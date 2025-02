Refluxot okozó gyógyszermellékhatások

A reflux az emésztési zavarok egyik formája, melyben a gyomorszáj záróizmai meggyengülnek, így a savas gyomortartalom egy része visszajut a nyelőcsőbe. A reflux kialakulásának egyik oka a gyógyszermellékhatás lehet.

Milyen panaszok jelzik a refluxot?

Gyomorégést, savas íz érzést a szájban, és fogszuvasodást is okozhat. De a reflux következménye lehet még a száraz köhögés, az égő, száraz, fájdalmas torok (sokaknál a fül-orr-gégészeti vizsgálatkor derül ki a probléma), és a mellkasi fájdalom is. A gyomorsav nyelőcső- és a gyomornyálkahártya-gyulladáshoz is vezethet.

Különösképp indokolt az orvosi diagnózis felállítása, ha hirtelen jelentkeznek a panaszok, ha nagyon erős gyomorfájdalom, véres vagy fekete színű széklet, véres hányás lép fel, vagy súlyvesztést tapasztalunk. Ezeket a panaszokat a kezeletlenül maradt refluxbetegség okozhatja, amely még a nyelőcső szűkületéhez is vezethet. Utóbbi esetben figyelmeztető tünet a fokozatosan, lassan kialakuló fájdalmas, nehezített nyelés, eleinte csak a szilárd falatokál, később azonban már a lenyelt folyadék akadását is érzi a beteg. A kezeletlen gyomorsavtúltengés a nyelőcső és a gyomor daganatos betegségeihez is vezethet.

A gyomorégés okozta mellkasi fájdalom összetévesztő a szívroham tüneteivel, különösen ha ritkán van gyomorégése a betegnek. A gyomorégés során a mellkasban jelentkező égő érzés és fájdalom a nyakig vagy torokig sugárzik ki. A szívinfarktus esetében a fájdalom a nyakban, az állkapocsban és a karokban jelentkezhet, emellett légszomj, izzadás, hányinger, szédülés, rendkívüli fáradtság és szorongás is kísérheti. A leírt információk tájékoztató jellegűek, a betegségeket csak szakorvos tudja diagnosztizálni, megkülönböztetni.

Részletesen A reflux tünetei

Refluxos panaszokat okozó gyógyszerek és gyógynövények

A reflux kialakulását a krónikus betegek többféle gyógyszerszedése, ezek együttes hatása is okozhatja. Nem véletlen, hogy az idősebb korosztály a sok gyógyszer mellé gyomorvédő gyógyszert is kap.

Alvássegítő készítmények - Az alvási nehézségekre alkalmazott macskagyökér, valamint a szorongásos panaszra szedett benzodiazepine tartamú gyógyszerek, melyet elalvás segítésére is adnak, segítik még jobban ellazulni a gyomorszáj záróizmait. Ha bevételük után le is fekszenek a betegek, az csak fokozza a problémát, a testtartás miatt ugyanis nagyobb az esély a savas gyomortartalom visszaáramlására.

Triciklikus antidepresszánsok - Bár a modern antidepresszánsok többsége már célzottabban hat, így kevesebb emésztőrendszeri panaszt vált ki, néhány régebbi triciklikus antidepresszáns (TCA, pl. imipramin) fokozhatja a gyomorégést. Ennek oka, hogy hatóanyagai lassítják a gyomor kiürülési sebességét, valamint ellazíthatják a gyomor záróizmát is.

Biszfoszfonátok - Csontritkulás esetén alkalmazott gyógyszerek a biszfoszfonátok. Azért, hogy ne okozzanak gyomorégést, és ebből esetleg később kialakuló nyelőcsőfekélyt, a tablettákat reggel, éhgyomorra, egy pohár csapvízzel kell bevenni. Fél óráig nem szabad lefeküdni, valamilyen álló tevékenységet ajánlott végezni.

Kalcium-citrát - A csontritkulásban szenvedők kalciumpótlásra kalcium-citrátot (calcium citrate) kapnak, ami sokaknál kellemetlenül bántja a nyelőcsövet, vagy a gyomrot. Ilyenkor érdemes lehet étkezés közben bevenni a készítményt.

Borsmenta - A borsmenta tea is okozhat refluxos panaszokat arra érzékenyeknél mentol tartalma miatt. Aki emésztést javító szempontból használná a teát, érdemes helyette a fodormenta teát kipróbálni, és ebből sem erős teát készíteni.

Vaspótló készítmények - A vashiányos anémia főképp a rendszeresen menstruáló nőknél okozhat problémát. A kezelésére szolgáló vaspótló készítmények sokaknál irritálják a nyelőcső nyálkahártyáját, vagy a gyomor-bél traktust. Ez savas reflux betegséghez vezethet. Mivel többféle vaskészítmény van forgalomban, érdemes másik készítményt kipróbálni, ha ilyen panaszunk van.

Egy egyszerű megoldás Sokszor a refluxos panaszok oka csak annyi, hogy a beteg túl nagynak érzi a tablettát, és nem tudja rendesen lenyelni (azt gondolnánk, ritka probléma, pedig nem az). Ekkor, ha a betegtájékoztató engedi, felezhetjük a tablettát, vagy nagyobb mennyiségű vízzel vegyük be, és együnk utána pár falatot. Ha mindez nem segít, létezik nyelést segítő zselé is, de olykor arra is lehetőség van, hogy lecseréljük a készítményt. A probléma leginkább az étrendkiegészítőknél jön elő, ahol annyi mindent szeretnének beletenni a készítménybe, hogy elég komplex legyen a hatása, hogy a segédanyagokkal együtt viszonylag nagy tabletta, vagy kapszula lesz a készítmény. Ekkor kereshetünk hasonló összetételű vízben oldódó készítményt is.

Tetraciklin antibiotikumok - A bakteriális fertőzések kezelésére használt antibiotikumok közül a tetraciklinek egyes betegeknél gyomorégést okozhatnak. Ezt érdemes jelezni az orvosunknak, hogy legközelebbi alkalommal más típusú antibiotikumot írjon fel, amennyiben szükséges.

Egyes vérnyomáscsökkentők - Bizonyos vérnyomáscsökkentő készítmények gyomorégést válthatnak ki. Ennek oka, hogy a készítmények hatására ellazul a nyelőcső alsó záróizma is, ez pedig lehetővé teszi, hogy a gyomorsav visszaszivárogjon a torokba, illetve a szájüregbe, és refluxos panaszokat okozzon. Ilyenek azok a készítmények, melyek az erek ellazításával csökkentik a vérnyomást, vagy segítik a szív munkáját. Ide tartoznak:

a glicerin-trinitrátot tartalmazó ("értágító") készítmények, melyek retard tabletta, tapasz, gyors szükség esetében spray formájában is alkalmazhatóak;

az erek simaizomzatát ellazító ún. kalciumcsatorna-blokkoló készítmények.

Káliumtartalmú gyógyszerek - Egyes készítmények irritálhatják a nyelőcső nyálkahártyáját, és gyomorégést okozhatnak. Érdemes a retard készítmények közül a retard kapszulában pelleteket (apró színes golyók) tartalmazó készítményt alkalmazni.

Asztmagyógyszerek - Az asztma és a reflux sokszor együtt jár. Az asztma kezelésére szolgáló gyógyszerek gyulladáscsökkentő hatásuk mellett ellazítják az alsó légutak simaizmait, ezáltal oldják a hörgők görcsét. Sok esetben ugyanakkor a nyelőcső záróizmát is ellazítják, ezáltal fokozódik a savas gyomortartalom visszaáramlása a nyelőcsőbe, vagyis felerősödnek a reflux tünetei. Az asztmások körében kétszer magasabb a reflux kialakulásának kockázata. A theophyllint szájon át (ma már ritkábban kúp formájában is) használják az asztma kezelésére, a gyomorszáj tónuscsökkenése miatt a fennálló reflux tünetek felerősödhetnek. A refluxbetegség nehezíti az asztma kezelését, az asztmára alkalmazott gyógyszerek egy része pedig fokozhatja a reflux tüneteit. A két betegség fennállása rontja mindkét betegség tüneteit.

Néhány gyakorlati tanács refluxosoknak

A gyógyszereket mindig bő vízzel vegyük be, és egyenesen ülve. Utána fél óráig nem ajánlott lefeküdni, ezzel meggátolva a savas visszaáramlást! Többször, és gyakran visszatérő torokfájásnál, száraz köhögésnél, nyelési nehezítettségnél érdemes negatív leletek esetén gasztroenterológust is felkeresni.

Önmagában a reflux nem egy életet veszélyeztető betegség, viszont hosszútávú (krónikus) fennállása komoly egészségügyi problémákhoz vezethet, úgymint nyelőcsőgyulladás, Barrett-nyelőcső, nyelőcsőrák vagy szűkületek kialakulása a nyelőcsőben.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész