A szabadban edzeni kétszer hatékonyabb

A derűs idő, a napsugarak kicsalogatják a futókat, kocogókat, kerékpárosokat. Aki szívesen sportol a szabadban, dupla haszonnal számolhat, a szabadban folytatott sporttevékenységek ugyanis nemcsak fizikai erőnlétünket javítják, hanem kedélyállapotunknak is jót tesznek, és sokkal erősebb pozitív pszichés hatást fejtenek ki, mint a zárt trében folytatott edzések.

Ha a szabadban sportolunk, testünk és lelkünk a környezetből jövő ingerekre is reagál. A természetben tartózkodva friss levegőt lélegezhetünk be, a fák látványa is nyugtatólag hat ránk. Ettől javul az alap hangulatunk, a szellemi regenerálódó képességünk, fokozódik a motivációnk és a kreativitásunk.

Az emelkedők, a szintkülönbségek, a különböző talajok mind nehezítik, ezáltal hatékonyabbá teszik az edzést, továbbá javítják az egyensúlyérzéket, és a változatosság a lelkesedést is segít fenntartani.

Természetesen fontos, hogy mindig felkészültek legyünk mind ruházat és felszerelés, mind UV-védelem szempontjából, és igazodjunk a körülményekhez, időjárási viszonyokhoz, ha a szabadban akarunk sportolni.

Nézzük meg egy erre vonatkozó kutatás eredményeit

Az elmondottakat erősíti meg angol kutatók megállapítása is, akik felfedezésüket az Environmental Science and Technology c. szaklapban tették közzé. A tudósok 11 tanulmány adatait vetették össze, melyekben összesen 833 személy vett részt. A résztvevők hasonló edzésprogramot folytattak, de a csoport egyik része a szabadban, a másik része pedig edzőteremben sportolt.

Mi derült ki a vizsgálatok során?

A legtöbb felmérés eredménye azt igazolta, hogy a szabadtéri sportolók sokkal több energiát nyertek, és vitalitásuk is jelentősebben fokozódott.

Mindezek mellett könnyebben kezelték a stresszt, a konfliktusokat, a haragot és a depressziót.

A szabadtéri edzés további előnye, hogy könnyebben szerezhetünk barátokat, és az edzés után sokkal elégedettebbnek érezzük majd magunkat.

Régóta köztudott, hogy a sport nemcsak testünkre, hanem lelkünkre is jó hatással van. „Most az is bebizonyosodott, hogy ez a pozitív hatás a szabadban sokkal erőteljesebben érvényesül” – magyarázza a kutatást vezető Dr. Jo Thompson-Coon (PenCLAHRC). Különösen azoknak ajánlott áttérni a szabadban való sportolásra, akik depressziótól vagy egyéb pszichés problémától szenvednek.

Tovább vizsgálják, hogy miért is ennyire hatékony a szabadtéri edzés, és miért is van olyan jó hatással testre és lélekre egyaránt. Ez azért is fontos, mert Európa lakosságának háromnegyede városokban él, ebből kifolyólag kevesebbet sportol a szabadban.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: NetDoktor.de, Ab in die Natur! Welche Vorteile der Outdoor Sport mit sich bringt (Health & Fitness Academy)