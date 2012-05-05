Probiotikum a szorongásos panaszok és a stressz kezelésére?

Bizonyított, hogy a probiotikumok segítségével hatékonyan lehet megelőzni, illetve kezelni a hasmenést és más emésztési panaszokat, továbbá kedvező hatásúak az immunrendszer támogatásában is. Kutatások szerint ugyanakkor egyes probiotikus törzsek a bél-agy tengelyen keresztül előnyös hatásúak lehetnek a szorongással járó panaszok és a stressz következményeinek enyhítésében is.

A Lactobacillus casei strain Shirota (LcS) az egyik legtöbbet kutatott probiotikus baktériumtörzs, számos kedvező igazolt és még nem kellően alátámasztott hatással az emberi szervezetre. Ezek közé tartozik a bélműködés támogatása, az immunrendszerre kifejtett előnyös hatása, egyes vizsgálatok szerint a felső légúti vírusfertőzések megelőzésében is lehet szerepe, de vizsgálták hatását a stresszes időszakokban és szorongásban, krónikus fáradság szindrómában szenvedő betegeknél is.

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Kutatások a stresszhez és szorongáshoz kapcsolódó hatásokról

Egy placebo-kontrollált vizsgálat szerint stresszes időszakban a Lactobacillus casei strain Shirota baktériumot tartalmazó étrend-kiegészítőt szedőknél kisebb mértékű hasi panaszok jelentkeztek, kevésbé csökkent a bélflóra diverzitása, javult az alvásminőség és a stresszmarkernek tekinthető kortizolszint is kedvezőbben alakult.

Egy korábbi kutatásban krónikus fáradtság szindrómában szenvedőket vizsgáltak, akik 24 billió egységnyi Lactobacillus casei strain Shirota-t vagy placebót kaptak két hónapon át minden nap. A krónikus fáradtság szindróma egy olyan összetett betegség, mely érzelmi tünetei leginkább szorongásos jellegűek. A kutatók azt tapasztalták, hogy az LcS-t szedők körében jelentősen csökkentek a szorongásos tünetek.

Kutatások szólnak amellett is, hogy a probiotikum az érintettek egy részénél javíthatja az irritábilis bél szindrómával (IBS) járó panaszokat, az IBS pedig szoros összefüggést mutat a stresszel és szorongással.

Az eredmények értékelése

A kutatók szerint az LcS probiotikum alkalmazása valószínűleg nem képes a stressz vagy a szorongás kezelésére, hanem annak szervezetre gyakorolt hatásait mérsékelheti. Szedése mellett enyhébbek lehetnek a stresszre és a szorongásra adott testi (pszichoszomatikus) válaszok, mint az emésztési problémák vagy a pszichés eredetű alvászavarok, ezáltal kedvezően hathat a beteg közérzetére, csökkenhetnek a fáradtsággal kapcsolatos panaszok. Ezt a hatást a bélflóra kedvező változása a bél-agy tengelyen keresztül fejtheti ki a kutatók feltételezése szerint. További kutatásokra van még szükség ugyanakkor ahhoz, hogy tisztázzák a probiotikumok szerepét a szorongásos tünetek enyhítésében.

Fontos tudni, hogy a probiotikumok hatása törzssepecifikus, ezért a Lactobacillus casei strain Shirota kapcsán alátámasztott előnyök nem feltétlenül érvényesek más probiotikumokra, még a Lactobacillus casei más törzseire sem.

(WEBBeteg - Cs.K. fordító, lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos)