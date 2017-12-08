A refluxot a fogak is megsínylik

Sokszor előfordul, hogy a még diagnosztizálatlan refluxbetegségre a fogorvosok figyelnek fel. A reflux ugyanis többet jelent annál, minthogy a gyomorsav visszafolyik a nyelőcsőbe, és károsítja annak nyálkahártyáját. A gyomorsav eljuthat egészen a szájüregig is, ahol megtámadja a fogzománcot, még abban az esetben is, ha az érintettnek nincsenek olyan típusos panaszai, amelyek a betegségre utalnának.

A fogzománcban a gyomorsav hatására keletkezett jellegzetes elváltozások láttán a fogorvosokban felmerülhet a betegség gyanúja, ám a refluxra jellemző panaszok nélkül nehezen állapítható meg a diagnózis. Korábban kételkedtek abban, hogy a refluxbetegség komoly hatással lehet a fogzománcra, mára azonban több tudományos vizsgálat igazolja ezt a tényt, sőt feltehetően a krónikus refluxbetegséggel összefüggő fogzománcot ért károsodások akár a fogak elvesztéséhez is vezethetnek.

Hirdetés

Reflux: a pH csökkenésétől a fogszuvasodásig

A gyomorsav elsősorban a nagy őrlőfogak rágófelszíneit és a felső metszőfogak belső oldalait károsítja, erodálja, ezzel szemben alig van hatással az alsó fogsorban elhelyezkedő metszőfogakra.

Normál körülmények között a szájüreg pH-értéke 7-es, azaz semleges. A reflux következtében visszaáramló gyomorsav hatására azonban a pH-érték lecsökken, azaz savas lesz. Ha ez az állapot tartósan fennáll, a savas közeg hatására fogínygyulladás alakulhat ki. Legrosszabb esetben a savak megtámadják a fogzománcot, és kioldják belőle az ásványi anyagokat, így a fogak kevésbé lesznek ellenállóak a mechanikai hatásokkal szemben. 5,5-ös pH értéknél, illetve az alatt a folyamat rendkívüli mértékben felgyorsul. A gyomorsav pH-értéke 2-es.

Alátámasztásul: az Alabamai Egyetemen folytatott kutatások szerint az erősen károsodott fogzománccal rendelkező páciensek 83%-a gyomorsavproblémákkal küzd.

Azoknál a refluxbetegségben szenvedő pácienseknél, akiknél a betegség jellegzetes tünetei jelen vannak, így például gyakran tapasztalnak gyomorégést, illetve azoknál, akik gyakori hányással járó betegségekben szenvednek (pl. anorexia, bulimia, alkoholizmus, különféle gyomorbetegségek), még súlyosabb fogászati következményekkel kell számolni.

A gyomorsav hatására erodálódott fogak sokkal fogékonyabbak a fogszuvasodásra, mivel kevésvé állnak ellen a szájüregi baktériumok károsító tevékenységének.

A fogzománc visszafordíthatatlanul károsodik, de mit tehet ellene?

A tartós savas szájüregi pH hosszú távú következménye a fogak eróziója, azaz a fogzománc kopása. Ha valaki nem lép fel időben a folymat ellen és még savas, cukros ételeket, italokat is fogyaszt, annak fogszuvasodás és ínygyulladás és végső soron a fogak meglazulása vagy akár elvesztése is lehet a következménye. A legrosszabb, hogy a folyamat visszafordíthatatlan, a fogzománcot nem lehet újra felépíteni. A további károsodásoktól a fogak fogkoronával védhetők. A legjobb viszont idejében elejét venni a negatív folyamatnak, ebben a refluxbetegség megfelelő orvosi kezelése mellett az alábbiak segíthetnek:

A refluxbetegségben szenvedő és egyéb savproblémákkal küzdő pácienseknek különösen nagy hangsúlyt kell fektetniük a rendszeres és megfelelő fogápolásra, melynek része:

A rendszeres fogmosás fluoridtartalmú fogkrémmel, és savmegkötő öblögetők használata.

Hetente egyszer fluorid-gél alkalmazása.

Tilos fehérítő hatású fogkrémet használni, ezek ugyanis árthatnak a fogzománcnak.

Kerülendők a savas ételek, így például a gyümölcslevek, a kóla, a szénsavas és alkoholos italok, bizonyos gyümölcsök fogyasztása és a C-vitamin-rágótabletták. Ha mégis ilyen ételeket fogyaszt, utána ne mosson azonnal fogat, mivel a sav és a mechanikai hatás együttesen igen ártalmas lehet a fogzománcra nézve!

Gyakran öblögessen vízzel!

Elsősorban olyan élelmiszereket fogyasszon, amelyek semlegessé teszik a pH-t, igyon magas kalciumtartalmú italokat, például tejet! Célszerű a savas ételeket semlegesítő ételekkel és italokkal együtt fogyasztani, például a gyümölcsöt tejjel.

Rendszeresen gargalizáljon langyos kamillateával, hogy a fogínygyulladást megelőzze!

Sok esetben a reflux velejárója lehet a kellemetlen lehelet is. Ezt megelőzheti rendszeres fogmosással, fogselyem és speciális nyelvtisztító fogkefe mindennapos használatával.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; sodbrennen-welt.de, lifeline.de

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos