Hogyan ismerhető fel a reflux okozta fogerózió?

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg
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A refluxbetegség velejárója a savas felböfögés, illetve a gyomorsav visszaáramlása a nyelőcső felé, amely történhet napközben, de akár éjszaka észrevétlenül is. Ha a gyomorsav a szájüregbe kerül, erősen lecsökkenti az ottani pH-értéket. Ennek következtében a fogzománc rövid időre „felpuhul”, ásványi anyagok oldódnak ki belőle.

Normál esetben a nyál ezeket a savakat semlegesíti és támogatja a remineralizációt. Gyakori visszaáramlás esetén, főleg, ha emellé még szájszárazság és savas italok, ételek fogyasztása is társul, a nyál ezen védőfunkciója nem elegendő kompenzáció, és az ismétlődő savbehatás tartósan károsítja a fogakat.

A fogerózió nem azonos a fogszuvasodással

A fogszuvasodás (caries) úgy alakul ki, hogy miközben a szájüregi baktériumok a cukrokat lebontják, savak keletkeznek, és ezek a savak pusztítják a foganyagot.

Fogerózióról ezzel szemben akkor beszélünk, ha közvetlenül olyan savak hatnak a fogfelszínre, amelyek nem baktériumok élettevékenységéből származnak.

Savas reflux esetén tehát elsősorban a fogerózió jelensége merül fel, de ehhez fogszuvasodás is társulhat, amennyiben valaki gyakran fogyaszt cukros italokat, édességeket.

Miből veheti észre, ha már megkezdődött a fogak eróziója?

A savak ártalmas hatásai lassan, szinte észrevétlenül alakulnak ki. Minél korábban észleli a jeleket és teszi meg a szükséges lépéseket a folyamat feltartóztatása érdekében, annál könnyebb megelőzni a további károsodásokat. Az erózió gyakran a felső frontfogak belső oldalán vagy a rágófelszíneken észlelhető először, attól függően, hogyan és merre áramlik a sav a szájüregbe.

A fogerózió tipikus jelei:

  • Hidegre, melegre, édesre, savanyúra való érzékenység, gyakran hirtelen éles, nyilalló fájdalom formájában.
  • Érdes, matt érzés a fogak felszínén, különösen a metszőfogakon.
  • A fogak sárgásabbnak tűnnek, mivel a vékonyodó fogzománc alól a dentinállomány erősebben átsejlik. A metszőfogak élei áttetszővé válhatnak.
  • Kis (sav által kimart) gödröcskék jelenhetnek meg a rágófelszíneken, ellenben a természetes barázdák elkophatnak, kisimulhatnak, eltűnhetnek a rágófelszínekről, mintha enyhén lecsiszolták volna őket. A fog ezen részei elveszítik fényüket, mattá válnak.
  • A fognyak érzékeny, különösen akkor, ha a fogíny már visszahúzódott és a fognyak szabaddá vált.
  • A fogtömések szélei kiemelkednek a környező területekből, mivel az erózió a foganyagra hat, azt koptatja, a tömést nem.

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Felhasznált irodalom: Wie kann man die Zähne bei Säurereflux schützen? (Quarree Dental)

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