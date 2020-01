Hogyan használja a probiotikumot antibiotikumkezelés alatt?

Az antibiotikumoknak is vannak mellékhatásai, leggyakrabban emésztési problémát vagy másodlagos fertőzést (főként nőknél gombás fertőzést) okoznak. Probiotikumok alkalmazásával azonban enyhítheti ezeket a mellékhatásokat, és növelheti általános egészségét is.

Az antibiotikumok olyan baktériumok ellen harcolnak, melyek fertőzéseket, fájdalmas tüneteket és súlyos esetekben akár halált is okozhatnak. Ugyanakkor az antibiotikumoknak is vannak mellékhatásai. Mit tehet, hogy kivédje ezeket?

A legfontosabb szabályok és tudnivalók

1. Az antibiotikumot mindig az orvosi előírásnak megfelelően alkalmazza, és ne hagyja abba korábban annak szedését akkor se, ha sokkal jobban érzi magát! Az antibiotikumos terápia idő előtti abbahagyása során ugyanis a baktérium jellemzően a szervezetben marad, és sokkal erősebben támad, mint korábban.

2. Várjon két órát az antibiotikum alkalmazása után, és csak ekkor vegye be a probiotikumot, bármely formájú legyen is az. Erre azért van szükség, mert bár a probiotikumok segítenek a szervezet „jó” baktérium rendszerét helyreállítani, ha egyszerre alkalmazza az antibiotikummal, csökkentik annak hatékonyságát. Kivételt képeznek azok a készítmények, amelyeket kifejezetten úgy fejlesztettek ki, hogy antibiotikum mellett is szedhetőek legyenek. Ez utóbbi készítmények nem baktériumokat, hanem élesztőgombákat tartalmaznak, melyekre az antibiotikum ártalmatlan. Ezekről a készítményekről tájékozódjon orvosánál vagy gyógyszerésznél.

3. Egészítse ki étrendjét napi egy joghurttal. A joghurtok tele vannak élő kultúrákkal, ezáltal probiotikus készítmények, melyek segítenek az emésztőrendszer egészségét helyreállítani.

Az antibiotikumok a szervezetben található összes baktériumot – így a jótékony baktériumokat is – hajlamosak elpusztítani, a joghurtban található probiotikumok azonban segítenek ezeknek a visszaállításában, és enyhítik az antibiotikum okozta gyomorpanaszokat, hasmenést, hányingert. Arra kell figyelnie, hogy a joghurt cukormentes legyen és aktív kultúrát tartalmazzon, illetve mivel a joghurtban is élő baktériumok találhatóak, itt is fontos a fogyasztás megfelelő időzítése.

4. A probiotikumot minden nap alkalmazni kell az antibiotikum mellékhatásainak enyhítésére. Sok probiotikum kifejezetten speciális esetekre (pl. gombás fertőzés, hasmenés, irritábilis bél szindróma, ekcéma) ajánlott, ezért mindig kérje ki orvosa vagy gyógyszerésze véleményét arról, mely készítmény ajánlott az Ön esetében, illetve olvassa el figyelmesen a dobozon található leírást.

Probiotikus törzsek Bifidobacterium adolescentis, B. bifidum, B. longum, B. infantis

Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. delbruekii

Saccharomyces boulardii

5. Ellenőrizze, hogy a boltban a megfelelő hőmérsékleten tárolják a kiválasztott probiotikus élelmiszert! Az élő mikroorganizmusok lejárati ideje szobahőmérsékleten drámaian csökken! Válasszon olyan probiotikus készítményt, mely Lactobacillust tartalmaz!

Olvassa el a csomagoláson, mennyi mikroorganizmust tartalmaz az adott készítmény adagonként! Optimális esetben egy adag 10 billió mikroorganizmust tartalmaz! Otthon tárolja hűtőszekrényben a készítményt, hogy minél tovább megőrizhesse annak hatékonyságát!

6. Fontos, hogy hideg vagy szobahőmérsékletű itallal vagy étellel vegye be a készítményt, mivel a forró termékek megölhetik a mikroorganizmusokat!

A probiotikumkezelést már az antibiotikum szedésének első napján kezdje el, és folytassa azt az antibiotikum alkalmazásának abbahagyását követő két héten át, még akkor is, ha az antibiotikum okozta kellemetlen tünetek már megszűntek! A bélflóra helyreállítása időbe telik.

