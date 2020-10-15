Antibiotikumok mellékhatásai

Az antibiotikumoknak köszönhetően számos fertőző betegség vált könnyen kezelhetővé az elmúlt évszázadban, azonban mint minden gyógyszernek, ezeknek is lehetnek mellékhatásaik, melyek egyeseknél kellemetlenségeket okoznak.

A baktériumellenes gyógyszerek mellékhatásai között az emésztőrendszeri panaszok, gombás fertőzések és az allergiás reakciók fordulnak elő a leggyakrabban. A mellékhatások mellett figyelni kell az antibiotikumok kölcsönhatásaira is, bizonyos gyógyszerekkel együtt szedve is kialakulhatnak káros következmények.

A bélflóra károsodása és annak következményei

Az antibiotikumok nem csak a betegséget keltő baktériumokat, de a bélrendszerben élő, jótékony hatású baktériumokat (pl. Lactobacillusok) és gombákat (pl. Saccharomyces boulardii) is pusztítják, ennek következtében az emésztőrendszer mikrobiomja megváltozik. Ez a betegek egy részénél nem okoz panaszokat, de sokaknál járhat emésztési panaszokkal, elsősorban hasmenéssel, esetleg súlyosabb fertőzések kialakulásával is.

A megváltozott normál bélflóra miatt különböző emésztőrendszeri problémák jelentkezhetnek. A bélbaktériumok részt vesznek az emésztés folyamatában, a megváltozott bélmikrobiom megváltoztathatja a széklet állagát és a székletürítések számát is. Ha a mikróbák száma csökken, akkor gyakoribb székletürítés, esetleg vizes-nyákos hasmenés jelentkezik. Lehetséges panasz a hányinger, hányás, a haspuffadás, valamint a lehelet kellemetlen szagúvá válása is.

A bélmikrobiomot érintő hatások közé tartozik, hogy a különböző baktériumtörzsek és gombafajok eltérő mértékben érzékenyek az antibiotikumok hatására, ezért a kevésbé érzékeny fajok a megváltozott környezetben könnyen elszaporodhatnak és olykor akár súlyos fertőzést is okozhatnak. A Clostridium difficile fertőzés súlyos, nehezen kezelhető megbetegedést okoz, továbbá a bélflóra természetes részét képező Candida albicans túlszaporodása (candidiasis) is járhat emésztőszervi vagy a teljes szervezetet érintő (szisztémás) következményekkel. Ez a folyamatok összefüggésbe hozhatóak más bélbetegségek (pl. gyulladásos bélbetegségek), nagyon gyakori vagy tartós szedés esetén a vastagbélpolipok fokozott kockázatával is. A súlyos fertőzések kialakulása ritka mellékhatás, általában valamilyen legyengült immunrendszerrel járó állapotokban fordul elő.

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Nem minden antibiotikumnak azonosak a mellékhatásaik Egy tanulmány szerint jelentős különbségek vannak az egyes antibiotikumok bélmikrobiomra gyakorolt hatásában. A megfigyelések szerint a legerősebb hosszabb távú összefüggést mutató hatóanyagok/hatóanyagcsoportok: klindamicin, fluorokinolonok (ciprofloxacin, levofloxacin), flukloxacillin. Viszonylag kevés baktériumfaj változásával összefüggő hatóanyagok, illetve csoportok: penicillin V (fenoximetilpenicillin), széles spektrumú penicillinek, nitrofurantoin. (Forrás: Nature Medicine , 2026)

Gombás fertőzések

Az antibiotikumok nem csak a bélmikrobiom összetételére vannak hatással, hanem az emberi szervezet más nyálkahártyáinak mikrobiomját is befolyásolják. A mellékhatások elsősorban a szájüreget és a hüvelyt érinthetik, a Candida albicans gomba túlszaporodása okozhat a szájpenészt, illetve gombás hüvelyfertőzést. Főleg a hüvelygomba kialakulása gyakori, a fehér foltok megjelenésével és égő érzéssel járó szájpenész inkább legyengült immunrendszer mellett alakulhat ki.

Hogyan csökkenthető a mellékhatások kockázata?

A mikrobiom egyensúlyának felborulása (biszbiózis) és az azzal járó kellemetlen hasi panaszok, illetve az esetleges gombás fertőződés megelőzésében és kezelésében hatásosak lehetnek bizonyos probiotikumok. A probiotikus készítmények alkalmazásának célja a normál bélflóra vagy hüvelyflóra helyreállítása, ezáltal a káros fajok elszaporodásának csökkentése. Kialakult enyhébb panaszok kezelésére, illetve megelőzésre is léteznek alkalmazható készítmények. Ezek szedése javasolható az antibiotikumkúra megkezdésétől kezdődően, a gyógyszerszedés befejezése után egy-két hétig. A megfelelő hatás érdekében a probiotikumok alkalmazása során fontos betartani az adagolásra vonatkozó utasításokat, pl. hogy a probiotikum és az antibiotikum bevétele közt minimum 2 óra teljen el.

Tudni kell azonban, hogy a probiotikumok nem általános csodaszerek.

Nem minden probiotikus törzs rendelkezik igazolt hatással, így nem mindegy, milyen készítményt szedünk. Az antibiotikum okozta hasmenés esetén a Lactobacillus törzsek és a Saccharomyces boulardii rendelkeznek igazolt hatással.

Nem minden készítmény hatása egyforma, csak a probiotikus hatóanyagot kellően magas számban tartalmazó termékektől várható hatás. Ez a gyógyszerként engedélyezett probiotikumoknál garantált.

A probiotikumkúra eredményessége nem teljes, azaz nem minden beteg esetében járul hozzá a panaszok megszűnéséhez.

Probiotikus hatással nem csak étrend-kiegészítők és gyógyszerek rendelkeznek, hanem az élőflórát tartalmazó élelmiszerek fogyasztása is ajánlott, bár ezek hatása korlátozottabb, lassabb lehet.

Orvoshoz akkor kell fordulni, ha a hasmenés intenzív, erős hasi fájdalommal társul, vagy a székletben szokatlan jelenséget tapasztalunk (pl. véres széklet), továbbá ha egyéb nem emésztési panaszok (pl. láz) vagy a kiszáradás tünetei is jelentkeznek.

Bakteriális hüvelyfertőzések esetén szintén fontos a normális hüvelyflóra helyreállítása, ez helyileg alkalmazott probiotikus készítményekkel megoldható.

Lásd még Antibiotikum és probiotikum - A probiotikumok alkalmazásának előnyei, javallatai

Antibiotikumok és allergiás reakció

A bélrendszeri panaszok mellett felléphet allergiás reakció is, ami leggyakrabban bőrkitések formájában jelentkezik. Ezek általában bárhol kialakulhatnak, nem kötődnek egy konkrét testrészhez sem. Leggyakrabban piros vagy fehér, felszínből kiemelkedő, egymással összefolyó csalánkiütések jelentkeznek, de antibiotikum használatot követően megjelenhetnek gombostűfejnyi piros kiemelkedések is a bőrön. Előfordul, hogy csipkézett szélű, piros foltok jelennek meg, de ezek nem emelkednek ki a bőr felszínéből. Mindhárom bőrelváltozás rendszerint nem sokkal a gyógyszer bevételét követően jelenik meg, majd néhány óra elteltével elmúlik, és valahol máshol bukkan fel újra. Ritkán előfordulhatnak kései (napokkal később jelentkező) és súlyos (hólyagos) bőrreakciók, továbbá láz (ún. gyógyszerláz) is.

Súlyosabb allergiás reakció (anafilaxia) esetén előfordulhat nehézlégzés, szapora szívverés, nyelési nehezítettség, ájulásérzés. Ha ilyen tüneteket tapasztal, azonnal hagyja abba a gyógyszer szedését és hívjon mentőt (112), az anafilaxiás roham fulladáshoz, keringésleálláshoz is vezethet!

Enyhébb bőrreakciók esetén keresse fel a gyógyszert felíró orvost, aki valószínűleg más típusú készítményt fog felírni. Tudni kell azonban, hogy nem minden bőrpanasz gyógyszerallergia következménye, maga a betegség vagy más allergén is kiválthatja. Sokan tévesen gondolják magukról, hogy allergiásak a penicillinre.

Fényérzékenység és egyéb mellékhatások

Ritkán ugyan, de más típusú reakció is kialakulhat egyes antibiotikumok szedését követően. Bizonyos antibiotikumok (pl. tetraciklinek, fluorokinolonok) esetén kialakulhat fényérzékenység (fototoxicitás), amikor már enyhébb, rövidebb ideig tartó napfényexpozíció esetén is leéghet a bőr.

A további - hatóanyagspecifikus, tehát nem minden antibiotikumra jellemző - mellékhatások között ritkán előfordulhat ínszalaggyulladás vagy -szakadás, szívritmuszavarok, vesekárosodás stb. is. Mindig olvassa el a szedett antibiotikum betegtájékoztatóját!

Gyógyszerkölcsönhatások Antibiotikumok szedése során nem szabad figyelmen kívül hagyni a más gyógyszerekkel való együttes alkalmazás miatt kialakuló kölcsönhatásokat sem. Sok esetben a táplálkozás is hatással van egy gyógyszer hatásosságára.

A tetraciklin típusú antibiotikumok például komplexet képeznek a vassal és a kalciummal, kölcsönösen akadályozva egymás hasznosulását. Emiatt nem tanácsos a magas vas- vagy kalciumtartalmú ételek fogyasztása sem, illetve legalább két óra teljen el az ilyen gyógyszerek bevétele között. Az antibiotikumok befolyásolhatják a kumarin típusú véralvadásgátlók hatását, ilyenkor az INR ellenőrzése szükséges. A makrolidok a koleszterinszint-csökkentő sztatinok lebontását befolyásolja, orvosi javaslatra a koleszterincsökkentő szedésének felfüggesztése lehet indokolt. Ha az antibiotikumhasználat hasmenéssel jár, csökkenhet a fogamzásgátló tabletták hatása. Az alkoholfogyasztás ellenjavallt!

Az antibiotikumrezisztencia

Habár nem nevezhető mellékhatásnak, de az antibiotikumok esetében mindig fontos megjegyezni a rezisztencia kialakulásának jelenségét. Napjainkban a túlzott antibiotikumszedés miatt ugyanis egyre több kórokozó válik ellenállóvá az elérhető antibiotikumokkal szemben, így azok hatása csökken.

Ezért fontos, hogy antibiotikumot mindig csak az orvos által indokolt esetben, baktériumok által okozott fertőzés kezelésére használjunk, ugyanakkor az előírt kezelési időtartam idejéig, szigorúan az előírt adagban szedjük őket, ne hagyjuk abba a szedésüket idő előtt akkor sem, ha javulnak vagy megszűnnek a panaszaink!

Az antibiotikumok, mint minden gyógyszer, okozhatnak mellékhatásokat, de megfelelően, szabályszerűen alkalmazva hatékony készítmények, amelyek súlyos bakteriális fertőzések esetén akár életet is menthetnek.

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Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész