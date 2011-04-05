Allergiás nátha és probiotikumok: segíthetnek, de nem váltják ki a kezelést

Az allergiás tünetek kezelésében a probiotikumok alkalmazásától nem várható jelentős hatás az eddigi kutatások szerint, de mivel általánosságban biztonsággal alkalmazható készítményekről van szó, kiegészítő terápiaként kipróbálhatóak.

A probiotikumok a szervezetben - elsősorban a bélrendszerben - természetesen előforduló, jótékony hatású mikroorganizmusok (baktériumok, gombák). A bélbaktériumok kényes egyensúlyának felborulása összefüggésben áll számos emésztési panasszal, de az eddigi elemzések alapján egyes fertőzéses és allergiás megbetegedésekkel is.

A bélmikrobiom egyensúlya ugyanis fontos az immunrendszer megfelelő működése szempontjából, a probiotikumok szükség esetén használhatóak a csecsemőkori immunrendszer érésének előmozdítására, vagy a fertőző megbetegedések időszakában is megelőzési céllal. Megfelelő bélmikrobiom esetén ritkább a gyermekkori ekcéma vagy asztma előfordulása, ezért feltételezték kutatók, hogy probiotikumok fogyasztásával esetleg kezelhetőek lehetnek későbbi életkorban is az allergiás nátha olyan tünetei, mint a tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés.

A probiotikumok allergiára gyakorolt hatásai a kutatások fényében

Az eddigi kutatások eredményei (egy 28 tanulmányt értékelő 2022-es metaanalízis szerint) ellentmondásosak, nem jelenthető ki az, hogy probiotikus élelmiszerek vagy készítmények fogyasztásával javulnának a klasszikus szénanáthás tünetek, ugyanakkor az sem bizonyított, hogy nincs összefüggés.

Ami a probiotikumok kedvező hatásai mellett szól:

A vizsgálatok többsége enyhe, de mérhető hatást mutatott ki a tünetek javulásában.

A probiotikumot szedő betegek jobban érzik magukat (alvás, közérzet) allergiaszezonban a placebót szedőkhöz képest akkor is, ha objektíve nem enyhültek a panaszaik.

A probiotikumok szedése kapcsán nem jellemzőek a komoly mellékhatások, így ha nincs orvosi ellenjavallat, kockázatmentesen kipróbálhatóak, ha végül nem is bizonyul kedvezőnek a hatása.

Ami miatt nem vált az allergia terápiájának részévé a probiotikum:

Az allergiás betegek egy része számolt be kedvező hatásokról. A statisztikai összefüggés tehát valószínűnek tűnik, de ez nem jelenti azt, hogy a betegek döntő többsége tapasztalt volna javulást.

A tünetek javulásáról beszámolók esetében is kisebb mértékű volt a kedvező változás, de a panaszok nem szűntek meg.

Az objektíven mérhető, az allergiás reakció erősségét mutató IgE szintjében nem jelentkezett szignifikáns változás.

Nem ismert a törzspecifikus hatás. A probiotikumoknak nincs egységesen kedvező hatása, az egyes probiotikus törzsek más-más élettani funkcióra gyakorolnak hatást. Az allergiás reakciókkal kapcsolatban születtek kedvező eredmények pl. a Lactobacillus casei Shirota kapcsán, de az eddigi vizsgálatoknak nem sikerült még bizonyítaniuk sem erről, sem más baktériumtörzsről a kedvező hatásokat.

Javasolható vagy sem a probiotikum?

A probiotikumok allergiás tünetekre gyakorolt hatását elemző kutatások nem adnak teljesen megbízható választ, a kérdés még további vizsgálatokat igényel. Úgy tűnik, hogy a betegek egy részénél jelentkezhetnek kedvező változások, emiatt - egyébként egészséges személyeknél - kipróbálhatóak ilyen céllal a probiotikumok.

Fontos azonban tudni, hogy a kedvező hatás nem garantált, az esetleges hatás pedig kisebb mértékű lesz, ezért semmiképp sem váltja ki az allergiás nátha kezelési módszereit, továbbra is az allergén kerülése, a mechanikai védekezés és a gyógyszeres kezelés, esetleg az allergénspecifikus immunterápia képezi a terápiájának alapját. Előfordulhat azonban, hogy a bélmikrobiom előnyösebb összetételének hatására a panaszok tovább enyhülnek, vagy legalábbis kevésbé lesznek zavaróak.

Fontos továbbá tudni, hogy a probiotikus törzsek bár a bélflóra természetes részét alkotják, bevitelüknek mégis vannak ellenjavallatai. Súlyos immunhiányos betegségekben és egyes bélbetegségekben orvosi konzultáció nélkül sose szedjünk probiotikumot, a bevitt mikroorganizmusok káros hatást is kifejthetnek. Súlyos betegséggel nem küzdő felnőtteknél is kúraszerű alkalmazás javasolt, általában 1-2 hónapos időtartamban a szezon előtt és alatt.

WEBBeteg - Cs.K., Forrás: The Efficacy and Safety of Probiotics for Allergic Rhinitis (Frontiers in Immunology)