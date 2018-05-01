Reflux mellett szabad sportolni?

A refluxban szenvedők a tapasztalatok szerint ritkábban sportolnak, mert a panaszaik átmenetileg fokozódhatnak. A reflux betegség azonban nem indokolja a sportolás kerülését, sőt a mozgás általában ajánlott és hatása kedvező lehet a panaszokra. Mire érdemes odafigyelni?

Hogyan hat a sportolás a refluxos panaszokra?

Bár a fizikai tevékenység közben fokozódhat a savas visszaáramlást, jelentősebb és tartósabb panaszokat okoz az elhízás, a reflux gyakoribb túlsúllyal küzdők körében, illetve a testsúly növekedése általában rontja a panaszokat a refluxbetegeknél. Ilyen esetben a reflux kezelésében és a panaszok csökkentésében elengedhetetlen a testsúly normalizálása, csökkentése, így a testsúlycsökkenés elősegítése érdekében végzett sportolás kifejezetten ajánlott. A testsúly normalizálása idővel javíthatja vagy megszüntetheti a panaszokat is.

Érdemes azonban néhány szempontot figyelembe venni abban az esetben, ha refluxos panaszokkal szenvedőként sportolni kezdünk.

Milyen sportágat válasszak?

Reflux esetén nincsen olyan sporttevékenység, ami kifejezetten ellenjavallt vagy kerülendő lenne. Kondíciónkhoz és a panaszaink súlyosságához mérten válasszuk meg a mozgás fajtáját és intenzitását. Általános esetben minden felnőttnek ajánlott heti 150–300 perc közepes intenzitású, vagy 75–150 perc erős intenzitású aerob mozgás (vagy ezek egyenértékű kombinációja), emellett heti 2 nap izomerősítő mozgásforma.

Bizonyos mozgásfajtáknál gyakoribb a tünetek felerősödése. Ilyenek:

ugrálással járó intenzív sportok: pl. futás, labdarúgás, kosárlabda

fekvő testhelyzetben végzett gyakorlatok: pl. talajtorna

előrehajlást igénylő sportágak: pl. evezés, bizonyos tornagyakorlatok

erős haspréssel kombinált gyakorlatok: pl. fekve nyomás

Ezek a sportágak sem ellenjavalltak azonban, az alkalmi visszaáramlásnál fontosabb szempont, hogy a mozgás jó hatással lehet magára a refluxra és idővel megszűnhetnek a sport közben jelentkező tünetek is.

Amennyiben a panaszok mégis zavaróak, ne féljünk akár más mozgásformát kipróbálni, a lényeg a rendszeres mozgás. A séta, a könnyű kerékpározás és az alacsonyabb intenzitású mozgás általában jobban tolerálható.

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Tanácsok az edzés megtervezéséhez

Amennyiben panaszaink átmenetileg romlanak sportolás során, célszerű alacsonyabb aktivitású mozgással kezdeni az edzést és alkalmanként fél-egy órás időtartammal indítani. Panaszmentesség esetén fokozható a terhelés.

Gyomorégés esetén jó hatású a kicsit bővebb, kényelmes ruházat viselése, ami a hasat nem szorítja.

Nem mindegy, mikor étkezik

Rendkívül fontos a megfelelő időben történő étkezés edzés előtt. Maga a reflux szempontjából is tanácsos a kis mennyiségű és zsírszegény diéta. A sportolással összefüggésben ez az ajánlás különösen fontos: kerüljük a túlevést, és lehetőleg 2-3 órával a sportolás előtt történjen az étkezés. Ezzel hatékonyabban elkerülhető a gyomortartalom vagy gyomorsav nyelőcsőbe jutása. Sportolást követően egy órával ismételt kis mennyiségű étkezés javasolt.

Bizonyos panaszokat provokáló élelmiszerek fogyasztása különösen kerülendő, vagy mennyiségük csökkentendő, de nemcsak a sportolást megelőzően. Ilyenek lehetnek egyéni érzékenység függvényében a csokoládé, fokhagyma, paradicsom vagy paradicsomszósz. Az italok közül a szénsavas üdítő, kávé és vörösbor fogyasztásának mérséklése is kedvező hatású. Az életmódváltás részeként a sportolás és az étrendi változtatás mellett a dohányzás elhagyása is javasolt.

Nem mindig a sport okozza

A terhelés során jelentkező mellkasi fájdalmat nem szabad automatikusan gyomorégésnek tekinteni és a refluxnak tulajdonítani. Az újonnan jelentkező, erős, terhelésre jelentkező mellkasi fájdalom, vagy szokatlan társtünetek (szédülés, légszomj) esetén szív-érrendszeri okot is ki kell zárni.

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Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus