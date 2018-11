A koraszülött gyerekekről

A koraszülött babák éretlenségükből adódóan a külvilághoz nehezebben alkalmazkodnak, amely aztán több betegség kialakulásának a veszélyével járhat. Figyelem! A megelőzésnek már a terhesség előtt el kell kezdődnie!

Koraszülöttek Világnapja November 17-én minden lilába borul. Épületeket világítanak ki ezzel a színnel, és lila ruhát vesznek fel azok, akiket megérint az idő előtt világra jött babák sorsa. Ezen a napon azt a hitet szeretnék erősíteni, hogy a koraszülöttekből is nagy valószínűséggel egészséges felnőttek lesznek.

Koraszülöttségről akkor beszélünk, ha a normális betöltött 40. terhességi hét helyett a baba hamarabb, a 37. terhességi hét előtt jön a világra születési korához viszonyítva normál testsúllyal.

A koraszülött babák éretlenségükből adódóan a külvilághoz nehezebben alkalmazkodnak a születés után, úgymond nehezebben adaptálódnak. Ez aztán több betegség kialakulásának a veszélyével jár, a kórházi benntartózkodásuk is hosszabb, és sajnos veszélyeztetettebbek a csecsemőkori elhalálozás szempontjából is.

Miért fordul elő koraszülés?

A koraszülésnek számos oka lehet:

a rossz szociális viszonyok között élő, túl fiatal vagy túl idős korban szülő nő (18 év alatt vagy 40 év felett),

az anyai aktív és passzív dohányzás,

alkoholfogyasztás,

droghasználat,

abortuszok az előzményekben,

az anya krónikus betegsége,

az anya fertőzéses megbetegedése, különösen, ha a nemi szerveket érinti,

a stressz,

pszichés problémák túlzott megléte,

méhfejlődési rendellenességek,

az anyaméh betegségei, például mióma (jóindulatú méhdaganat),

a méhszáj rendellenessége,

a méhlepény rosszul tapadása, hirtelen leválása,

ikerterhesség,

magzati betegség.

Jól látható, hogy számos ok vezethet koraszüléshez. Az is kitűnik, hogy ezek közül számos ok megelőzhető, ha gondosak és figyelmesek vagyunk.

Hogy is néznek ki a koraszülött babák?

Méretük általában kicsi (testhosszuk 50 cm alatt marad), de teltek, fejük kicsit nagy a testükhöz viszonyítva. Kutacsaik nagyok, tátongóak, koponyájuk puha. Fülkagylóik a fejhez lapulnak, általában puhák, a fülkagylók porcosodása még nem fejeződött be. Bőrük rózsaszín vagy vörös, magzatmáz és apró kis "magzati szőrök" borítják testüket.

A bőrük alatt a zsírszövet még nem vagy alig fejlődött ki, ezért bőrük vékony. A bőr alatti kötőszövet víztartalma nagyobb, így a bőrük fényes. A tenyereken, talpakon elhelyezkedő barázdák vagy nem alakultak ki, vagy fejletlenek. Körmeik nem érik el az ujjbegyek végét. Köldökük kissé lentebb helyezkedik el, mellbimbóik laposak. Izomzatuk általában kissé tónustalan, mint kis békák fekszenek az ágyban.

Fiúknál a herék még nincsenek a herezacskóban, kislányoknál pedig a szeméremajkak tátongóak.

Általában az ébrenlét és alvás ritmusa nem alakul ki náluk, az éhséget gyakran nem jelzik, éber állapotban sem túl aktívak. Ugyanakkor ingerlékenyek is lehetnek. Hangjuk inkább nyöszörgő. Az újszülöttkori reflexek még nem alakultak ki náluk, így a szopóreflex sem, ezért etetésük kezdetben nehézséget okoz.

Mire kell vigyázni az ő esetükben?

Ezeknek a babáknak a tüdejük gyakran fejletlen, így nem egyszer gépi lélegeztetést igényelnek. A légzés és keringés szabályozása is még éretlen, így ezek kezdetben állandó monitorizálást igényelnek. Hőszabályozásuk labilis, ezért inkubátorban, megfelelő hőmérsékletet kell nekik biztosítani.

Kezdetben - mivel a szopóreflex még nem alakult ki - az édesanya által lefejt tejet szondával vagy kanálkával adják nekik oda. Mivel azonban a gyomruk eleinte csak kis adag anyatejet bír el, a tápanyag többi szükséges részét infúzióban kell pótolni, majd óvatosan, napról napra lehet az anyatej mennyiségét növelni és az infúzió adagját csökkenteni, majd végleg elhagyni.

Közben - ahogy az újszülöttkori reflexek megjelennek - fokozatosan el lehet kezdeni a szoptatást. Ez nagy türelmet és odafigyelést igényel mind a kórházi személyzet, mind az édesanya részéről. Mivel ezeknek a babáknak az immunrendszere még fejletlen, fokozottan kell őket óvni minden fertőzéstől. Ezért nagyon fontos az édesanya gondos kézmosása, szükség esetén maszk és gumikesztyű használata. Ezeknél a babáknál az újszülöttkori sárgaság és vérszegénység is fokozottabban jelentkezik.

Minél kisebb a baba, annál jobban kell rá vigyázni, annál nagyobb a veszélye bizonyos betegségek kialakulásának: ilyen a tüdő éretlenségéből adódó hyalinmembrán betegség, az alacsony vércukorszint okozta zavar, az agykamrai vérzés, a fertőzések kialakulása. Sajnos, ha ezek a betegségek kialakulnak, akkor azoknak hosszú távú következményeik lehetnek.

Amit megtehet kisbabája védelmében

A koraszülés megelőzésének szempontjából számos dolgot tehetünk: a megelőzés már a terhesség előtt elkezdődik. Érdemes már ilyenkor felkeresni a szülész-nőgyógyász szakorvost, egy rákszűrést és általános vizsgálatot végeztetni, hogy minden rendben van-e.

Három hónappal a fogantatás előtt kezdjük el a vitaminok bevitelét, és ne felejtsük el a folsav szedését sem. Ha fogamzásgátló tablettát szedünk, akkor annak kiürülésére a szervezetből hagyjunk elegendő időt, legalább fél évet. Terhesség alatt egészségesen éljünk, ne dohányozzunk, ne fogyasszunk alkoholt, járjunk el rendszeresen terhesgondozásra.

Ha a szülési fájások idő előtt megindulnak, azonnal értesítsük orvosunkat, menjünk be a kórházba, mert a koraszülés infúziókkal, megfelelő gyógyszerek adásával késleltethető, és a baba szempontjából minden benntöltött nap sokat jelenthet.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Balogh Andrea, gyermekorvos