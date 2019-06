Hátfájás - Melyik úszásnem a jó választás?

Az úszás a legmegfelelőbb sportok egyike azok számára, akik hátfájástól szenvednek. Egyrészt erősíti a törzsizmokat, másrészt nem terheli meg nagyon a gerincoszlopot, így a hátfájás problémájától érintett páciensek fájdalom nélkül edzhetnek, azonban nem minden úszásnem megfelelő a számukra!

A hátfájás egyik leggyakoribb oka a törzsizmok gyengesége. Ha a csigolyákat támasztó hátizmok túl gyengék, hibás tartás, az izmok rendellenes feszülése alakul ki, ami krónikus fájdalomhoz vezet. Annak érdekében, hogy a problémát hosszú távon kordában lehessen tartani, nagyon fontos a hátizomzat erősítése, ami csakis megfelelően megválasztott edzéssel lehetséges. Erre a célra számos sportág alkalmas, ezek egyike az úszás.

Az úszás erősíti a törzset és a mély törzsizmokat, ennek megfelelően hatékony ellenszere a hátfájásnak, és eszköze a hátfájás megelőzésének. Az úszás további előnye, hogy mivel a testsúly nagy részét a víz tartja, túlsúllyal, ízületi problémákkal és akut fájdalmakkal küzdő betegek számára is alkalmas sportág. Továbbá erősíti a tüdőt és a szív- és érrendszert.

Ám nem minden úszásnem felel meg a hátfájással küzdő embereknek.

Mellúszás

Gyógyúszás és gyógytestnevelés A gyógyúszás során alkalmazhatók a normál úszásnemek egyes részelemei vagy egésze, meghatározott terheléssel, meghatározott távokon. Használjuk azokat a terápiás jellegű úszó mozdulatokat, amelyekkel az izomtónus-szabályozást, bizonyos izmok nyújtását, mások erősítését lehet elérni.

A legtöbb ember számára a mellúszás a legegyszerűbb úszásnem. Az uszodákban is a legtöbben ezt az úszásnemet választják. A mellúszás előnye, hogy technikai alapjai könnyen elsajátíthatóak, és úszás közben könnyedén beoszthatjuk energiánkat, hosszú távon is úszhatunk így anélkül, hogy nagyon megerőltetnénk magunkat. Ha azonban Önnek fáj a háta, a mellúszás nem a megfelelő választás!

Mivel sokan nem szeretnék, hogy vizes legyen a hajuk, vagy azért, hogy jól lássanak, mellúszás közben kiemelik a fejüket és a nyakukat a vízből. Ebben a testtartásban a hát nem tud ellazulni, ehelyett görcsös állapotba kerülnek az izmok, és ennek eredményeképp az is előfordulhat, hogy a medencéből kijőve hát- és nyakfájás lép fel. Ha ezt el szeretné kerülni, figyeljen oda arra, hogy úszás közben ne görbüljön meg a teste, és a lábtempót követő haladó fázisban az egész teste teljesen nyújtva legyen, ez tehermentesíti a hátat.

Gyorsúszás

Sok kezdő úszó számára a gyorsúszás megerőltető lehet, mivel nagyobb erőbefektetést igényel, mint a mellúszás. Ennek az úszásnemnek a hátfájástól szenvedő páciensek számára megvan az az előnye, hogy végig egyenes marad a törzs. A jó technika feltétele a has- és farizmok folyamatos megfeszítése. A gyorsúszás edzi a törzs valamennyi izmát. Noha a gyorsúszás eleinte nagyon megterhelő, azoknak, akiknek fáj a hátuk, érdemes elsajátítaniuk ezt az úszásnemet. Természetesen nem kell egyszerre 500 m-t leúszni! Csak annyit ússzon, amennyit kényelmesnek érez, a fontos az, hogy úszás közben ne csavarodjon el nagyon a törzse, és ne nézzen túlságosan előre, mert különben az izmok megfeszülhetnek. Figyeljen oda a természetes fejtartásra, vagyis a lélegzetvételek között a medence aljzatát nézze. (Természetesen erre csak uszodában saját pályán van lehetőség, ahol nem kerülhetnek mások vagy bármilyen akadály az útvonalunkba.) Így a nyakizmok ellazulnak, ami azért is fontos, mert például azoknál, akik sok időt töltenek számítógép-használattal, a hátfájás gyakori oka a nyakizmok krónikus feszülése.

Hátúszás

A hát szempontjából a hátúszás valamivel jobb, mint a gyorsúszás, mivel közben nem kell forgatnunk a fejünket, és kisebb a veszélye a nyakizmok megfeszülésének. A legtöbb ember számára sokkal kevésbé megterhelő, és a gyorsúszással szemben a levegővételek is könnyebbek, kényelmesebbek. A fejünket sem kell a vízbe meríteni. Ebben az úszásnemben nem kell számolni a test hosszanti tengelye körüli elfordulással sem, ami gyorsúszás közben sokaknak problémát okoz. Mivel hátúszás közben a csípőt kicsit ki kell emelni, elsősorban az alsóbb törzsizmok erősödnek, ezek azok, amelyeket ülés közben különösen nagy terhelés ér. A nagy karmozdulatok ellazítják a vállat. Hátúszásnál arra kell fokozottan ügyelni, hogy a test ne görbüljön meg túlságosan. Arra is vigyázni kell, nehogy túl közel ússzunk a medence falához! Mivel hátúszás közben nehéz tájékozódni a medencében, sokan nem kedvelik ezt az úszásnemet. A hát egészségének megőrzése szempontjából azonban a hátúszás gyakorlása nagyon is ajánlott.

Delfin vagy pillangóúszás

Ez az úszásnem nagyon megerőltető és technikailag nagyon igényes. Ezért terápiás célra nem ajánlott. Majdhogynem csak a profik úsznak ezzel a technikával, alig akadnak hobbi-pillangóúszók. Kifejezetten a hátfájás megszüntetésére senkinek sem javasolt a pillangóúszás.

Az úszás egyszerű lehetőség a törzs izmainak és a test majdnem valamennyi izmának edzésére. Emellett kíméli az ízületeket, valamint edzi a tüdőt és a szívet. Jó úszótudás mellett a sérülések kockázata nagyon csekély. Ezért az úszás a hátfájás kezelésére irányuló számos terápia egyik alapeleme. Ha nem biztos benne, hogy jó úszásnemet választott vagy nem megfelelő az úszótechnikája, járjon úszásoktatásra vagy kérjen tanácsot úszásoktatótól!

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; trainingsworld.com

Lektorálta: Magyar Sporttudományi Társaság