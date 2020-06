Az irritábilis bél szindróma és tünetei

Gluténintolerancia - A rokonok is érintettek lehetnek

Ha közeli vérrokonának gluténintoleranciája (cöliákia) van, érdemes ellenőriztetnie magát abban az esetben is, ha nem tapasztalja a tipikus tüneteket! Esélye van ugyanis annak, hogy Ön is érintett, és a betegségnek más egészségügyi következményei is lehetnek.