Reflux és torokfájás

Sokan tapasztalnak alkalmanként refluxot, mikor a gyomor savas tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe, ami gyomorégést és torokfájást is okozhat. A savas reflux lehet krónikus is, mely kezeletlen esetben nemcsak fájdalmas, de súlyosan károsíthatja a nyelőcsövet és a torkot is.

A nyelőcső alsó záróizmának a feladata, hogy megakadályozza a gyomor savtartalmának nyelőcsőbe való visszaáramlását. Előfordul azonban, hogy ez az izomgyűrű ellazul, vagy nem zár megfelelően, ami gyomorégéshez vezet. Azok, akik hetente több mint két alkalommal tapasztalnak refluxot, valószínűleg GERD-ben (gastrooesophageális refluxbetegség) szenvednek.

Kiváltó okok

Bizonyos tényezők, mint például az elhízás, dohányzás vagy a terhesség hozzájárulnak a savas reflux kialakulásához. A hiatus hernia – egy olyan állapot, melyben a gyomor felső része a mellüregbe nyomódik – szintén növeli a betegség kockázatát.

A torok irritációja

A gyakori savas reflux által okozott irritáció torokfájást okozhat, mely mindaddig fennállhat, míg a betegséget nem kezelik.

A reflux okozhat hangproblémákat is, illetve a torok hátsó részében egyéb fájdalmas tüneteket. Sokan fel sem ismerik, hogy ezeket a tüneteket reflux okozza, mely hátterében az úgynevezett néma reflux jelenség áll, ami nem okoz savas felböfögést. Ennek tünetei közé tartozik a torokfájás, rekedtség, állandó torokköszörülési inger, illetve gombócérzés a torokban. Súlyos esetben a hangszálak károsodása is előfordulhat.

Kockázat

A hosszú távú reflux úgynevezett Barrett-nyelőcsövet okozhat, mely a torok és a nyelőcső rákmegelőző állapota. A gyakori gyomorsav károsíthatja a nyelőcső nyálkahártyáját, illetve annak gyulladását okozhatja. Ennek következtében a nyelőcső hegesedhet, ami nyelési nehezítettséghez vezet. Egyéb tünetek közé tartozik a vérhányás, légszomj, köhögés és rekedtség.

Kezelés, megelőzés

Időben történő kezeléssel minimalizálható a torok, a nyelőcső és a gyomor sav általi károsodása. Amennyiben a vénymentes savlekötő készítmények nem enyhítik a tüneteket, forduljon orvoshoz erősebb gyógyszerért. A protonpumpa-gátlók nem csak a tüneteket enyhítik, de a nyelőcső nyálkahártyáját is gyógyítják.

Az étrendi változások szintén csökkentik a panaszokat. Kerülje a zsíros, fűszeres ételeket, a citrusféléket és paradicsomos ételeket, valamint a koffeint és alkoholt! Emellett már kismértékű testsúlyvesztés is sokat segíthet, illetve fontos a dohányzás mellőzése is!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; livestrong

Lektorálta: Dr. Veress Dóra, általános orvos