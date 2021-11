A diffúz idiopátiás szkeletális hiperosztózis (DISH) a szalagok csontos megkeményedését jelenti azokon a területeken, ahol azok a gerinchez tapadnak.

A DISH Forestier-betegségként is ismeretes, és ez az állapot nem minden esetben okoz tüneteket vagy igényel kezelést. Ha mégis jelentkeznek tünetek, akkor a leggyakrabban előforduló tünet az enyhe vagy közepes erősségű fájdalom és merevség a hát felső részén. A DISH a nyakat és a hát alsó szakaszát is érintheti, és egyes esetekben a DISH egyéb területeken, például a vállakon, a könyökökön, a térdeken és a sarkokon is kialakulhat.

A DISH progresszív lefolyású lehet. Ha súlyosbodik, komoly szövődményeket okozhat.

Hirdetés Tünetek Elképzelhető, hogy a DISH jelenlétekor nem tapasztalhatóak jelek vagy tünetek. Azok esetében, akiknél jelentkeznek a betegség jelei és tünetei, a hát felső szakasza a leggyakrabban érintett. A jelek és tünetek a következők lehetnek: Merevség: A merevség reggelente lehet a leginkább érzékelhető.

A merevség reggelente lehet a leginkább érzékelhető. Fájdalom: Fájdalmat érezhetünk a hátunkban vagy egyéb érintett területeken, úgymint a vállunkban, a könyökünkben, a térdünkben vagy a sarkunkban.

Fájdalmat érezhetünk a hátunkban vagy egyéb érintett területeken, úgymint a vállunkban, a könyökünkben, a térdünkben vagy a sarkunkban. Csökkent mozgástartomány: Ez leginkább az oldalirányú nyújtáskor figyelhető meg.

Ez leginkább az oldalirányú nyújtáskor figyelhető meg. Nyelési nehézség vagy rekedt hang: Ezek akkor fordulhatnak elő, ha a DISH nyaki érintettségű.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Egyeztessünk időpontot az orvosunkkal, ha tartós jelleggel fájdalmat vagy merevséget tapasztalunk bármely ízületünkben vagy a hátunkban.

Okok

A DISH a szalagokban és ínakban felhalmozódó kalcium-sók, valamint a csontok megkeményedése és túlnövése következtében alakul ki. Az azonban, hogy ezek mögött milyen okok húzódnak meg, nem ismeretes.

Kockázati tényezők

Az orvosok számos tényezőt sejtenek a betegség kialakulásának fokozott kockázata mögött. A rizikófaktorok közé a következők sorolhatók:

Nem: A férfiaknál nagyobb a valószínűsége a DISH kialakulásának.

A férfiaknál nagyobb a valószínűsége a DISH kialakulásának. Idősebb életkor: A DISH leggyakrabban az idősebb felnőttek, különösen az 50 éves kornál idősebbek esetében fordul elő.

A DISH leggyakrabban az idősebb felnőttek, különösen az 50 éves kornál idősebbek esetében fordul elő. Cukorbetegség és egyéb betegségek: A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőknél nagyobb valószínűséggel alakulhat ki DISH, mint azok esetében, akik nem cukorbetegek. Egyéb olyan betegségek, amelyek megemelhetik a szervezet inzulinszintjét – ideértve a hiperinzulinémiát, a prediabéteszt (cukorbetegséget megelőző előállapotot), és az obezitást (elhízást) –, szintén fokozhatják a kockázatot.

A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőknél nagyobb valószínűséggel alakulhat ki DISH, mint azok esetében, akik nem cukorbetegek. Egyéb olyan betegségek, amelyek megemelhetik a szervezet inzulinszintjét – ideértve a hiperinzulinémiát, a prediabéteszt (cukorbetegséget megelőző előállapotot), és az obezitást (elhízást) –, szintén fokozhatják a kockázatot. Bizonyos gyógyszerek: A retinoidoknak nevezett gyógyszerkészítmények –például az izotretinoin – hosszú távú alkalmazása, amelyeket különféle bőrbetegségek, például az aknék kezelésére használnak, növelhetik a kockázatot.

Szövődmények

A DISH-ben szenvedő emberek esetében fennáll bizonyos szövődmények kialakulásának a kockázata, amik például a következők lehetnek:

Mozgáskorlátozottság: Az érintett ízület esetében jelentkező mozgástartomány-beszűkülés megnehezítheti az adott ízület használatát. Például a vállérintettségű DISH esetén nehezebbé válik a kar használata.

Az érintett ízület esetében jelentkező mozgástartomány-beszűkülés megnehezítheti az adott ízület használatát. Például a vállérintettségű DISH esetén nehezebbé válik a kar használata. Nyelési nehézségek: A nyakban előforduló csontkinövések nyomást fejthetnek ki a nyelőcsőre. A csontkinövések által okozott nyomás hatására rekedt hang vagy alvási apnoe is előfordulhat. (Az alvási apnoe egy olyan alvászavar, amelynek során az alvás közben több alkalommal kimarad a légzés, melyeket mikroébredések kísérnek, ennek következtében az idegrendszer is kimerül.) Ritkán a DISH eme szövődménye súlyossá válhat, és műtéti beavatkozásra lehet szükség a csontkinövés eltávolítása érdekében.

A nyakban előforduló csontkinövések nyomást fejthetnek ki a nyelőcsőre. A csontkinövések által okozott nyomás hatására rekedt hang vagy alvási apnoe is előfordulhat. (Az alvási apnoe egy olyan alvászavar, amelynek során az alvás közben több alkalommal kimarad a légzés, melyeket mikroébredések kísérnek, ennek következtében az idegrendszer is kimerül.) Ritkán a DISH eme szövődménye súlyossá válhat, és műtéti beavatkozásra lehet szükség a csontkinövés eltávolítása érdekében. Gerinctörés: A DISH növelheti a csonttörés kockázatát a gerincben, főként, ha a betegség közepesen súlyos vagy súlyos fokú. Még kisebb sérülések is töréseket okozhatnak. A törések helyreállításához műtéti beavatkozás válhat szükségessé.

Forrás: F. Zs., fordító; Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) (Mayo Clinic)

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta