Sportolás hidegben - Biztonsági tippek

Sportolni télen is egészséges, amennyiben betartja a szabályokat. Cikkünkben összegyűjtöttük, mire kell figyelnie, hogy a sport mínusz fokok mellett is örömteli szórakozás legyen!

A hidegben könnyen meghűlhetünk, elcsúszhatunk a jégen, a hó megnehezíti a mozgást. Mindez azonban nem kell, hogy eltántorítson a rendszeres edzéstől, csupán néhány alapvető szabály betartására, megfelelő felkészülésre és némi óvatosságra van szükség. Betegen ne sportoljon, de ha olyan betegsége van, amely mellett úgy érzi, tudná folytatni az edzést, előbb mindenképp kérje ki orvosa véleményét!

Ez is érdekelheti Sportolhatok, ha megfáztam vagy náthás vagyok?

Hirdetés

Mire figyeljen öltözködés terén?

Télen különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő ruházatra.

Az ideális viselet nem szívja magába, nem tárolja a nedvességet (verejtéket), a keletkezett vízgőzt engedi távozni.

Teljesen szélhatlan dzseki helyett vegyen fel inkább légáteresztő anyagút.

Öltözzön rétegesen! A ruharétegek közt megreked a meleg.

A szürkületben, sötétben való futást biztonságosabbá teszi a fényvisszaverő öltözet és a fejlámpa használata.

A sapka, a sál és a kesztyű elengedhetetlen kiegészítők!

Ha a talaj jeges, ne kocogjon, ne fusson, és ne biciklizzen! Csúszós talajon se a legjobb futócipő, se a legjobb fékek nem védenek meg a balesetektől. Amíg az időjárás nem teszi lehetővé a szabadban való edzést, válasszon valamilyen beltéri sportot!

Edzés után a lehető leghamarabb öltözzön át száraz ruhába!

Hogy védheti meg a légutait a hideg levegővel szemben?

A fertőzések és az ingerköhögés megelőzése érdekében az orrán át lélegezzen! A levegő így megszűrve és felmelegedve éri el a hörgőket. Mínusz 10 oC alatt plusz védelem is szükséges, például a szánk és orrunk elé húzott kendő vagy sál formájában. Természetesen, aki ennél magasabb hőmérsékleten is szükségesnek érzi, tegye meg hamarabb ezt az óvintézkedést! Az egyedi érzékenység nagyon változó.

Így kerülheti el a megfázást

Fagypont alatti hőmérsékleten a szervezetünknek nagyon keményen kell dolgoznia ahhoz, hogy elegendő hőt termeljen. Amennyiben ez nem sikerül, a fagyás, illetve a kihűlés veszélye fenyeget. Elsősorban az ujjak, a lábujjak, a fülek és az orr vannak veszélyben. Az első figyelmeztető tünetek közé tartozik az érintett testrész érzésvesztése, elfehéredése vagy zsibbadása. Ha ezek a tünetek jelentkeznek, akár annak ellenére, hogy sapkát, sálat és kesztyűt visel, feltétlenül és azonnal hagyja abba a sportolást a szabadban, menjen meleg helyre. Ugyanez a teendő akkor is, ha légzés közben jelentkeznek panaszok.

Bukósisak és gerincvédő - Biztonságban a pályákon

A síelés és snowboardozás közbeni balesetek legtöbbje abból adódik, hogy ezen sportágak velejárója a nagy sebesség. A sípályákon minden évben számtalan kórházi ellátást igénylő baleset történik. A legtipikusabb síbalesetek combcsonttöréssel, térd- és fejsérülésekkel járnak.

A snowboardban gyakori sérülés a csukló és az alkar csontjainak törése. A gerincsérülések ritkábbak és túlnyomórészt nőknél fordulnak elő. A gerincvédő a síelőknek és a snowboardozóknak ugyanolyan fontos, mint a bukósisak!

Bővebben Síelőknek, snowboardosoknak: Hogy előzhetők meg a sérülések a sípályán?

Ne feszegesse határait!

A csúszós utakon való elesés következménye sokszor kéz- és lábtörés, illetve boka-vagy csuklósérülés. Jeges, csúszós úton soha ne fusson, és ne kerékpározzon!

A Nemzetközi Sportszövetség meghatározza, hogy mínusz 20 oC alatti hőmérsékleten nem lehet versenyezni, ilyen hidegben már edzeni sem szabad, de természetesen nem kell megvárnia ezt az extrém hideget, feltétlenül hallgasson a testére! Ha odakint túl hideg van, folytassa az edzést inkább fitneszstúdióban! Ne tegye próbára szervezetét, és ne akarjon rekordokat dönteni!

Gondoljon bőrének védelmére is, különösen, ha síelni indul! A hegyekben az UV-sugárzás erősebb és a hó visszaveri a fényt. Használjon magas faktorszámú fényvédő krémet, az ajkát is kenje be vele! Az érzékeny részeket, így az orrát, fülét és arcát védje zsíros vagy kifejezetten téli bőrápoló krémmel! Viseljen síszemüveget, ügyeljen a biztonságra és úgy rögzítse, hogy biztosan ne essen le sport közben!

Ez is érdekelheti Gyaloglás, kocogás, biciklizés télen: Mire figyeljen?

Sport gyerekekkel - nem jó ötlet!

A gyerekekre mindig fordítson különösen nagy figyelmet! Ha például a kisbaba vagy kisgyermek babakocsiban van, nagyon könnyen kihűlhet. Mostanában egyre gyakoribb, hogy amikor a szülők sportolni mennek, magukkal viszik a kicsiket is babakocsiban, sőt akár kenguruban, aminek következtében nagyon sok gyermek súlyos, kórházi ellátást igénylő fagyási sérüléseket szenved.

Mi a teendő, ha valaki krónikus beteg?

Ha Ön bármilyen krónikus betegségben szenved, és télen a szabadban szeretne sporttevékenységet folytatni, előtte mindenképp konzultáljon orvosával!

A következőkben csak a leggyakoribb krónikus betegségekkel foglakozunk részletesebben. De Önnek bármilyen egyéb – akár itt nem említett – krónikus betegsége van, feltéltenül tartsa be orvosa utasításait!

Aszta, COPD

Az asztma télen, különösen sport közben rosszabbodhat. A hideg levegő és a terhelés hatására jelentkeznek az asztma tünetei, a panaszok megjelenéséhez nem szükséges extrém hideg. Hasonló helyzetben vannak a krónikus orbstruktív légúti betegségben (COPD) szenvedők is. A hideg, száraz levegő ugyanis mindkét betegcsoport légutainak nyálkahártyáját ingerli, aminek könnyen lehet köhögési roham vagy légszomj a következménye. Tanácsosabb tehát kerülni a téli szabadtéri sportokat, inkább beltérben végezzen fizikai aktivitást! Ha orvosa mégis engedélyezi télen a szabadban való sportot, fontos, hogy ne terhelje túl magát, óvatosan, lassan kezdje, és fokozatosan szoktassa hozzá szervezetét a testedzéshez. Az orrán át vegye a levegőt, és mindig legyen kéznél a rohamoldó gyógyszere.

Ez is érdekelheti 10 téli sport-tipp asztmásoknak

Szív-érrendszert érintő betegségek, állapotok

Ahhoz, hogy szervezetünk megfelelően működjön, testhőmérsékletünknek mindig állandónak kell maradnia. A hideg stresszt jelent, amihez a maghőmérséklet fenntartása érdekében alkalmazkodni kell: védőmechanizmusok indulnak be, melynek részeként az erek összehúzódnak, a bőr vérkeringése csökken, a vérnyomás pedig emelkedik. Azoknál, akik szív-érrendszeri betegségben szenvednek, miközben szervezetük a leírt folyamatok révén próbál alkalmazkodni a hideghez, keringési problémák és vérrögképződés léphet fel. Legrosszabb esetben stroke vagy szívinfarktus veszélye fenyeget. Ez az oka annak, hogy télen a magas vérnyomásban és a szívkoszorúér-betegségben szenvedők panaszai is súlyosbodnak. A sport pedig plusz megterhelést jelent a szervezet számára. Az említett okokból tehát veszélyben vannak mindazok, akikre az alábbiak közül egy vagy több állítás igaz:

Ha tehát az előzőekben említett krónikus betegségek valamelyikében szenved, kerülje a megerőltető fizikai tevékenységeket, különösen télen a szabadban.

A testmozgásnak számos előnye van az egészségünkre nézve, így azzal kapcsolatban, hogy az Ön számára milyen mozgásforma és milyen intenzitás a legmegfelelőbb, kérje kezelőorvosa tanácsát!

Ez is érdekelheti Ön is szívbeteg? Ezekre figyeljen oda télen

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: apotheken-umschau.de, Sport im Winter mit Asthma und COPD (Mehr Luft), Sport im Winter – bei wie viel Grad wird es gefährlich? (Merkur.de)