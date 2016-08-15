Biztonságos a mindennapos probiotikum-fogyasztás?

A probiotikumok a legtöbb ember számára biztonságosan fogyaszthatóak, akár megelőzési céllal, akár egy-egy panasz kezelésének támogatására. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy jó-e, ha minden nap fogyasztunk probiotikumot, túladagolhatóak-e a probiotikus készítmények?

A legtöbb ember felnőtt- és gyermekkorban is nyugodtan beillesztheti étrendjébe a probiotikus élelmiszereket és készítményeket, korlátozás nélkül. Sokan fogyasztanak probiotikumokat nap mint nap, teljes biztonsággal. A probiotikumoknak nincsenek klasszikus túladagolási tünetei, rendszeres fogyasztás mellett sem.

Az adagolás kapcsán van azonban számos olyan kérdés, amiről jó, ha tud, mielőtt probiotikum alkalmazásába kezd!

Nem mindenkinek ajánlottak a probiotikumok

Fokozott óvatosság szükséges olyan esetekben, amikor az immunrendszer súlyosan legyengült állapotban van. A probiotikumok ugyanis élő mikroorganizmusok, amik sérült immunrendszer esetén bakteriális vagy gombafertőzést is okozhatnak. Ezek az esetek ritkák, de nem zárható ki az előfordulásuk. Ilyen, ellenjavallatot képező helyzetek az immunhiányos betegségek vagy az immunszuppresszív kezelés, centrális vénás kanül esetén, kritikus állapotú betegeknél, a koraszülöttek egy részénél.

Ezek a kockázatok azonban nem csak túlságosan gyakori, hosszú ideig tartó, vagy nagy dózisban szedett probiotikum esetén fordulnak elő, hanem immundeficiencia esetén már az egyébként ajánlott mennyiségben alkalmazva is.

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Törzsspecifikus javallatok

A probiotikum kifejezés különböző baktériumtörzseket, gombafajokat takar, melyekben az a közös, hogy képesek megtelepedni az emberi bélrendszerben és ott kedvező hatást kifejteni az egészségre. Nincs egységes szabály arra vonatkozóan, hogy a probiotikumból általában mi az ajánlott mennyiség, hanem az adott probiotikus törzs és az alkalmazás célja határozza meg, hogy mi az a mennyiség (mértékegysége a CFU), ami eléri a kívánt hatást. Kövesse az adott készítmény (étrend-kiegészítő vagy gyógyszer) tájékoztatójában szereplő ajánlásokat!

Enyhe mellékhatások előfordulhatnak

Egyéni érzékenység függvényében egyeseknél előfordulhatnak mellékhatások probiotikumok szedése során, ezek azonban nem mérgezéses jellegűek, enyhék, átmenetiek, inkább kellemetlenségnek számítanak, és nem tekinthetőek olyan jellegű túladagolási tünetnek, mint egyes gyógyszerek esetében. A mellékhatás nem feltétlenül a túlzott bevitel jele, ajánlott dózisban is előfordulhat, de a nagy dózisok átmenetileg fokozhatják a panaszokat. Ilyen lehet a puffadás, túlzott gázképződés, hasmenés, hasi diszkomfort, még ritkábban a hasi görcs vagy a székrekedés.

Felesleges a túlfogyasztás

A klinikailag tesztelt probiotikumok olyan mennyiségben tartalmazzák az adott mikroorganizmusokat, amelyek megfelelő alkalmazás esetén kedvező hatást érnek el a szervezetben. Nincs semmilyen bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a terápiás dózison felüli fogyasztás további előnnyel járna, azaz nem fog nagyobb eséllyel vagy hamarabb rendeződni a panasz, ha a javasolt mennyiség többszörösét fogyasztja el valaki. A bevitt baktériumtörzsek vagy gombák nagyobb mennyiség bevitele esetén sem telepednek meg tartósabban a bélrendszerben, hanem a széklettel távoznak.

Az utóbbi évek vizsgálatai szerint a megfelelően kiválasztott törzs fontosabb tényező a kívánt előnyös hatás elérésében, mint a mennyiség!

Rendszeres probiotikum-kúra - Az orvos válaszol Kérdés: Egészséges-e, ha havonta egyszer egy 7 napos probiotikum kúrát csinálok? Nagyon gyors emésztésem van ugyanis, ez pedig még inkább gyorsítja. Lehet-e a gyors emésztés egyik ellenszere a hetente egyszeri széntabletta? Válasz: A probiotikum fenti adagolás szerinti fogyasztása nem káros, általában így javaslom magam is. Speciális terápiás célra szedve ennél hosszabb időszak az ajánlott. Azonban ha a saját bélflóra rendezett, akkor felesleges az alkalmazása, úgysem kolonizálódnak a baktériumok, tulajdonképpen csak átmennek a bélrendszeren.

A gyorsult bélműködés elsősorban a rendezett, nyugodt, gyakori, kis étkezésekkel hozható rendbe. A széntabletta nem hasfogó, hanem a bélben lévő anyagokat köti meg. Ha olyan jut a bélbe, ami hasmenést okoz, akkor ennek megkötésével szünteti meg a hasmenést, más esetben nem hatásos. (Dr. Plósz János, gasztroenterológus)

Probiotikus élelmiszerek fogyasztása

Nemcsak készítményekben, hane számos élelmiszerben megtalálhatóak a probiotikumok. A leggyakoribb forrásai az élőkultúrás joghurtok, kefírek, sajtok, de megtalálható az erjesztett élelmiszerek széles skálájában (savanyú káposzta, kovászos uborka stb.).

Az élelmiszerrel bevitt mikroorganizmusok kapcsán még kevésbé kell korlátozni a fogyasztásunkat. Ennek az is az oka, hogy a táplálkozással bevitt mikroorganizmusok kisebb arányban jutnak át a gyomor savas közegén, mint az erre a célra kifejlesztett probiotikus készítmények.

A felsorolt élelmiszerek sokaknál okozhatnak panaszokat, ezek azonban nem a probiotikus összetevőknek tulajdoníthatóak. Tejtermékek fogyasztása mellett jelentkező emésztőszervi tünetek legtöbbször a laktóz intolerancia miatt fordulnak elő, de más eltérések is állhatnak a hátterében.

Lásd még A probiotikumok szedésének szabályai

(WEBBeteg - Cs. K. fordító, Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos)