy-egy nap szünetet közbeiktatatva sportolni. Különösen kezdő- vagy újrakezdő sportolók esetében fontos, hogy fokozatosan kezdjen el edzeni, és ne követeljen magától sokat! A túlerőltetés kerülése természetesen mindenkire vonatkozik, a jól edzettekre is, és számukra is fontos a fokozatosság! Adjon időt a testének, hogy felkészülhessen az új kihívásokra.

Melyik sport az ideális?

Ha krónikus betegségben szenved, feltétlenül kérje ki orvosa véleményét, mielőtt sportolni kezd!

Legjobb, ha felváltva végez kitartó és erősítő gyakorlatokat is. Nyugodtan felejtse el az olyan elterjedt téves elképzeléseket, amilyen például az, hogy erősítő gyakorlatokkal kevesebb kalóriát lehet felhasználni, mint kitartó gyakorlatokkal. Az erősítő gyakorlatok energiamérlege is jelentős – különösen a kezdő sportolók, az idősek és a túlsúlyosak esetében, akik számára az erősítő gyakorlatok kezdetben könnyebben kivitelezhetők a kitartó sportoknál.

Rengeteg lehetőség van a sportolásra, mindenki megtalálhatja a magához illő sportágat, nem feltétlenül kell a legismertebb, legnépszerűbb sportok (pl. a futás) mellett döntenie! Idősebbeknek (is) kiválóan megfelel például a kerékpározás vagy kiadós séták a szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez. De ezeken kívül is számos lehetőség adódik, jó választás lehet pl. a nordic walking, az úszás, a vízi torna, a tánc, az erősítő gyakorlatok stb. is. A legfontosabb szempont a választásnál, hogy az egészségét szolgálja és örömét lelje benne, mert így tudja hosszú távon mindennapjai részévé tenni a testmozgást.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Apotheken Umschau, Seniorensport: So bleiben Sie im Alter fit (AOK Gesundheitsmagazin)