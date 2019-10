Reflux mellett szabad sportolni?

Számos tanulmány igazolta, hogy a refluxbetegségben szenvedők ritkábban sportolnak, mert a panaszaik átmenetileg fokozódhatnak. Ne hagyjuk, hogy a reflux megakadályozzon abban, hogy fittek legyünk. Mire érdemes odafigyelni, ha továbbra is rendszeresen szeretne mozogni?

Milyen sportot válasszak?

Reflux esetén nincsen olyan sporttevékenység, ami kifejezetten ellenjavallt vagy kerülendő lenne. Kondíciónkhoz és a panaszaink súlyosságához mérten válasszuk meg a mozgás fajtáját és intenzitását. Bár többféle edzésforma fokozhatja a gyomorsav nyelőcsőbe jutását (pl.: futás, súlyemelés, spinning vagy fekve végzett gyakorlatok), a mozgás jó hatással lehet magára a refluxbetegségre is.

A reflux gyakran túlsúllyal jár együtt, emiatt a reflux kezelésében elengedhetetlen a testsúly normalizálása, csökkentése. Így a sportolás a testsúlycsökkenés elősegítése érdekében kifejezetten ajánlott minden esetben. Idővel javíthatja vagy megszüntetheti a kezdeti panaszokat is. A sportolással növelhető az alapanyagcsere, fokozódik és gyorsul a gyomor ürülése is, így az esti órákra kiürült gyomor mérsékelni fogja a refluxszal járó tüneteket. Érdemes azonban néhány szempontot figyelembe venni abban az esetben, ha refluxos panaszokkal szenvedőként sportolni kezdünk.

Tanácsok a testmozgáshoz

Amiatt, hogy panaszaink átmenetileg romolhatnak sportolás során, célszerű alacsonyabb aktivitású mozgással kezdeni az edzést és alkalmanként fél-egy órás időtartammal indítani. Panaszmentesség esetén fokozható a terhelés. Bizonyos mozgásfajtáknál, mint a futás vagy súlyemelés, gyakoribb a tünetek felerősödése. A fekvő testhelyzetben végzett feladatok (pl. talajtorna), vagy az erős haspréssel kombinált gyakorlatok (pl. fekve nyomás) szintén vezethetnek a panaszok fokozódásához. Ha egy mozgásforma végzése nem esik jól, ne adjuk fel, próbálkozzunk tovább, ne féljünk akár mást kipróbálni.

Gyomorégés esetén jó hatású a kicsit bővebb, kényelmes ruházat viselése, ami a hasat nem szorítja.

Nem mindegy, mikor eszik

Rendkívül fontos a megfelelő időben történő étkezés edzés előtt, mely lehetőleg 2-3 órával a sportolás előtt történjen meg. Így hatékonyabban elkerülhető a gyomortartalom vagy gyomorsav nyelőcsőbe jutása. Az egészséges, sportolással kiegészített életmód esetén, de maga a reflux szempontjából is tanácsos a gyakori, kis mennyiségű és zsírszegény étkezés.

Bizonyos panaszokat provokáló élelmiszerek fogyasztása kerülendő, vagy mennyiségük csökkentendő, de nemcsak a sportolást megelőzően. Ilyenek a csokoládé, fokhagyma, paradicsom vagy paradicsomszósz. Sportolást követően egy órával ismételt kis mennyiségű étkezés javasolt. A szénsavas üdítő, kávé és vörösbor fogyasztásának mérséklése is kedvező hatású lehet. Sportolás közben célszerű felváltani a különféle sportitalok fogyasztását vízzel, mely a legjobban tudja csökkenteni a nyelőcső égését.

Mikor van szükség gyógyszerre?

Életmódváltás részeként a dohányzás elhagyása is javasolt. Gyakori vagy súlyosabb panaszoknál kiegészítő gyógyszeres kezelésre is szükség lehet. Enyhe esetben a szódabikarbóna, esetleg gyomorsavat lekötő ún. antacidok elegendőek, ezek hatástalansága esetén vény nélküli, illetve orvos által felírt gyomorsav csökkentő használható. Gyakran segít a hányingercsillapító (mely a gyomor ürülését is fokozza) vagy a gyomor-bél rendszer mozgékonyságát fokozó gyógyszerek adása.

A legtöbb gyógyszer főleg átmenetileg, nem kúraszerűen szedve nem vezet jelentős mellékhatásokhoz, de célszerű a gyógyszerszedést kiváltani az étkezésre való odafigyeléssel és a testsúly normalizálásával. A legsúlyosabb, nehezen kezelhető esetekben a gyomorszáj műtéti plasztikája is szükséges lehet.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus