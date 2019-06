A probiotikumok egészségügyi előnyei - Tények és kutatási eredmények

A probiotikumok olyan jótékony mikroorganizmusok, amelyek védőhatást biztosítanak bizonyos kórokozókkal szemben, és amelyek számos élelmiszerben is megtalálhatóak. A probiotikumokról úgy tartják, hogy a bélflóra kiegyensúlyozása által igen fontos szerepet játszanak a megfelelő bélműködés és emésztés fenntartásában.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint ezek az úgynevezett jó baktériumok „olyan élő mikroorganizmusok, melyek megfelelő mennyiségben egészségügyi előnyöket biztosítanak.”

A probiotikumok általában fermentált élelmiszerekben (pl. joghurt) található aktív, élő kultúraként fogyaszthatók. Emellett étrend-kiegészítőként is rendelkezésre állnak, kapszula, folyadék vagy rágótabletta formájában. A probiotikumoknak sok különböző törzse van, de a leggyakoribbak a Lactobacillus és a Bifidobaktérium.

Melyek a probiotikum egészségre gyakorolt jótékony hatásai? Milyen különböző probiotikumtörzseket ismerünk? Mik tartoznak a probiotikumokban gazdag élelmiszerek közé? Cikkünkben ezekre a kérdésekre adunk választ.

A probiotikumok egészségügyi előnyei

Jó néhány előnyös hatását bizonyították már a probiotikumoknak egyes tudományos kutatások, azonban sok tekintetben még további vizsgálatok szükségesek.

Hasmenés

A probiotikumok bizonyos törzsei bizonyítottan pozitív eredményeket mutattak a hasmenés és a gyomorhurut (gastroenteritis) kezelésében. A Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition című szaklapban megjelent jelentés szerint a probiotikumok hasznosak számos gasztrointesztinális rendellenesség megelőzésére és kezelésére - ilyen például a fertőzéses eredetű hasmenés, antibiotikum szedés okozta hasmenés és az utazók hasmenése is.

A Journal of Pediatrics című orvosi szaklapban megjelent tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy Lactobacillus fajok a fertőzéses hasmenésben szenvedő gyermekek kezelésének biztonságos és hatékony formáját jelenthetik. A kutatók megállapították, hogy „a Lactobacillus megelőzési céllal történő alkalmazása jelentősen csökkentette a nozokomiális (kórházi) hasmenés kockázatát a csecsemőknél, különösen a rotavírus okozta emésztőrendszeri problémákét.”

Ugyanakkor a walesi University of Swansea kutatói a The Lancet-ben arról írtak, hogy a probiotikus kiegészítők idősebbeknél nem csökkentik az antibiotikum okozta hasmenést.

Agyműködés

A UCLA kutatói azt tapasztalták, hogy az agyműködés az egészséges, probiotikumot tartalmazó joghurtot rendszeresen fogyasztó nők körében javult. A tanulmány vezetője, dr. Kirsten Tillisch nyilatkozata szerint: „Sokunknak van joghurt a hűtőszekrényében, melyet az íze, a kalcium tartalma vagy egyéb egészségügyi előnye miatt fogyasztunk. Kutatási eredményeink azt mutatják, hogy a joghurt bizonyos alkotóelemei ténylegesen megváltoztathatják, miként reagál az agyunk a környezetre. Ennek figyelembevételével a régi mondás, miszerint „az vagy, amit megeszel” mondás új értelmet nyer.”

Ezen túlmenően a probiotikumok a feltételezések szerint képesek megváltoztatni az agy neurokémiai folyamatait és kezelni a szorongással valamint depresszióval kapcsolatos rendellenességeket – állítja egy tanulmány, mely a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) című szaklapban jelent meg.

Koleszterinszint

Az Amerikai Szív Társaság tudományos ülésén elhangozott kutatási beszámoló szerint a Lactobacillus reuteri NCIMB 30242 készítmény képes a vér LDL (rossz) koleszterinszintjét csökkenteni.

Vérnyomás

Egyes tanulmányok szerint a LAB (tejsavbaktérium) törzsekkel fermentált tejtermékek segíthetnek a vérnyomás csökkentésében.

Irritábilis bél szindróma (IBS)

Egyre több bizonyíték van arra vonatkozólag, hogy a probiotikumok segíthetik az irritábilis bél szindróma kezelését. A Nutrition in Clinical Practice című szaklapban megjelent két áttekintő írás az IBS terápiás megközelítéseit vizsgálva megállapította, hogy a probiotikumok, különösen a Bifidobaktérium infantis 35.624 nagyon hatékony az IBS kezelésében.

Fertőzések

A Proceedings of the National Academy of Sciences (PNSA) című tekintélyes tudományos folyóiratban megjelent tanulmány megállapította, hogy a probiotikus baktériumok védenek a bakteriális emésztőszervi fertőzések ellen. A szóban forgó tanulmány első volt a maga nemében, mely bizonyította, hogy a Lactobacillus salivarius jelentős védelmet nyújt a listeriafertőzéssel szemben.

Pikkelysömör és krónikus fáradtság szindróma

Az írországi University College Cork kutatói megállapították, hogy a Bifidobacterium infantis 35624 a pikkelysömörben és a krónikus fáradtság szindrómában szenvedő betegek számára is hasznos lehet. A tanulmány azért is jelentős, mert megmutatja, hogy egyetlen probiotikum is hatással lehet a szisztémás immunrendszerre. A Bifidobacterium infantis 35624 az USA-ban például az emésztőrendszer erősítésére ajánlott készítmény.

Probiotikum tatalmú élelmiszerek

Az alábbi élelmiszerek természetes probiotikumokat tartalmaznak:

joghurt

kefír

érlelt sajtok

savanyú káposzta

miso

tempeh

egyes szója italok

Természetesen ma már számos egyéb élelmiszert (pl. gyümölcsleveket, müzliket, lisztet, csokoládékat stb.) dúsítanak probiotikumokkal, ezért érdemes mindig elolvasni a vásárolt élelmiszer címkéjét!

Ismert probiotikumtörzsek A probiotikum kultúrák természetesen fordulnak elő bizonyos fermentált élelmiszerekben. A különböző probiotikumtörzsek listája: Bacillus coagulans GBI-30, 6086

Bifidobacterium animalis subscp. lactis BB-12

Bifidobacterium longum subsp. infantis 35624

Lactobacillus acidophilus NCFM

Lactobacillus paracasei St11

Lactobacillus johnsonii La1

Lactobacillus plantarum 299v

Lactobacillus reuteri ATCC

Lactobacillus reuteri Protectis

Saccharomyces boulardii.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; medicalnewstoday.com

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus