A szabadban edzeni kétszer hatékonyabb

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg
frissítve:

A derűs idő, a napsugarak kicsalogatják a futókat, kocogókat, kerékpárosokat. Aki szívesen sportol a szabadban, dupla haszonnal számolhat, a szabadban folytatott sporttevékenységek ugyanis nemcsak fizikai erőnlétünket javítják, hanem kedélyállapotunknak is jót tesznek, és sokkal erősebb pozitív pszichés hatást fejtenek ki, mint a zárt trében folytatott edzések.

Ha a szabadban sportolunk, testünk és lelkünk a környezetből jövő ingerekre is reagál. A természetben tartózkodva friss levegőt lélegezhetünk be, a fák látványa is nyugtatólag hat ránk. Ettől javul az alap hangulatunk, a szellemi regenerálódó képességünk, fokozódik a motivációnk és a kreativitásunk.

Az emelkedők, a szintkülönbségek, a különböző talajok mind nehezítik, ezáltal hatékonyabbá teszik az edzést, továbbá javítják az egyensúlyérzéket, és a változatosság a lelkesedést is segít fenntartani.

Természetesen fontos, hogy mindig felkészültek legyünk mind ruházat és felszerelés, mind UV-védelem szempontjából, és igazodjunk a körülményekhez, időjárási viszonyokhoz, ha a szabadban akarunk sportolni.

Nézzük meg egy erre vonatkozó kutatás eredményeit

Az elmondottakat erősíti meg angol kutatók megállapítása is, akik felfedezésüket az Environmental Science and Technology c. szaklapban tették közzé. A tudósok 11 tanulmány adatait vetették össze, melyekben összesen 833 személy vett részt. A résztvevők hasonló edzésprogramot folytattak, de a csoport egyik része a szabadban, a másik része pedig edzőteremben sportolt.

Mi derült ki a vizsgálatok során?

A legtöbb felmérés eredménye azt igazolta, hogy a szabadtéri sportolók sokkal több energiát nyertek, és vitalitásuk is jelentősebben fokozódott.

Mindezek mellett könnyebben kezelték a stresszt, a konfliktusokat, a haragot és a depressziót.

A szabadtéri edzés további előnye, hogy könnyebben szerezhetünk barátokat, és az edzés után sokkal elégedettebbnek érezzük majd magunkat.

Régóta köztudott, hogy a sport nemcsak testünkre, hanem lelkünkre is jó hatással van. „Most az is bebizonyosodott, hogy ez a pozitív hatás a szabadban sokkal erőteljesebben érvényesül” – magyarázza a kutatást vezető Dr. Jo Thompson-Coon (PenCLAHRC). Különösen azoknak ajánlott áttérni a szabadban való sportolásra, akik depressziótól vagy egyéb pszichés problémától szenvednek.

Tovább vizsgálják, hogy miért is ennyire hatékony a szabadtéri edzés, és miért is van olyan jó hatással testre és lélekre egyaránt. Ez azért is fontos, mert Európa lakosságának háromnegyede városokban él, ebből kifolyólag kevesebbet sportol a szabadban.

Tovább Erdőfürdőzés – Hogyan hat testi-lelki egészségünkre?

WEBBeteg logóSzerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Forrás: NetDoktor.de, Ab in die Natur! Welche Vorteile der Outdoor Sport mit sich bringt (Health & Fitness Academy)

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Puskás Réka

Dr. Puskás Réka

Reumatológus, manuálterapeuta

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Sztancsik Ilona

Dr. Sztancsik Ilona

Kardiológus, Sportorvos, Aneszteziológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Fogfehérítés
Fogfehérítés

Milyen módszerekkel történhet?
Térdfájás
Térdfájás

Melyek a térdfájdalom leggyakoribb okai?
Reggeli torna
Reggeli torna WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Sportolhatok, ha megfáztam vagy náthás vagyok?
Sportolhatok, ha megfáztam vagy náthás vagyok? WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Milyen sport ideális a munkámhoz?
Milyen sport ideális a munkámhoz? WEBBeteg - Kálmánczhey Emőke, fitness edző
Mi a baj a fogyókúrával? Diéta helyett életmódváltás
Mi a baj a fogyókúrával? Diéta helyett életmódváltás WEBBeteg - Dr. Dinya Zoltán, pszichiáter
Sport minden életkorban - Idősebbeknek is
Sport minden életkorban - Idősebbeknek is WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Szabadtéri sportok pozitív hatásai Oxygen Medical