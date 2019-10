Haspuffadás, bélgázok: mik lehetnek a kiváltó okok?

A hasi fájdalmat és a székrekedést követő harmadik leggyakoribb emésztőrendszeri panasz a haspuffadás, ezt követi a fokozott böfögés és a teltségérzés. Alapvetően emésztési zavarból fakadó problémáról van szó, melynek hátterében számos kiváltó tényező állhat, továbbá életmódtól, nemtől és kortól függetlenül bárkit érinthet.

A betegek jellemzően hasfeszülésről, bélgázosságról, hasi fájdalomról, gyomorkorgásról és feltűnő bélhangokról számolnak be.

Mi minden vezethet puffadáshoz?

A puffadásos tünetek kiváltó okait alapvetően három nagyobb csoportban foglaljuk össze: a legtöbb esetben az életmódbeli sajátosságok okozzák a panaszokat, ezt követik azok a betegségek, melyeknek velejárója a felfúvódás, ezen felül pedig vannak olyan egyéb tényezők, amelyek kiválthatják a kellemetlen panaszokat.

Életmódtényezők a haspuffadás hátterében

Fokozott levegőnyelés (aerofágia), melyet kiválthat stressz, viselkedészavar, kapkodó étkezés vagy gyakori rágógumi használat. Evés, ivás, beszéd közben természetes folyamat, hogy kis mennyiségű levegő jut a gyomorba. Ha étkezésünk kapkodó, ideges, rendszertelen, viselkedésünk feszült, a levegőnyelés kóros mértéket ölthet, puffadásos panaszokat, böfögést okozva.

Szén-dioxid-felszabadulás, amely leginkább szénsavas italok fogyasztása után, illetve a gyomornedv bélben történő semlegesítése során figyelhető meg. Általában a bélfalon át felszívódva a tüdőn keresztül távozik, azonban máj-, és szívelégtelenség esetén ez nehezített folyamattá válik, így gyakrabban vezethet felfúvódáshoz is.

Baktériumok általi gáztermelés a vastagbélben, amit emészthetetlen, illetve fel nem szívódó szénhidrátok fogyasztása (pl.: puffasztó hatású ételek) okoznak. A vékonybélben meg nem emésztett tápanyagok (pl. rostok, cellulóz, laktóz) a vastagbélbe jutva bakteriális lebontási folyamaton esnek át, mely gázképződéssel jár. Az így képződött bélgázok a végbélnyíláson át távoznak.

Sok esetben okoz puffadásos tüneteket az irritábilis bél szindróma (IBS) is, amelynek kiváltó okait ugyan még nem azonosították, ugyanakkor az esetek többségében a stresszes életmódnak tulajdonítják a tünetegyüttes kialakulásának okát. Az IBS jellemzője, hogy olyan hétköznapi dolgok is tüneteket (pl. görcsös hasi fájdalom, puffadás, szelesség, gyakori hasmenés, székrekedés) okozhatnak, amelyek másoknak nem jelentenek problémát. Például egy fokozott lelki megterheléssel járó időszak, bizonyos ételek elfogyasztása (csokoládé, tej, alkohol, egyes gyümölcsök és zöldségek) vagy gyógyszerek szedése.

Amikor egy betegség velejárója a puffadás

A felszívódási zavarok egyik közös jele lehet a haspuffadás, hiszen az emésztőrendszerbe olyan anyagok kerülnek, melyet a szervezet nem tud normál módon kezelni, így többek között emésztési problémákban nyilvánul meg a rendellenesség. A további tünetek az adott betegségtől függően változnak. Például a laktózintolerancia sajátossága, hogy a laktáz enzim hiánya miatt tej vagy egyéb tejtermék elfogyasztását követően hasmenés, teltségérzet, puffadás, hányinger és hasfájás jelentkezik. Ezek a tünetek jellemzően a tej alapú élelmiszerek elkerülésével megszüntethetőek.

Egy másik gyakori felszívódási probléma a lisztérzékenység, amely a puffadás mellett fájdalommal és nagy mennyiségű, laza, bűzös széklettel jár, emellett jellemzően más jellegű panaszokkal is társul, pl. bőrtünetekkel, pikkelysömörrel, foltokban jelentkező kopaszodással, illetve hölgyeknél a menstruáció elmaradásával, meddőséggel. A betegség kiváltója a búzában lévő glutén alkoholban oldódó komponense, a gliadin.

Hasnyálmirigy-elégtelenség miatti emésztési zavar esetén a szervezetben fellépő enzimhiány okozza a tüneteket, ami az ételek elfogyasztását követően fellépő hasi fájdalomban, puffadásban és kellemetlen teltségérzésben nyilvánul meg. Az emésztőenzimek hiánya miatt a szervezet nem tudja megfelelően feldolgozni az elfogyasztott ételeket, ezért jellegzetes tünetei mellett fontos figyelmeztető jel lehet még a sárgás, fényes és többnyire nagy mennyiségű, úgynevezett zsírszéklet.

Előfordulnak olyan egyéb szerveket, szervrendszereket érintő kórképek is, amiket szintén kísérhet haspuffadás. Ilyenkor sok esetben nehezebben derül fény a diagnózisra, hiszen mind a beteg, mind az orvos a gyakoribb, emésztőszervi okokat veszi először sorra a kivizsgálásnál. Például pajzsmirigybetegség, vesebetegség, nőgyógyászati elváltozások esetén is kísérőtünet lehet a haspuffadás, de cukorbetegek között is gyakori.

További okok, amik felfúvódást okozhatnak

Antibiotikumkezeléseket követően gyakran megfigyelhető mellékhatás a bélflóra sérülése, melynek következtében átmeneti emésztési zavarok léphetnek fel, ami hasmenéssel, hasfájással, gyakori puffadásos tünetekkel járhat. Ebben az esetben a bélflóra probiotikumok segítségével történő helyreállítása is ajánlható.

Gyógyszerek mellékhatásaként is jelentkezhet haspuffadás, például bizonyos vérnyomáscsökkentők, cukorbetegségre alkalmazott szerek és hasmenés elleni készítmények.

A haspuffadást emellett gyakran váltják ki a hormonális változások is, így például terhesség és menstruáció esetén is gyakori panasz. A haspuffadás hormonális okairól bővebben.

Melyek azon tünetek, amiknek megjelenése esetén az orvosi vizsgálat szükséges?

Hasi puffadás mellett véres széklet jelenik meg.

A hasi puffadás a székelési szokások megváltozását kíséri (hasmenés, esetleg időnkét székrekedés és hasmenés váltakozva).

A haspuffadás szemmel láthatóan aszimmetrikus has elődomborodást okoz.

Több napig nincs széklet és a szelek is nehezen távoznak.

A hasi puffadás mellett kifejezett hányinger is jelentkezik.

Amennyiben ezen okok nem tesznek indokolttá mielőbbi orvosi kivizsgálást, az esetek többségében (főleg 45 éves kor alatt) az életmódváltás eredményeként elmúlnak a gázok is. Amennyiben az életmódváltás és a táplálkozási szokások megváltozása ellenére sem múlik el a puffadás, vagy Ön már 45 évnél idősebb, gyakrabban fordulhat elő valamilyen betegség a nem múló puffadás hátterében. Ebben az esetben szintén indokolt a belgyógyászati kivizsgálás.

Haspuffadás terhesség alatt - Ez természetes? Dr. Plósz János, gasztroenterológus válasza: A terhességgel járó hormonális változások a bélmozgások csökkenését okozzák, illetve a záróizmok tónuscsökkenését, így gyakori a székrekedés, a puffadás, illetve a refluxbetegség jelentkezése ebben az időszakban. Ajánlott a gyakori kis étkezés és a bő folyadékfogyasztás.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőink: Dr. Plósz János, belgyógyász, gasztroenterológus,

Dr. Boros Miklós, sebész