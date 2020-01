A szájban érzett keserű íz hosszas fennállás esetén, illetve ha váratlanul, étkezéstől függetlenül jelentkezik, számos betegség tünete lehet, ugyanakkor normális állapotokban (mint például a terhesség) vagy bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is jelentkezhet.

Terhesség, menopauza

Várandósság alatt a női nemi hormonoknak, főként az ösztrogénnek a hatását feltételezik a keserű, olykor fémes szájíz hátterében. Ez a tünet gyakran még a terhesség alatt megszűnik, de szülés után mindenképp. A menopauza során megváltozott nemi hormon szint is ugyanúgy okozhat keserű szájízt. Az alacsony ösztrogénszint az egyik feltételezett kiváltó faktora a szájégés szindrómának is.

Szájszárazság (xerostomia)

A nyáltermelés megváltozása, csökkenése hátterében számos ok állhat, mint például az idős kor, gyógyszerek, dohányzás, a nyálmirigyeket beidegző agyideg sérülése, vagy a Sjögren-szindróma nevű autoimmun betegség.

A csökkent nyáltermelésnek az ízérzékelés megváltozása mellett a nyelés és a beszéd nehezítettsége ugyancsak kellemetlen velejárója. Egyes esetekben rágógumizással és megfelelő mennyiségű vízfogyasztással fokozható a nyálelválasztás.

Reflux (gastro-oesophagealis reflux betegség, GERD)

Ha a nyelőcső záróizomzata nem megfelelően működik, a gyomortartalom és gyomorsav egy része visszakerülhet a nyelőcsőbe, sőt a szájba is. Emiatt a reflux betegségben szenvedők keserű szájízről panaszkodnak. A betegségnek számos más, ennél súlyosabb szövődménye is kialakulhat. A refluxbetegségben szenvedőknek javasolt kerülni a zsíros és túl fűszeres ételeket, minél kevesebb alkoholt fogyasztani és lemondani a dohányzásról is. Így némiképp csökkenthető a reflux, így a keserű szájíz fellépésének gyakorisága is.

Gyógyszerek

Ha az orvosság hatóanyagának, vagy egyéb összetevőjének keserű íze van, az sokáig megmaradhat a szájban. Egyes gyógyszerek felszívódás után kiválasztódhatnak a nyálban is, így okozva keserű szájízt.

Ilyen mellékhatással rendelkezik például a tetracyclin,a lítium, egyes angiotensin receptor blokkolók, cink, vagy réz tartalmú vitaminok, étrend-kiegészítők.

Fertőzések

A fertőzésre adott szisztémás válaszreakció során többek között olyan fehérje is termelődik, ami az ízlelőbimbókra is hat. Mégpedig csökkenti a keserű íz érzékelésének ingerküszöbét, így egyszerű megfázáskor is mindent keserűbbnek érez a beteg, mint általában.

Tumor terápia

A daganatos betegségek kezelése során alkalmazott sugárterápia és kemoterápia is irritálhatja, károsíthatja az ízlelőbimbókat, aminek ugyancsak keserű szájíz a velejárója.

Fogászati, szájüregi problémák, megbetegedések

A nem megfelelő szájhigiénia és az ez által kialakult fogszuvasság, ínygyulladás is állhat a keserű szájíz hátterében. A rendszeres fogmosással, szájvizes öblögetéssel ezen megbetegedések nagy része megelőzhető lenne. A szájüregi fertőzések (pl. szájpenész) is okozhatnak keserű szájízt.

Stressz, idegesség

A stresszreakció során a megváltozott érzékelés, idegingerlékenység és a szájszárazság állhatnak a keserű szájíz hátterében.

Idegrendszeri károsodás

Az ízlelőbimbókat ellátó agyideg, vagy az ízérzékelés agyi pályájának sérülése, elváltozása is okozhat keserű szájízt. A leggyakoribb neurológiai betegségek, melyekben megváltozik az ízérzékelés, a következők: demencia, epilepszia, sclerosis multiplex, agydaganatok

A keserű szájíz hátterében meghúzódó esetleges betegség felderítése fontos orvosi feladat. Fizikális és laboratóriumi vizsgálatokat, olykor képalkotó vizsgálatokat is szükségessé tesz és több szakterületet érint, mint például fogászat, endokrinológia, reumatológia stb.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos