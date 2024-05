Milyen probiotikumot vegyek be, melyik emésztőrendszeri tünetre melyik fajta jobb?

Mikor milyen probiotikus készítményt válasszunk? Mikor melyik az optimális? Melyik összetevőt milyen panasz esetén keressük? Cikkünkben ezekre a kérdésekre igyekszünk választ adni.

Szervezetünkben számos jótékony mikroorganizmus él, melyeknek fontos szerepe van a szervezet optimális működésének fenntartásában.

Ezek egyik legjelentősebb csoportja a bélflóra, mely jelentős szerepet tölt be a belek egészségének fenntartásában, a tápanyagok felszívódásában, egyes vitaminok szintézisében, a toxikus anyagok és kórokozók eltávolításában, és az immunrendszer működésében is.

A bélflóra egyensúlyát több dolog is megzavarhatja. Ilyen például az antibiotikumok szedése, egyes betegségek, a nem megfelelő táplálkozás, vagy szennyezett élelmiszerek fogyasztása. Ilyen esetekben emésztőrendszeri problémák, többek között hasmenés, puffadás, hányinger és egyéb, az emésztést érintő tünetek is kialakulhatnak.

A probiotikumok a bélflórában is megtalálható jótékony mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények, így segítséget nyújtanak a bélflóra egyensúlyának helyreállításában, és ezáltal a kialakult tünetek enyhítésében is.

A probiotikus készítmények leggyakoribb összetevői

Hazánkban jelenleg rengeteg probiotikus készítmény van forgalomban, a legtöbb étrend-kiegészítő formájában. Ez azért is fontos, mert az étrend-kiegészítők a forgalomba hozatal előtt nem esnek át olyan komoly és hosszadalmas kutatáson, mint a gyógyszerek, így kevesebb adat áll róluk rendelkezésünkre. Azt is fontos szem előtt tartani, hogy a hatásvizsgálat általában csak egy-egy baktériumtörzsre vonatkozik, a különböző törzsek kombinációjára vonatkozó vizsgálatok száma korlátozott, így nem tisztázott, hogy a kombinációk hatásosabbak-e, mint a monokomponensű készítmények.

A probiotikumokban leggyakrabban megtalálható jótékony baktériumfajok közé tartozik a Bifidobacterium longum, B. breve és a B. infantis, különböző Lactobacillus fajok (L. casei, L. reuterii, L. acidophilus, L. helveticus, L. rhamnosus stb.), a Bacillus clausii, a Streptococcus thermophilus, illetve előfordulnak jótékony élesztőgombákat tartalmazó készítmények is, melyek fő összetevője a Saccharomyces boulardii. Az alábbiakban a leggyakoribb probiotikumok összetevőinek főbb hatásait gyűjtöttük össze a teljesség igénye nélkül, hogy segítséget nyújtsunk az Ön tüneteihez leginkább illő készítmény kiválasztásában.

Saccharomyces boulardii

A S. boulardii egy a bélflórában is megtalálható élesztőgombafaj, mely ellenáll a gyomorsav, a testhőmérséklet és az emésztőenzimek hatásainak, ezáltal a bélflóra egyensúlyzavara esetén megfelelően pótolható.

Több kutatás szerint hatékonyan alkalmazható az antibiotikum-asszociált hasmenés (AAD) kezelésére gyermekeknél és felnőtteknél, és megfelelő dózisban alkalmazva segíthet gyermekeknél az AAD megelőzésében, illetve a hasmenés időtartamának csökkentésében is. Néhány vizsgálat arra utal, hogy rehidráló kezelés kiegészítéseként előnyös lehet gyermekek akut gastroenteritisének kezelésében is.

Egyes vizsgálatok arról számolnak be, hogy a S. boulardii csökkenti a visszaesés kockázatát visszatérő Clostridium difficile fertőzés esetén, így hatékony lehet a fertőzés másodlagos megelőzésében.

Emellett egy metaanalízis szerint a Helicobacter pylori fertőzés standard hármas kezelésének kiegészítése S. boulardiival jelentősen fokozta a kórokozó eradikációjának arányát, és enyhítette a kezelés emésztőrendszeri mellékhatásait.

A S. boulardii alkalmazása általánosságban biztonságos, és nincsenek mellékhatásai. Ugyanakkor immunszuprimált betegeknél a fungaemia kockázata miatt alkalmazása kerülendő.

Bacillus clausii

Az egyik legnépszerűbb probiotikum hatóanyaga rendkívül ellenálló a hőhatásokkal, gyomorsavval és antibiotikumokkal szemben. Hatékonyan csökkenti az antibiotikumok mellékhatásait, például a puffadást, hasmenést, utóbbi esetén pedig a székletek napi gyakoriságát és intenzitását, illetve a laza székletek számát, ezáltal a H. pylori elleni kezelés mellékhatásainak ellensúlyozására is alkalmas.

A B. clausii képes gátolni a kórokozók növekedését az emésztőrendszerben, ennek mechanizmusa azonban még nem teljesen tisztázott. Jól tolerálható, és biztonságosan alkalmazható gyermekek és felnőttek akut hasmenésének kezelésére, a kiváltó kórokozótól függetlenül.

Bifidobacterium fajok

Számos forgalomban lévő probiotikum tartalmaz Bifidobacterium fajokat, köztük a B. longum, B. breve és B. infantis különböző törzseit. Ezek főként gyulladáscsökkentő és immunmoduláló hatásúak. Ennek köszönhetően alkalmazásuk előnyös lehet különböző gyulladásos bélbetegségek (pl. colitis, colitis ulcerosa, Crohn-betegség), antibiotikum-asszociált hasmenés, coeliakia, illetve immunhiányos állapotok emésztőrendszeri tüneteinek enyhítésében is. Emellett van néhány egyedi tulajdonságuk is.

B. longum

A B. longum az egyik leggyakrabban előforduló tejsavtermelő baktérium gyerekeknél és felnőtteknél. Bélmozgásokat normalizáló hatása a székrekedés és az antibiotikum-asszociált hasmenés kezelésében is jól kihasználható.

B. infantis

A B. infantis szintén gyulladáscsökkentő hatású, és csökkenti a bélfal áteresztőképességét. Emellett az anyatej összetevőivel kolonizáló hatású, segíti a csecsemők optimális növekedését és vakcinákra adott válaszkészségét.

B. breve

A B. breve nagy mennyiségben van jelen az anyatejben, és bár az életkor előrehaladtával mennyisége csökken a szervezetben, képes a gastrointestinalis rendszer kolonizációjára koraszülött kortól egészen felnőttkorig. Egyes kutatások szerint várandós anyáknak adva csökkenti egyes allergiák (pl. asztma, atópiás dermatitis, tehéntej-allergia) megjelenését a gyermekeiknél.

Streptococcus thermophilus

A Streptococcus fajokat általában kórokozó baktériumokként ismerjük, azonban számos genetikai kutatás bizonyította, hogy a S. thermophilus alkalmazása mind gyógyászati, mind élelmiszeripari szempontból biztonságos. Tejsavtermelő baktérium, ezáltal segítségül szolgálhat a laktózérzékenység tüneteinek enyhítésében, és pozitív hatással van gyermekek akut hasmenésének, illetve különböző gyulladással járó bélbetegségek tüneteinek enyhítésében (koraszülötteknél előforduló nekrotizáló enterocolitis esetében is).

Lactobacillus fajok

A különböző Lactobacillus fajok törzsei probiotikumok gyakori összetevői.

Limosilactobacillus reuterii

A Limosilactobacillus reuterii a születés után az elsők közt telepedik meg a bélrendszerben. Jótékony hatással van a száj és a bélrendszer mikroflórájára, gátolja a kórokozók megtelepedését. Számos klinikai vizsgálat igazolta, hogy alkalmazása előnyös akut, antibiotikum-asszociált vagy rotavírus által okozott hasmenés kezelésében is.

Lactobacillus acidophilus

A Lactobacillus acidophilus az élelmiszerekben leggyakrabban előforduló jótékony baktériumok egyike. Ellenálló a savakkal és az epével szemben, és ha a mennyisége eléri a küszöbértéket, számos jótékony hatással rendelkezik, pl. a bélrendszer pH-jának módosítása révén a bélflóra egyensúlyának szabályozásában, és az immunrendszer működésének serkentésében is részt vesz.

Klinikai vizsgálatok szerint késleltetheti az öregedést, előnyös lehet a vastagbél és a máj rákos megbetegedéseinek megelőzésében, illetve koleszterincsökkentő hatásokkal is rendelkezhet.

Laktáztermelésének köszönhetően hatékony segítség a laktózintolerancia tüneteinek enyhítésében.

Lacticaseibacillus casei (korábbi nevén Lactobacillus casei)

A Lacticaseibacillus casei hatékony segítség fertőzéses, utazási és antibiotikum-asszociált hasmenés kezelése esetén, emellett egyéb emésztési problémák, pl. kólika, székrekedés, Crohn-betegség, IBS, laktózintolerancia, ulceratív colitis vagy Helicobacter pylori fertőzés tüneteinek enyhítésében is.Egyes kutatások szerint előnyös lehet többek között az acne, kiütések, a bőr allergiás tüneteinek enyhítésében, illetve húgyúti- és hüvelyfertőzések kezelésére szánt probiotikumok összetevőjeként is. Újabb vizsgálatok a L. casei vérnyomácsökkentő és antihiperglikémiás hatásaira is fényt derítettek, és kedvezően befolyásolhatja a lipid profilt is, azonban ebben az irányban további kutatások szükségesek.

Egyéb probiotikus Lactobacillus fajok

A fent említett Lactobacillus fajok mellett a probiotikumokban gyakran előforduló fajok közé tartozik többek között a L. helveticus, L. paracasei, L. bulgaricus, L. plantarum és L. rhamnosus is.

Ha bizonytalan, kérje kezelőorvosa vagy gyógyszerésze tanácsát!

A probiotikumok palettája széles, és a dobozok vagy tájékoztatók gyakran csak a készítményben található mikroorganizmusok összcsíraszámát adják meg, így pontosabb adatok híján sokszor nehéz eldönteni, hogy melyik készítményt válasszuk. Ilyenkor lehet segítségünkre, ha tudjuk, hogy az adott összetevő milyen speciális hatásokkal rendelkezik. Amennyiben bizonytalan a választást illetően, kérje kezelőorvosa vagy gyógyszerésze ajánlását a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb javulás érdekében.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész



