Mire jó a probiotikum? A probiotikumok egészségügyi előnyei

A probiotikumok olyan jótékony mikroorganizmusok, amelyek gátolhatják egyes kórokozók elszaporodását. A mikrobiom egyensúlyának támogatásával fontos szerepet játszanak a megfelelő bélműködés fenntartásában, számos emésztőrendszeri vagy nőgyógyászati panasz csökkentésében, immunológiai hatásai révén allergiás és fertőzéses betegségek előfordulásának vagy lefolyásának kedvező befolyásolásában.

Nem mindegy, milyen probiotikum

A probiotikumok általában fermentált élelmiszerekben (pl. joghurt) található aktív, élő kultúraként hosszabb távon is biztonságosan fogyaszthatók. Emellett étrend-kiegészítőként is rendelkezésre állnak, kapszula, folyadék vagy rágótabletta formájában, ezeknek kúraszerű fogyasztását javasolják. Elérhetőek gyógyszerként is, mivel a probiotikumok számos betegség és panasz megelőzésében, illetve kezelésében bizonyítottan előnyös hatással rendelkeznek. A különböző formák között jelentős eltérés található a jótékony baktériumok csíraszámában, a probiotikus törzsek számában (változatosságában).

A probiotikumok hatása mindig törzsspecifikus. A leggyakoribbak a Lactobacillus és a Bifidobaktérium, illetve ezek különböző törzsei, ezek normál körülmények között minden ember bélflórájában természetes módon is megtalálhatóak, általános regenerációs és megelőzési céllal alkalmazott probiotikus kúra esetén az ezeket tartalmazó készítmények szedése az emberek többsége számára javasolható.

Konkrét panasz kezelésében vagy a terápia támogatásában azonban a kedvező hatás adott probiotikus törzsektől várható, ha az egyik probiotikum hatásos egy betegség vagy tünetei ellen, nem biztos, hogy ugyanaz a hatás várható más probiotikumoktól.

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A probiotikumok egészségügyi előnyei

Jó néhány előnyös hatását bizonyították már a probiotikumoknak egyes tudományos kutatások, azonban sok tekintetben még további vizsgálatok szükségesek. Általában erős bizonyítékok állnak rendelkezésre a probiotikumok bélrendszeri megbetegedések kezelésében betöltött szerepéről, míg kevésbé egyértelműek az eredmények a távolabbi szervek működésére gyakorolt hatásokat illetően.

Bélrendszeri betegségek kezelésében

Akut hasmenés

A probiotikumok bizonyos törzsei bizonyítottan pozitív eredményeket mutattak a hasmenés kezelésében. A probiotikumok hasznosak számos hasmenéssel járó megelőzésére és kezelésére - ilyen például a fertőzéses eredetű hasmenés (gastroenteritis) és az antibiotikum szedés okozta hasmenés. Ajánlható a Saccharomyces boulardii probiotikus élesztőgomba, a Bacillus clausii, Bifidobacterium infantis és lactis, Lactobacillus acidophilus, bulgaricus és casei.

A Lactobacillus fajok a fertőzéses hasmenésben szenvedők kezelésének biztonságos és hatékony formáját jelenthetik gyermekeknél is, megelőzési céllal történő alkalmazásuk csökkentette a kórházi ellátást szükségessé tevő hasmenés kockázatát a csecsemőknél (különösen rotavírus fertőzés esetén). Ugyancsak hatásos gyermekek antibiotikumszedés miatt kialakuló hasmenésének kezelésére.

Vannak azonban olyan kutatások is, melyek szerint a probiotikus kiegészítők idősebbeknél nem csökkentik az antibiotikum okozta hasmenést, azaz hatásuk nem minden esetben érvényesül mindenkinél.

Lásd még Probiotikumok alkalmazása különféle hasmenések esetén

Irritábilis bél szindróma (IBS)

Egyre több bizonyíték van arra vonatkozólag, hogy a bélmikrobiom felborulása figyelhető meg a betegek jelentős részénél, a probiotikumok pedig segíthetik az irritábilis bél szindróma kezelését. A probiotikumok közül különösen a Bifidobaktérium infantis, a Bifidobaktérium bifidum, illetve a Lactobacillus plantarum hatékony az IBS kezelésében.

Lásd még Mely probiotikumok hatékonyak az irritális bél szindrómában?

Emésztőszervi fertőzések

A probiotikus baktériumok védenek a bakteriális emésztőszervi fertőzések ellen, melyek nem csak hasmenést, hanem gyakran hányingert, hányást, lázat is eredményeznek.A Helicobacter pylori fertőzés esetén kiegészítő kezelésként több Lactobacillus és Bifidobacterium faj is kedvező hatásúnak mutatkozott. A Lactobacillus salivarius egy vizsgálat szerint védelmet nyújthat a Listeria-fertőzéssel szemben.

Gyulladásos bélbetegségek

A gyulladásos bélbetegségekben (Crohn-betegség, colitis ulcerosa) a bélfal gyulladása és fekélyesedése összefüggésben áll a bélmikrobiom állapotával, kiegészítő kezelésként a bélflóra komplex támogatása hozzájárulhat a panaszok súlyosbodásának gátlásához és tartósabbá teheti a remisszió fennmaradását.

Lásd még Probiotikumok a gyulladásos bélbetegségek kezelésében

Egyéb emésztőszervi panaszok

A csecsemőkori kólika kezelésében a Lactobacillus reuteri mutatta a legjobb eredményeket. Hozhat eredményeket a probiotikumkúra a székrekedés, haspuffadás kezelésében is, továbbá egyes - nem kellően erős - vizsgálatok szerint az enyhe refluxos tünetekre is kipróbálhatóak.

Lásd még Melyik emésztőszervi tünetre melyik probiotikum a jobb?

Gombás fertőzések

Kedvezőek a probiotikumokkal folytatott vizsgálatok eredményei a Candida albicans okozta szájüregi-, hüvely- és bélfertőzések kiegészítő kezelésében. A normál mikrobiom egyensúlyának felborulása kedvez a gombafaj szaporodásának, míg a probiotikumok segítségével helyreállított mikrobiom segíti a gombaellenes kezelést.

Elsősorban a tejsavbaktériumok kedvező hatása kiemelendő: Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. rhamnosus, L. reuteri., emellett bélrendszeri és hüvelygomba ellen is hatékonynak tűnik a Bifidobacterium bifidum, sőt a Saccharomyces boulardii is, ami nem baktérium, hanem egy probiotikus gombafaj.

A lábgomba, körömgomba kezelésében az eddigi eredmények szerint nem eredményeznek gyorsabb gyógyulást a probiotikumok.

Lásd még A probiotikumok szerepe gombás fertőzések kezelésében | Hüvelyflórát támogató probiotikumok

Immunrendszer, allergia

A probiotikumok befolyásolják szervezetünk immunválaszát, gyermekeknél segítik az immunrendszer érését, felnőttkorban pedig a makrofágok, a limfociták és az IgA immunglobulinok termelődését.

Az immunrendszer kisgyermekkori érése összefügg az allergiás betegségek kialakulásával, így a normál flórával élő csecsemők körében ritkább az atópiás betegségek későbbi előfordulása (ekcéma, asztma, szénanátha). A hüvelyi úton született és anyatejes babáknál nincs szükség probiotikus készítményekre, de császárral született és tápszeres csecsemőknél a gyermekorvossal egyeztetve hasznos lehet a probiotikummal dúsított tápszer.

Felnőttkorban az immunrendszer aktivitásának probiotikumokkal történő támogatása a megfázásos megbetegedések esetén segíthet a megelőzésében, illetve a tünetek gyorsabb enyhítésében. Az allergiás tünetek enyhítésében az eredmények jóval korlátozottabbak.

Fontos, hogy a probiotikumok alkalmazása ellenjavallt mindenek előtt a gyenge immunrendszerrel élők számára, mint az immunhiányos állapotok, szisztémás gombás fertőzések, súlyos krónikus betegségek, vénás katéter. A probiotikumok élő baktériumok és gombák, így ezekben az esetekben alkalmazásuk kockázatokkal járhat.

Lásd még Immunerősítés probiotikumokkal

A probiotikumok további lehetséges egészségügyi előnyei

Számos más kórkép esetében vizsgálják a probiotikus baktérium- és gombafajok lehetséges előnyeit. Az alábbi területeken bár vannak ígéretes eredmények, a bizonyítékok egyelőre még nem elég erősek és rutinszerűen nem ajánlható az alkalmazásuk.

Agyműködés és pszichiátriai kórképek

A bél-agy tengelyen keresztük emésztőszerveink és központi idegrendszerünk ismert módon folyamatos kapcsolatban áll egymással, ezen az alapon feltételezik egyes kutatások, hogy a bélmikrobiom agyműködésünkre és hangulatunkra is hatással van. A UCLA kutatói azt tapasztalták, hogy az agyműködés javult a probiotikumot tartalmazó joghurtot rendszeresen fogyasztó nők körében. Ezen túlmenően a probiotikumok a feltételezések szerint képesek lehetnek megváltoztatni az agy neurokémiai folyamatait, így segíthetnek a krónikus fáradtsággal és szorongással kapcsolatos rendellenességek kezelésében.

Koleszterinszint, vérnyomás

Az Amerikai Szív Társaság tudományos ülésén elhangozott beszámoló szerint a Lactobacillus reuteri NCIMB 30242 készítmény képes a vér LDL koleszterinszintjét csökkenteni. Egyes tanulmányok szerint a tejsavbaktériumokat tartalmazó, fermentált tejtermékek segíthetnek a vérnyomás csökkentésében. Az eredmények nem bizonyítottak, további vizsgálatok szükségesek.

Pikkelysömör

Az írországi University College Cork kutatói szerint a Bifidobacterium infantis 35624 a pikkelysömörben szenvedő betegek számára is hasznos lehet.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus