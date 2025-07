Mit kell tudni a liszteriózisról?

A liszteriózis a Listeria monocytogenes baktériummal fertőzött élelmiszer fogyasztása után kialakuló megbetegedés. E kórokozó gyakran előfordul nem hőkezelt élelmiszerekben, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz.

Mennyire veszélyes a Listeria-fertőzés?

Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával fertőzött élelmiszer fogyasztása. Jó ellenállóképességű felnőttek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, nem betegszenek meg, vagy emelkedett baktériumszám esetén is enyhe fertőzéses panaszokat tapasztalhatnak.

Gyenge immunrendszer esetén (csecsemők, várandós nők, idős, főleg beteg emberek, valamint gyenge immunrendszerű emberek) nagyobb veszélye van a súlyos lefolyású megbetegedés kialakulásának, esetükben akár szepszist, agyhártyagyulladást és vetélést okozhat.

A Listeria-fertőzés veszélyét az jelenti, hogy a baktérium hűtőhőmérsékleten is szaporodóképes (sőt jobban kedveli, mint a meleg környezetet), illetve fagyasztást is túléli, ezért fertőzés kockázata a hűtőben tárolt friss hús, zöldség, tejtermék fogyasztása esetén is fennáll. A szennyezettségnek nincs szemmel látható jele, a fertőzött élelmiszert nem jelzi elszíneződés, kellemetlen szag.

Az enyhe lefolyású liszteriózis tünetei és kezelése

Az első tünetek már a fogyasztást követő napon felléphetnek, de akár egy hét is eltelhet, mire a panaszok jelentkeznek. A betegség súlyosabb változatánál a lappangási időszak a fogyasztást követő 70-90 napig is eltarthat.

A liszteriózist sokszor nehéz megkülönböztetni egyéb élelmiszer-eredetű fertőzésektől, jellegzetessége a sokszor hoszabb lappangási idő, és hogy az ételmérgezésekre jellemző hasmenés mellett más, influenzaszerű tünetek is jelentkezhetnek. A fertőzöttek többségénél általános gyomorrontásos tünetek jellemzőek:

hasmenés

hányinger, hányás

fejfájás

hőemelkedés vagy láz

A liszteriózis enyhe formája nem igényel kezelést, az egészséges immunrendszer 1-3 napon belül legyőzi a fertőzést.

A súlyos lefolyású liszteriózis tünetei és kezelése

A kialakult betegségnek gyenge immunrendszerű fertőzötteknél igen súlyos következményei lehetnek, a szövődményes esetek 20-30 százalékában megfelelő kezelés nélkül a liszteriózis akár halállal végződhet.

A liszteriózis a súlyosabb esetekben az alábbi tünetekkel járhat:

tartósan magas láz, hidegrázás

neurológiai tünetekkel (zavartság, merev nyak, szédülés, halláscsökkenés, görcsök)

influenzaszerű tünetek (izomfájdalom, fáradtság)

emésztőrendszeri panaszok (hasmenés, hányás)

újszülött fertőzése esetén étvágytalanság, lassú fejlődés, nyűgösség, hasmenés és láz

A fenti tünetek jelentkezésekor mielőbb forduljon orvoshoz!

Szövődményként:

vérmérgezés (szepszis),

agyhártyagyulladás alakulhat ki,

várandós nő fertőzése esetén vetélés, halvaszületés fordulhat elő,

újszülött fertőzése esetén súlyosabb esetekben tartós szervi (agy, vese, szív) károsodás, az értelmi fejlődés lassulása, bénulás, vakság alakulhat ki.

A súlyos lefolyású esetekben antibiotikum-kezelés szükséges, gyakran többféle gyógyszer kombinációjával.

Kik a veszélyeztetettek?

A Listeria-fertőzés szempontjából magas kockázatú csoportba tartozók az élelmiszer alacsonyabb szennyezettsége is okozhat megbetegedést.

Várandós nők (magzati veszélyeztetettség)

Újszülöttek

Idős, rossz általános egészségi állapotban lévő emberek

Legyengült immunrendszerű betegek: cukorbetegek, kemoterápiás kezelés alatt álló daganatos betegek, nagy dózisú kortikoszteroid-terápiában részesülők, szervátültetettek, AIDS-betegek

Alkoholisták, rendszeres drogfogyasztók

A tünetek észlelésekor a rizikócsoportokba tartozóknak azonnal orvoshoz kell fordulni, már enyhébb tünetek esetén is, a gyógyulás sikeressége érdekében fontos a korai felismerés.

A Listeria-fertőzés terjedése

A Listeria monocytogenes fertőzött állatokkal (elsősorban juh, kecske, ló, sertés, házi szárnyasok, rágcsálók) való közvetlen érintkezés útján, a baktériumot tartalmazó élelmiszerek fogyasztása esetén, valamint számos más tényező (pl. fertőzött takarmány, föld, széklet, egyéb szennyezett anyagok) útján fertőződhet. Állatok és emberek is tünetmentes hordozói lehetnek a baktériumnak. A leggyakrabban a szennyezett, túl sokáig tárolt és nem megfelelően hőkezelt ételek fogyasztása nyomán alakul ki megbetegedés.

A liszteriózis szempontjából kockázatos minden hűtést igénylő, 5 napon túl hűtőszekrényben tárolt élelmiszer, melyet fogyasztás előtt nem kell megsütni, megfőzni, átforrósítani. Különösen az alábbiak:

Fogyasztásra kész élelmiszerek.

Nyers, pasztörizálatlan tej és abból készült termékek.

Lágy sajtok (feta, brie, camembert stb.).

Nyer húst tartalmazó ételek, húskészítmények.

Nyers halak, füstölt lazac.

Nyers zöldségből készült saláták.

Fontos tudni, hogy a fagyasztás sem pusztítja el a Listeriát, csak a szaporodását gátolja. Mivel hidegebb környezetben is életképes, nem a nyári hónapokra jellemző fertőzés, hanem egész évben előfordulhat. A sózással, füstöléssel tartósított élelmiszerekben is túlélő- illetve szaporodóképes a baktérium, egyedül 70°C feletti hőmérsékleten pusztul el.

Mit tehet a liszteriózis megelőzése érdekében?

Az általános konyhai higiénés szabályok (kézmosás, alapos mosogatás) betartásán túl az alábbi módon előzhető meg a Listeria baktériumok elszaporodása:

Állati eredetű élelmiszert nyersen ne fogyasszon! A Listeria monocytogenes hő hatására elpusztul, ezért az ételeket alaposan süsse meg, főzze át, hogy a belsejük is forró legyen (érje el a 75°C-ot 4, de legalább 2 percen át).

Hűtést igénylő élelmiszereket legfeljebb 5 napig tároljon! A baktérium minden hűtést igénylő élelmiszerben elszaporodhat - megfelelő tárolás esetén is - hosszabb idejű (5 napon túli) tárolás során.

A hűtő hőmérséklete ne haladja meg a 4°C-ot! A Listeria baktérium jól tűri a hideget, a 4°C feletti hőmérséklet kedvez a gyorsabb szaporodásának.

A hűtőszekrény belsejét tartsa tisztán, rendszeresen mossa ki és fertőtlenítse! A Listeria a hűtő belsején és rácsain is képes elszaporodni, majd élelmiszerekkel érintkezve az emberi szervezetbe jutni.

A nyers húst, zöldséget, sajtokat mindig elkülönítve tárolja a hűtőben, ne érintkezzenek közvetlenül se a hűtőgéppel, se egymással!

Feldolgozás előtt mindig mossa meg alaposan a nyers élelmiszereket (a zöldségek, gyümölcsök mellett a nyers húst is). Ez sütés és főzés esetén is fontos, ugyanis a mosással megakadályozható a Listeria baktérium konyhapultra vagy konyhai eszközökre kerülése.

A fenti megelőzési tanácsokkal nem csupán a liszteriózis, hanem más ételmérgezések előfordulásának kockázata is csökkenthető.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus