Hányinger és hányás: milyen betegségekre utalhat?

A hányinger és hányás számos különféle betegség velejárója lehet. Az okok szerteágazóak, állhat a háttérben emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri, urológiai és még számos betegség. A következőkben áttekintjük, melyek a leggyakoribb okok.

A gyomor és a nyombél betegségei a hányás hátterében

Az egyik leggyakoribb ok a gyomornyálkahártya-gyulladás, más néven gastritis. Az akut gastritis leggyakoribb és legkézenfekvőbb oka a romlott étel fogyasztása, a gyomorrontás, vagy valamilyen kórokozó által előidézett gyomorfertőzés. Az esetek többségében ezek állnak a hányás hátterében.

További oka lehet a mértéketlen alkohol- és nikotinfogyasztás, esetleg gyógyszerek mellékhatásaként is előfordulhat, illetve erős stressz vagy sokkhatás is okozhatja. A gastritis akut és krónikus panaszokat is okozhat, a hányás mellett émelygést, hasfájást, étvágytalanságot és böfögést.

Hányingert és hányást okozhat gyomor- vagy nyombélfekély is. A gyomorfekély evés után jelentkező hasi fájdalommal jár, de néha étkezésektől függetlenül is felléphet. A nyombélfekély okozta fájdalom főként üres gyomor mellett okoz panaszokat késő este vagy éjszaka. A hányás mellett vérzés is jelentkezhet. Ha a fekély nagyon megnő, vagy begyullad, a gyomorszáj beszűkülhet. A fekély többnyire jóindulatú elváltozás, de rosszindulatúvá válhat.

A gastroparesis gyakran alakul ki diabéteszes betegeknél, a gyomorfalat beidegző ideg károsodik. A hányás és hányinger mellett további tünet a gyomortáji nyomás és a hasi teltségérzet. Hasonló tünetekkel járhat a szívelégtelenség is, ennek kizárására átfogó vizsgálatokra van szükség.

Bélbetegségek

Hányással járó betegség a hashártyagyulladás, a vakbélgyulladás, ezen betegségek vezető tünete azonban a hasfájás a has vagy az alhas területén, gyakran, de nem mindig jobb oldalon. Viszonylag tipikus az étvágytalanság is.

Ételintolerancia

Csecsemőknél és kisgyerekeknél szóba jöhet ételintolerancia is. Elsősorban laktózérzékenység. A hányás nem pusztán védelmi reflex, ez esetben akut komplikációnak tekinthető.

Vérhányás, véres hányás

Az epés hányás okai

Máj-, hasnyálmirigy- és epehólyag betegségek

A három hasi szerv betegségei gyakran járnak émelygéssel hányással, hasfájással. A tüneteket okozhatja epehólyag-gyulladás, epekő, hasnyálmirigy-gyulladás és májgyulladás (hepatitis). A korai stádiumban étvágytalanság, fáradtság, émelygés és a has jobb oldalán nyomó fájdalom jelentkezhet. A májcirrózis is émelygéssel és étvágytalansággal jár. A hasnyálmirigy-gyulladás esetén a hasfájás a felső-középső részen, a szegycsont alatti területen jelentkezik.

A nyelőcső betegségei

Refluxbetegségben a gyomorsav állandó visszaáramlása miatt a nyelőcső begyulladhat, ez a folyamatos ingerlés hányáshoz vezethet.

Nyelőcsőszűkületet okozhat nyelőcsődaganat. Ilyenkor ételdarabkák rekedhetnek meg a nyelőcsőben, akár néhány napra is, majd hányással távoznak a szervezetből.

Az achalázia egy olyan betegség, amelyben a nyelőcső alsó szakaszának izomzata nem tud elernyedni az étel lenyelése során. A nyelőcső perisztaltikája nem működik rendesen, az ételdarabok visszafelé haladnak, ez pedig hányingert kelt, görcsös fájdalommal járhat, és mellkasi nyomásérzés kísérheti. A szívet érintő betegségek kizárása érdekében EKG-ra, vérvételre is szükség van. A pontos diagnózis nyelőcsőtükrözéssel állítható fel.

Daganatos betegségek

A daganatos betegségek gyakran járnak hányingerrel, hányással. A tünetek mögött komplex testi és lelki folyamatok rejlenek, főleg a betegség késői stádiumában, nem csak a sugár- és kemoterápia jár ilyen mellékhatással.

Agyat érintő betegségek

Az agyi sérülések, az agyrázkódás járhat eszméletvesztéssel, emlékezetkieséssel, fejfájással, hányingerrel, hányással és látászavarokkal. Az agyi sérüléseket különböző neurológiás tünetek kísérhetik, így például szemizombénulás, aminek következtében a betegnél kettős látás alakul ki.

A magas vérnyomás kezeletlenül az agy akut vérellátási zavarát okozhatja. Ilyenkor erős fejfájás, nyugtalanság, hányás, látászavar, akár görcsök, látás- és eszméletvesztés is kialakulhat. A hirtelen vérnyomásesés az agy hiányos vérellátásához vezet, ami szédüléssel, fülzúgással, hányingerrel, hányással, izzadással járhat.

Migrén

A fejfájások egyik típusa, a migrén is járhat hányingerrel, akár hányással is.

Zöldhályogos roham

A glaukóma vagy zöldhályog a szem fájdalmával, émelygéssel, hányással, fejfájással, látászavarokkal jár. A zöldhályogos roham sürgős orvosi ellátást igényel!

A belső fül betegsége

A belső fülben található a halló és egyensúlyérzékelő szerv. A szerv betegsége szédüléssel, hányingerrel jár. A leggyakoribb betegség, amely az egyensúlyérző szervet érinti, a Meniére-betegség, mely szédüléssel, hányingerrel, gyakran egy- vagy kétoldali hallásvesztéssel jár. A betegség okai ma még nem teljesen tisztázottak.

A kinetózis szédüléssel, hányással, hányingerrel, keringési zavarokkal járó rendszeresen visszatérő betegség. Főleg gyerekeket érint. A szem észlelése és az egyensúlyérzékelő szerv között megbomlik az összhang. Utazások alkalmával jelentkezik. Tipikus példája tengeri betegség.

Mérgezések

Mérgezést okozhat alkohol, romlott étel, nehézfém (ólom, higany stb.) vagy gombaméreg. Bármilyen anyag okozta is a mérgezést, a kemoreceptorok vészjeleket küldenek az agynak. Ilyenkor a cél a mérgező anyag mihamarabbi eltávolítása a szervezetből, ez a hányás révén valósul meg.

Annak megakadályozása érdekében, hogy a mérgek a vérbe jussanak, szándékos hánytatásra lehet szükség, a méreganyagokat aktív szénnel kötik meg. De ha valaki savat, lúgot vagy bármilyen más vegyszert ivott vagy nyelt, TILOS a hánytatás, mert ezek az anyagok visszaöklendezve kimarhatják a nyelőcsövet.

Hormonok és anyagcserezavar

A mellékvese-alulműködés (Addison-kór) és a mellékpajzsmirigy túlműködése is járat émelygéssel, hányással. Cukorbetegségben, máj- illetve veseelégtelenségben, húgyvérűségben szenvedő pácienseknél is jelentkezhet.

Gyógyszerek mellékhatása

Nagyon sok gyógyszernek lehet émelygés a mellékhatása a kemoterápiában használt gyógyszerektől kezdve, egyes antibiotikumokon át a béta-blokkolókig. Kérjen tanácsot orvosától, sokszor van rá lehetőség, hogy más gyógyszerrel helyettesítse az Önnek panaszt okozó készítményeket!

Érzéstelenítés után főleg gyerekeknél szintén fordulhat elő hányinger, hányás, de a mai modern orvoslásban alkalmazott szerekre nem jellemző ez a mellékhatás.

Terhesség

Az émelygés a terhesség alatt teljesen természetes, amíg nem jár gyakori heves hányással, és egy falat ennivalóval vagy egy kis innivalóval enyhíthető. A nők két-harmadánál jelentkezik. A terhesség korai szakaszára jellemző a hányinger. Súlyosabb formáját kezelni kell, mert anélkül komoly veszélyekkel járhat, a babára akár életveszélyes is lehet.

Az állapotos nők nagy többsége terhesség alatt hányingert és hányást tapasztal. A terhesség során jelentkező tünet tipikusan nem okoz súlyos panaszokat. Ha azonban nem múlik el a hányinger és a hányás, a terhes nő valószínűleg a reggeli rosszullét egy sokkal súlyosabb típusától szenved.

Lelki okok

Az erős negatív érzelmek, a félelem, a szorongás, a stressz, a kimerültség, a sokk és a heves fájdalom ingerli a hányást irányító agyi központot.

Közel 500-ra tehető azoknak a kiváltó ingereknek a száma, amelyre a fóbiások hirtelen, heves félelemreakcióval reagálnak. A félelmet kiváltó ingerek egy része elkerülhető. Aki a repüléstől vagy a kígyótól fél, viszonylag egyszerűen távol tarthatja rettegése tárgyát. Vannak azonban olyan fóbiák, melyek állandóan veszélyhelyzetet jelentenek az ettől rettegő számára. Ilyen a hányástól való rettegés, az emetofóbia is.

