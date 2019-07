A Bechterew-kór és tünetei

A Bechterew-kór (más néven spondylarthritis ankylopoetica (SPA)) a gerincet alkotó ízületeknek és a keresztcsonti ízületnek olyan gyulladásos megbetegedése, mely hónapok, évek alatt egyre súlyosabb tünetekhez, mozgáskorlátozottsághoz vezet. A gerinccsigolyák közötti ízületek és szalagok fokozatosan elmeszesednek, emiatt 10-15 évvel az első tünetek felléptét követően úgynevezett bambusznádgerinc, más néven botmerev gerinc alakul ki.

A betegség lefolyása során a tünetek, a fájdalom a keresztcsont környékéről felfelé halad, és egyre nagyobb gerincszakaszt érint. Előrehaladott esetben a teljes gerincoszlop összecsontosodik.

A Bechterew-kór az emberek körülbelül 0,2-0,4 százalékát érinti, a férfiaknál ötször gyakrabban fordul elő, elsősorban 20-45 éves kor körül (bár van korai és időskori formája is). A betegség egyes családokban gyakoribb, és genetikai hajlam is van a kórkép felléptére a HLA-B27 nevezetű antigén jelenléte. Egyes megfigyelések szerint a Bechterew-kór gyakran bélrendszeri- vagy húgyúti fertőzéseket követően kezdődik, de valójában nem ismertek azok az okok, tényezők, melyek elindítják a betegséget.

Bechterew kór - Mik a legfőbb tünetek, panaszok?

A Bechterew-kór nagyon alattomosan kezdődik, éveken keresztül jelentkeznek olyan nehezen megfogható, bizonytalanul értelmezhető tünetek, melyek miatt a betegséget, eleinte sok egyéb kórképpel könnyen össze lehet téveszteni. Emiatt rendszerint csupán évekkel az első tünetek megjelenése után kerül sor a pontos diagnózis felállítására, ez viszont késlelteti az egyetlen hatásos kezelési mód, a gyógytorna időben való elkezdését.

A fájdalom legtöbbször éjszaka vagy pihenéskor lép fel a keresztcsont tájékán (sacroileitis), mely időnként csökken, máskor erősödik, majd hetek, hónapok alatt állandósul. A fájdalom a combokba sugározhat. További panaszok és tünetek: a csípőízületben, a szeméremcsontban, vagy más nagy ízületben szintén gyulladás és fájdalom léphet fel, valamint szorulás jelentkezhet a mellkasban.

A gerinc háti és ágyéki szakaszának találkozásánál, szintén erős fájdalom alakulhat ki (spondylitis), és idővel a mellkas és a gerincoszlop mozgásai beszűkülnek. A beteg háta, dereka merev, egyre kevésbé tud lehajolni, a mellkas tágulása korlátozott, a hát görbültté válik. Ha már a gerinc teljes hossza összecsontosodott, akkor mindenféle mozgás - fordulás, fejfordítás, hajolás - kivitelezhetetlen lesz a beteg számára.

További általános tünetek: hőemelkedés, étvágytalanság, testsúlycsökkenés, fáradékonyság.

Természetesen a Bechterew-kór az egész szervezetet érinti, nem csupán a csontrendszert és az ízületeket. Emiatt a lehetséges tünetek skálája szélesedik. A betegek mintegy negyedében fellép valamilyen egyéb, nem a mozgásszerveket érintő tünet.

Ilyen például az iritis - szivárványhártya-gyulladás -, melynek a tünetei a fénykerülés és a könnyezés, továbbá az immunológiai eredetű vesegyulladás, a szívizomzat megbetegedése (cardiomyopathia), ingervezetési zavar, szívburokgyulladás, a felső tüdőlebenyek fibrózisa, aortabillentyű-elégtelenség. A vörösvértest-süllyedés is többnyire gyorsult.

A Bechterew-kór

Hogyan lehet diagnosztizálni a betegséget?

A keresztcsonti- és csigolyaelváltozások kimutatása a betegség első hónapjaiban, elsősorban CT- és MR-vizsgálattal lehetséges. Idővel az ízületek és gerincszalagok elmeszesedése, a gerinc bambusznádszerű elmerevedése már röntgenvizsgálattal is kimutathatóvá válik.

A fizikális vizsgálatok nagyon sokat segítenek a gerinc merevségi fokának megállapításában. Az orvos a beteg előrehajlásakor megméri a kéz ujjainak a földtől való távolságát, a mellkas körfogatát be- és kilégzéskor, valamint egyes gerinccsigolyák egymástól való távolságát álló és előrehajló helyzetben.

A Bechterew-kór terápiája és kezelése

A betegség lassan a gerincoszlop teljes elmerevedéséhez vezet, és a tudomány mai állása szerint nem gyógyítható. Azonban időben elkezdett gyógytornával, az otthon végzendő tartási- és légzési gyakorlatok elsajátításával, és rendszeres, következetes gyakorlásával nagymértékben lassítható a folyamat, a munkaképesség tovább fenntartható, a teljes rokkantság megelőzhető. A víz alatti tornagyakorlatok is jó eredményekkel kecsegtetnek.

A beteg sokat szenved a fájdalomtól bár ritkán az is előfordul, hogy fájdalom nélkül alakul ki a súlyos mozgáskorlátozottság, ezért fájdalomcsillapítók szedésére is gyakran szükség van, de lehetőleg csak az éjszakai pihenés lehetővé tételére, és nem folyamatosan! Ritkán korrekciós gerincműtét, csípőízületi protézis-beültetés is szóba jön. Ha a nagy fájdalmakkal, súlyos gyulladással járó periódusok elmúltak, ajánlható még az iszappakolás is.

Nőknél a folyamat általában enyhébb formában zajlik, és a gerincoszlop elmerevedése nem teljes.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Soltész Annamária, általános orvos