Antibiotikumok mellékhatásai

Az antibiotikumoknak köszönhetően számos fertőző betegség vált könnyen kezelhetővé az elmúlt évszázadban, azonban mint minden gyógyszernek, ezeknek is vannak mellékhatásaik, melyek néha kellemetlenségeket okoznak.

A baktérium ellenes szerek mellékhatásai között az emésztőrendszeri tünetek és az allergiás reakciók fordulnak elő a leggyakrabban. A kellemetlen hasi panaszok probiotikumok szedésével elkerülhetők.

Az antibiotikumok nem csak a betegséget keltő baktériumokat, de a bélrendszerben élő, jótékony hatású Lactobacillusokat, illetve a bélflóra más tagjait is elpusztítják. Ennek következtében az emésztőrendszer enyhén savas pH-ja emelkedik, és elkezdenek szaporodni a gombák és más, az adott antibiotikummal szemben érzéketlen, akár súlyosabb fertőzést okozó baktériumok (pl. Clostridium difficile). A bélflóra egyensúlyának felborulása és az azzal járó kellemetlen hasi panaszok, illetve az esetleges gombás felülfertőződés is probiotikumok szedésével elkerülhetők.

Tünetek, amelyek a bélflóra sérülését jelzik

A megváltozott normál bélflóra miatt különböző emésztőrendszeri problémák jelentkezhetnek.

Az alacsony baktériumszám első jele, hogy a lehelet kellemetlen szagúvá válik. Ennek oka, hogy a bélrendszeren áthaladó ennivaló nem emésztődik meg rendesen, rothadásnak indul, mely bűzös gázok képződésével jár.

A bélbaktériumok szabályozzák a széklet állagát és a székletürítések számát is. Ha a mikróbák száma csökken, akkor gyakoribb székletürítés, esetleg vizes-nyákos hasmenés jelentkezik. Gyakori panasz a hányinger, hányás, illetve a haspuffadás is. A baktériumflóra felborulása hosszabb távon gyulladásos bélbetegségekhez is vezethet.

Ezeket a panaszokat könnyen meg lehet szüntetni a normál bélflóra helyreállításával, amely a legegyszerűbben probiotikumok fogyasztásával történhet. Orvoshoz csak akkor kell fordulni, ha a székletürítések száma eléri a napi 6-8 alkalmat, vagy a székletben szokatlan jelenséget tapasztalunk (pl. véres széklet).

A probiotikumok fontossága

A kellemetlen hasi tünetek nem csak megszüntethetők, hanem meg is előzhetők, amennyiben az antibiotikum szedésével egyidőben – és az azt követő hetekben – probiotikumkúrát is alkalmazunk. A megfelelő hatás érdekében a probiotikumok alkalmazása során fontos betartani az adagolásra vonatkozó utasításokat, pl. hogy a probiotikum és az antibiotikum bevétele közt minimum 2 óra teljen el.

A szervezet normál baktériumflórájnak fenntartása nem csak belsőlegesen alkalmazott antibiotikumok szedésekor fontos, hanem a lokálisan alkalmazott készítmények esetében is. Bakteriális hüvelyfertőzések esetén például szintén fontos a normális hüvelyflóra helyreállítása, ez helyileg alkalmazott probiotikus készítményekkel megoldható.

Antibiotikumok és allergiás reakció

A bélrendszeri panaszok mellett gyakran jelennek meg kiütések is a testen, amely allergiás reakciónak tekinthető. Ezek általában bárhol kialakulhatnak, nem kötődnek egy konkrét testrészhez sem. Leggyakrabban piros vagy fehér, felszínből kiemelkedő, egymással összefolyó csalánkiütések jelentkeznek, de antibiotikum használatot követően megjelenhetnek gombostűfejnyi piros kiemelkedések is a bőrön.

A kiütések mellett gyakran előfordul, hogy csipkézett szélű, piros foltok jelennek meg, de ezek nem emelkednek ki a bőr felszínéből. Mindhárom bőrelváltozás nem sokkal a gyógyszer bevételét követően jelenik meg, majd néhány óra elteltével elmúlik, és valahol máshol bukkan fel újra.

Ritkán ugyan, de más típusú allergiás reakció is kialakulhat egyes antibiotikumok szedését követően, például láz vagy fényérzékenység. Súlyosabb allergiás reakció esetén előfordulhat fulladás, szapora szívverés, hasmenés, nyelési nehezítettség. Ha ilyen tüneteket tapasztal, azonnal hagyja abba a gyógyszer szedését és keresse fel kezelőorvosát!

Gyógyszer-kölcsönhatások Antibiotikumok szedése során nem szabad figyelmen kívül hagyni a más gyógyszerekkel való együttes alkalmazás miatt kialakuló kölcsönhatásokat sem. Az egyik legismertebb ilyen kölcsönhatás például, hogy egyes antibiotikumok csökkenthetik a fogamzásgátlók hatását.

Az antibiotikumrezisztencia

Habár nem nevezhető konkrétan mellékhatásnak, de az antibiotikumok esetében mindig fontos megjegyezni a rezisztencia kialakulásának jelenségét. Napjainkban a túlzott antibiotikumszedés miatt ugyanis egyre több kórokozó válik ellenállóvá az elérhető antibiotikumokkal szemben, így azok hatása csökken.

Ezért fontos, hogy antibiotikumot mindig csak az orvos által indokolt esetben, baktériumok által okozott fertőzés kezelésére használjunk, és csak az előírt kezelési időtartam idejéig, szigorúan az előírt adagban szedjük őket! Az antibiotikumok, mint minden gyógyszer, okozhatnak mellékhatásokat, de megfelelően, szabályszerűen alkalmazva hatékony készítmények, amelyek súlyos bakteriális fertőzések esetén akár életet is menthetnek.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész