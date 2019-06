Derékfájás, hátfájás - Harcoljon a krónikus gerincfájdalom ellen

Vállsérültek, vállműtöttek gyógytornája - rögzítés levétele után

Válltáji sérülést követően - ha az orvos megengedi a vállízület mozgatását - lassan elkezdhetjük az óvatos bemozgatást. Legszerencsésebb, ha egy gyógytornászt személyesen is fel tudunk keresni, aki személyre szabottan tanítja be a gyakorlatokat. Ha erre nincs mód, akkor az alábbi egyszerű gyakorlatokkal is biztonságosan elkezdhetjük a tornázást.